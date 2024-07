Rapporto: l’aggiornamento del design dell’iPhone 16 Pro di Apple promette di migliorare le funzionalità principali

Aggiornato il 14 luglio con ulteriori informazioni sulla velocità di ricarica e su come ogni iPhone è interessato.

Quando Apple lancerà l’iPhone 16 questo autunno, ci saranno molti cambiamenti. Ora sembra che uno dei più grandi mali del 21° secolo, l’ansia da batteria, scomparirà in parte offrendo una ricarica significativamente più veloce.

Le nuove velocità saranno superiori a quelle di qualsiasi iPhone precedente, con un margine significativo. Vale la pena notare che alcuni utenti di telefoni Android si prenderanno gioco dell’aggiornamento, poiché telefoni come OnePlus 12 supportano, ad esempio, velocità molto più elevate. Le nuove dimensioni della batteria del telefono avranno un ruolo nelle capacità di ricarica, il che ha un effetto collaterale interessante su iPhone 16 Plus.

Questo perché mentre sono già stati segnalati casi di batterie di dimensioni maggiori su iPhone 16, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, si ritiene che l’iPhone 16 Plus abbia una batteria più piccola rispetto all’iPhone 15 Plus.

Si prevede che le dimensioni della batteria diminuiranno dell’8,6%, come ha sottolineato Britta O’Boyle T3. Se aggiungiamo il supporto per la ricarica rapida, è possibile che l’iPhone 16 Plus si ricarichi più velocemente rispetto al resto dei telefoni del gruppo.

Sono già stati segnalati nuovi aggiornamenti alla gamma iPhone 16. Questi aggiornamenti includono display diversi su alcuni modelli, un’implementazione più ampia dell’eccezionale quad camera, una nuova strategia per i processori di prossima generazione, obiettivi della fotocamera più avanzati e OLED significativamente più efficienti. display e un nuovo design termico per prevenire il surriscaldamento e un sensore della fotocamera principale migliorato.

Ma questo nuovo rapporto riguarda la durata della batteria, che è il parametro chiave per tutti noi. Non solo la batteria sarà diversa, anche se un recente rapporto afferma che lo sarà, ma anche che quando la batteria si esaurisce, il processo di ricarica sarà molto più veloce.

Ciò è dovuto al fatto che iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max supportano velocità di ricarica cablata da 40 W, secondo un rapporto di Home page dell’informatica E notato prima Voci su MacCiò potrebbe valere anche per iPhone 16 e iPhone 16 Plus.

Al momento, tutti i telefoni della serie iPhone 15 supportano velocità di ricarica via cavo fino a 27 W, presupponendo che tu abbia una presa di ricarica sufficientemente potente. Ciò significa che puoi caricare il tuo iPhone 15 dal livello di batteria scarica al 50% in circa 30 minuti. Questo non è male, ma la velocità sarebbe migliore.

Il supporto per la ricarica cablata fino a 40 W dovrebbe ridurre i tempi di ricarica, sempre presupponendo che si disponga di una presa di ricarica sufficientemente potente. In teoria, ciò potrebbe significare che potresti caricare l’iPhone 16 dallo zero al 50% in poco più di 15 minuti.

In effetti, probabilmente ci vorrà più tempo, se è vero il rumor secondo cui la maggior parte degli iPhone della serie 16 avrà batterie più grandi e quindi impiegherà un po’ più di tempo. Tuttavia, potrebbe essere possibile raggiungere il 50% di carica in circa 20 minuti.

Che ne dici della ricarica wireless, quel modo molto comodo ma più lento per caricare la batteria? Attualmente, la ricarica wireless raggiunge un massimo di 15 W, ma il rapporto prevede che sia supportata anche la ricarica wireless da 20 W.

Si prevede che maggiori dettagli emergeranno prima del lancio della serie iPhone 16, probabilmente a metà settembre.

