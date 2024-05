Rapporto: iOS 18 consentirà agli utenti di ricolorare le icone delle app e posizionarle dove desiderano sulla schermata principale

Piace Lo ha riferito Mark Gorman Nell’ultima newsletter Power On, iOS 18 offrirà agli utenti una maggiore personalizzazione della schermata iniziale del proprio iPhone. Oltre a poter posizionare le icone liberamente, anziché essere limitate all’attuale griglia allineata fissa, Apple aprirà per la prima volta anche la personalizzazione delle icone delle app come funzionalità proprietaria.

Nello specifico, Gorman ha riferito che iOS 18 consentirà agli utenti di “cambiare il colore delle icone delle app”. Ad esempio, potrebbero rendere blu tutte le loro app di social network e tutte le loro app finanziarie.

L’icona della schermata iniziale può attualmente essere personalizzata tramite hack come la creazione di scorciatoie nella schermata iniziale per una singola azione che avvia un’app specifica. Ma questo è un po’ difficile da configurare.

Con iOS 18, sembra che questa esperienza sarà ora una funzionalità completamente supportata. Non è chiaro se le icone verranno personalizzate liberamente, cambiandole con qualsiasi nuova immagine desiderata dall’utente, o se il sistema consentirà semplicemente di ricolorarle, cioè mantenendo la stessa icona ma cambiando la tavolozza dei colori utilizzata.

iOS 18 sarà presentato ufficialmente tra due settimane, alla conferenza annuale degli sviluppatori Apple WWDC, che si terrà quest’anno il 10 giugno. Apple rilascerà le prossime versioni principali dei suoi sistemi operativi, incluso iOS 18, con una forte attenzione prevista ai dispositivi sintetici. Caratteristiche dell’intelligenza.

Oltre a una vasta gamma di funzionalità AI e aggiornamenti della schermata iniziale richiesti da tempo come la possibilità di scegliere le icone delle proprie app, Apple dovrebbe anche aggiornare diverse app iPhone integrate con nuove funzionalità in quella che è stata descritta come una. Uno dei più grandi aggiornamenti iOS di sempre.