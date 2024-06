Rapporto: Gli abitanti di Gaza sono a rischio carestia poiché continuano ad affrontare livelli di fame di emergenza

CNN

Il rischio di carestia rimane a Gaza e la situazione rimane “catastrofica” mentre la guerra tra Israele e Hamas continua, secondo un rapporto pubblicato martedì dal programma Integrated Food Security Phase Classification (IPC).

Si prevede che quasi mezzo milione di persone dovranno affrontare livelli catastrofici di fame, il livello più grave sulla scala IPC, con persone che sperimentano “gravi carenze alimentari, fame e capacità di far fronte all’esaurimento”, secondo il rapporto.

Il rapporto prevede che il 96% della popolazione di Gaza – più di due milioni di persone – dovrà affrontare una crisi, un’emergenza o livelli catastrofici di insicurezza alimentare almeno fino alla fine di settembre.

Ha aggiunto: “Il rischio di carestia rimane in tutta la Striscia di Gaza finché il conflitto continua e l’accesso umanitario è limitato”. un report Egli ha detto. “Solo la cessazione delle ostilità unita ad un accesso umanitario duraturo all’intera Striscia di Gaza può ridurre il rischio di carestia nella Striscia di Gaza”.

Ha aggiunto: “Gli ultimi mesi hanno dimostrato che l’accesso al cibo e agli aiuti umanitari e la diffusione della malnutrizione possono cambiare molto rapidamente, che il rischio di epidemie è in aumento e che otto mesi di intensa pressione sulla vita delle popolazioni le rendono più vulnerabile a crollare nella carestia.” Rapporto preparato dal Comitato di revisione della carestia dell’IPC.

“Data l’imprevedibilità del conflitto in corso e le sfide all’accesso umanitario, qualsiasi cambiamento significativo potrebbe portare a un rapido declino verso la carestia”, afferma il rapporto.

I risultati del rapporto riflettono le testimonianze di chi opera sul campo riguardo alla terribile catastrofe umanitaria a Gaza. Quasi nove mesi fa Bombardamento e assedio israeliano Ha esaurito il sistema sanitario, distrutto le infrastrutture idriche e creato condizioni miserabili per l’intera popolazione di oltre 2,2 milioni di persone.

I crescenti attacchi israeliani contro la città meridionale di Rafah hanno portato a sfollamenti di massa e epidemie di malattie infettive in vaste tendopoli dove le persone non hanno accesso ai servizi igienico-sanitari di base. Senza segni Un cessate il fuoco imminente Dopo aver accettato di fermare i combattimenti, gli operatori umanitari affermano che la sofferenza dei civili sul posto peggiorerà.

“Gli ultimi dati indicano che, per poter acquistare cibo, più della metà delle famiglie ha dovuto scambiare i propri vestiti con denaro, e un terzo di loro è ricorso alla raccolta dei rifiuti per venderli”. “Colpo privato.” “Più della metà ha inoltre riferito che spesso non hanno cibo da mangiare a casa, e più del 20% trascorre giorni e notti intere senza mangiare.”

Il rapporto riconosce qualche miglioramento nella situazione nel nord di Gaza, dove il Comitato internazionale per la sicurezza alimentare aveva avvertito a marzo che la carestia era imminente. Il rapporto di martedì stima che, a causa dell’aumento delle consegne di cibo nei mesi di marzo e aprile, “le prove disponibili non suggeriscono che la carestia sia attualmente in corso” nel nord. Tuttavia, indicano che la possibilità rimane in tutta la Striscia di Gaza.

Il rapporto afferma che, sebbene in quel periodo ci fosse stato qualche miglioramento nel sud di Gaza, la situazione si deteriorò con l’inizio delle operazioni militari israeliane a Rafah. Il valico di Rafah – un importante passaggio per gli aiuti umanitari verso Gaza – è chiuso dall’inizio di maggio, e solo pochi altri valichi terrestri sono rimasti aperti. Gli operatori umanitari continuano ad affrontare rischi enormi mentre tentano di distribuire gli aiuti tanto necessari a Gaza. La maggior parte delle infrastrutture necessarie per sostenere il lavoro umanitario a Gaza sono state distrutte durante la guerra di Israele contro Hamas.

“Lo spazio umanitario nella Striscia di Gaza continua a ridursi e la capacità di fornire aiuti in sicurezza alla popolazione sta diminuendo”, afferma il rapporto speciale. “La recente traiettoria è negativa e altamente instabile. Se continua così, i miglioramenti osservati ad aprile potrebbero essere rapidamente invertiti.

Il rapporto incoraggia inoltre “tutte le parti interessate che utilizzano la classificazione internazionale della carestia per prendere decisioni di alto livello a comprendere che confermare o meno la classificazione della carestia non cambia in alcun modo il fatto che gravi sofferenze umane continuano senza dubbio attualmente a Gaza”. “strisce.”

Il rapporto continua: “Ciò non cambia l’imperativo umanitario immediato di affrontare la sofferenza dei civili consentendo un accesso umanitario pieno, sicuro, senza ostacoli e sostenibile a e in tutta la Striscia di Gaza, anche attraverso la cessazione delle ostilità”.

Gli Stati Uniti, il più stretto alleato di Israele, hanno ripetutamente invitato il governo di Netanyahu a compiere maggiori sforzi per affrontare la crisi umanitaria a Gaza. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha avvertito all’inizio di aprile che Israele deve intraprendere passi concreti immediati per non rischiare di cambiare la politica americana. Ad oggi non ci sono stati cambiamenti politici di questo tipo.

“Il rapporto dell’IPC… ha chiaramente confermato ciò che tutti sappiamo e con cui abbiamo a che fare da tempo, ovvero che la situazione umanitaria sul campo è molto grave. Ecco perché ci siamo concentrati incredibilmente per alleviare tale situazione”, ha dichiarato Lo ha detto martedì il portavoce del dipartimento, Matthew Miller.

Ha aggiunto: “È chiaro che non possiamo aspettare un cessate il fuoco, anche se stiamo cercando di raggiungerlo, e dobbiamo compiere maggiori sforzi per migliorare la situazione umanitaria sul campo”. “Ed è ciò che stiamo cercando di fare… lavorando per risolvere questi problemi tra il governo di Israele, le forze di sicurezza israeliane e le agenzie umanitarie delle Nazioni Unite”.

Nel frattempo, gli operatori umanitari avvertono che la situazione a Gaza è insostenibile.

“Nel nord, quando abbiamo lanciato l’allarme carestia, siamo riusciti a far arrivare più camion. Quindi ora va meglio. Non va bene – non voglio dare false illusioni che sia tutto fantastico”, ha detto il direttore del WFP Cindy McCain Perché non lo è.” “C’è ancora un enorme bisogno nel nord, ed è complicato. È complicato per questo motivo. Non è solo il cibo di cui hanno bisogno. Hanno bisogno di acqua, servizi igienico-sanitari e assistenza sanitaria. “Tutte queste cose contribuiscono alla carestia”.

“Penso che torneremo molto rapidamente sulla traiettoria che stavamo vedendo nel nord”, ha detto un funzionario umanitario alla CNN. “La scala sarà molto più ampia perché c’erano 300.000 persone nel nord di Gaza, tra 1,5 e 1,8 milioni di persone ora nelle zone del Centro-Sud vivono in una barca simile.

Kate Phillips Barrasso, del Mercy Corps, ha aggiunto: “I residenti non possono più sopportare queste difficoltà. Il bilancio delle azioni militari è stato troppo alto e temiamo che, a meno che non vi siano cambiamenti radicali nella fornitura di aiuti umanitari, il bilancio delle vittime aumenterà man mano che le persone soccomberanno a mesi di privazioni.

“La situazione umanitaria si sta rapidamente deteriorando e lo spettro della carestia incombe ancora su Gaza”, ha detto Phillips Barrasso alla CNN. Anche se sono arrivati ​​alcuni aiuti, permangono evidenti contraddizioni. I camion commerciali possono passare, ma gli aiuti umanitari sono limitati, soggetti a screening alla frontiera e, quando autorizzati ad attraversare, di solito raggiungono solo alcuni centri urbani senza adeguate misure di sicurezza.

“La sofferenza è aggravata dal caldo estivo opprimente, dalla mancanza di accesso all’acqua pulita e dalla maggiore esposizione ai rifiuti e alle acque reflue. Questa equazione mortale porterà senza dubbio a gravi sofferenze e morti”, ha aggiunto.

Venerdì, il commissario generale dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA), Philippe Lazzarini, ha sollecitato “il flusso ininterrotto, regolare, coordinato e mirato di aiuti umanitari”.

Questa storia è stata aggiornata.

Sana Noor Haq della CNN ha contribuito a questo rapporto.