Rapporto: il personale della Casa Bianca è “infelice” mentre aumenta la pressione su Biden

Secondo quanto riferito, gli assistenti della Casa Bianca e lo staff della campagna di Biden si sentono “infelici” mentre crescono i timori che il presidente Biden non sarà in grado di continuare la sua campagna di rielezione o di candidarsi per un secondo mandato.

Viene l’ultimo rapporto sull’aggravarsi delle tensioni all’interno della Casa Bianca AxiosL’Agence France-Presse ha riferito venerdì che il morale era basso tra i dipendenti a causa del deterioramento delle comunicazioni con i loro capi.

Un anonimo funzionario della Casa Bianca ha detto ad Axios: “Tutti sono infelici e i consulenti senior sono un completo buco nero. Anche se stai cercando di concentrarti sul lavoro, niente funzionerà o otterrà alcun riconoscimento” dai tuoi capi.

Tutti gli occhi sono puntati su Biden, 81 anni, per dimostrare di poter svolgere il lavoro di campagna contro l’ex presidente Trump, mentre i principali donatori del Partito Democratico lo spingono a ritirarsi a favore di un candidato più giovane.

Axios ha citato un “alto funzionario del Comitato nazionale democratico” che ha affermato: “L’unica cosa che può davvero alleviare le preoccupazioni è che il presidente dimostri di essere in grado di gestire questa campagna”.

“Tutto il resto suona come ‘Weekend at Bernie’ con la sua cerchia ristretta che si esibisce per supportarlo.”

Fox News Digital ha contattato la Casa Bianca per un commento su questi e simili rapporti riguardanti il ​​morale basso e l’aumento delle tensioni tra il personale, ma non ha ancora ricevuto risposta.

Biden e la First Lady Jill Biden hanno organizzato giovedì sera un barbecue per i membri del servizio militare. Dopo aver terminato il suo discorso, Biden ha parlato di nuovo al microfono.

La folla ha iniziato a cantare: “Abbiamo bisogno di te!”, a cui Biden ha risposto: “Mi hai preso, amico”.

“Non vado da nessuna parte”, ha aggiunto.