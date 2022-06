Rapporto: Apple si prepara a rilasciare un “diluvio” di nuovi dispositivi a partire dall’autunno

Apple si sta preparando a rilasciare una serie di nuovi dispositivi tra questo autunno e l’inizio del 2023, secondo rapporto da BloombergMarco Gorman. Ciò che Gurman descrive come un “inondazione” di prodotti includerà quattro iPhone 14, un set di nuovi iPad, tre Apple Watch, diversi Mac M2/M3 aggiornati, un paio di cuffie AirPods Pro aggiornate, un nuovo HomePod e Apple TV Modello aggiornato.

Analizziamo queste aspettative.

Anche se Apple ha annunciato Due nuovi Mac insieme a Processore M2 di punta Alla Worldwide Developers Conference (WWDC) all’inizio di questo mese, Gurman prevede di trovare il chip – e le sue varianti – in molti altri dispositivi. Ciò include M2 ​​Mac mini, M2 Pro Mac mini, M2 Pro/M2 Max 14 e MacBook Pro da 16 pollici, nonché M2 Ultra/M2 Extreme Mac Pro. Naturalmente, c’è il visore Mixed Reality di Apple, a lungo vociferato da Apple, Quello anche Dovrebbe venire con un chip M2. Se ciò non fosse abbastanza opprimente, Gurman afferma che il processore Apple M3 è già operativo e probabilmente apparirà nei laptop MacBook Air da 13 e 15 pollici in uscita il prossimo anno.

Sappiamo già che Apple si sta preparando per lanciare l’iPhone 14 questo autunno e il rapporto Gurman fornisce un riepilogo di tutte le voci che sono circolate nell’ultimo anno circa. per uno, solo Si dice che i modelli Pro e Pro Max si stiano preparando a ricevere il nuovo e più potente chip A16così come il supporto spettacolo permanente. Dovrebbero essere forniti anche i modelli di iPhone 14 Pro Sensore della fotocamera da 48 MPun Nuova qualità con “slot a forma di pillola” per Face IDUna fotocamera selfie perforata. Gurman afferma che l’iPhone 14 standard avrà il chip A15 fornito con l’iPhone 13, con una differenza di 6,7 pollici Sostituzione del modello mini.

Apple potrebbe rilasciare modelli di iPad Pro da 11 e 12,9 pollici dotati del sistema M2 entro la fine dell’anno

In termini di iPad, il rapporto di Gurman rileva che entro la fine dell’anno Apple lancerà modelli di iPad Pro da 11 e 12,9 pollici dotati di M2, oltre a L’iPad è più grande, tra 14 e 15 pollici In arrivo nel “prossimo anno o due”. Gurman supporta anche una precedente voce di 9to5Macil che suggerisce che il file L’iPad entry-level verrà fornito con un chip A14, connettività 5G e USB-C.

Si prevede inoltre che Apple rilascerà tre nuovi modelli di Apple Watch questo autunno: lo standard Watch Series 8, il nuovo SE e orologio più “robusto”. Rivolto a chi pratica “sport a rischio”. Gurman osserva che mentre il chip S8 nella prossima Watch Series 8 offrirà lo stesso livello di prestazioni dei precedenti chip S7 e S6, il prossimo Watch Watch avrà un processore aggiornato. Gurman si aspetta anche che Apple lo faccia interrompere la serie 3 Questo cade a favore del nuovo SE, che potrebbe anche essere dotato di un processore S8, un salto dal chip S5 collegato Modello 2020 SE.

Apple non ha avuto molto da dire su tvOS al WWDCTuttavia, Gurman afferma che la società dovrebbe rivelare una nuova Apple TV con un chip A14 e un po’ più di RAM questo autunno. Questo prepara il dispositivo per le “capacità di gioco aggiuntive” che potremmo vedere in tvOS 16, sottolinea Gorman.

Apple si sta anche preparando a lanciare un HomePod aggiornato, ma probabilmente non accadrà fino al prossimo anno. Secondo Gurman, il prossimo HomePod avrà dimensioni e prestazioni simili a L’HomePod originale è stato rilasciato nel 2018. Dovrebbe avere un chip S8, uno schermo aggiornato e un possibile supporto per “funzioni multi-touch”.

Anche le cuffie AirPods Pro saranno aggiornate, con Gurman che anticipa un nuovo chip e un audio migliorato. Spero che questo significhi Supporto audio senza perdita di datiche era stato detto dall’analista della catena di approvvigionamento Ming-Chi Kuo all’inizio di quest’anno.