Rapporto sugli infortuni dei Giants mercoledì: CB Adore Jackson torna ad allenarsi

Adoree’ Jackson, che è fuori dalla settimana 11 a causa di una distorsione MCL, è tornata ad allenarsi mercoledì per il Giganti di New York. L’allenatore Brian Dabul ha detto prima dell’allenamento che Jackson “avrebbe fatto alcune cose”. È ufficialmente elencato come partecipante a pratica limitata.

Jackson, il miglior cornerback dei Giants, è fuori dalla formazione da quando si è infortunato mentre rispondeva a un punt Leoni di Detroit.

Daboll, ovviamente, non garantiva che Jackson avrebbe giocato Sunday vs Indianapolis Colt. Mercoledì, però, è la prima volta che Jackson si allena dal suo infortunio.

Shane Lemieux all’IR

La stagione è finita per la guardia dei Giants Shane Lemieux. Ha subito un infortunio al dito del piede che ha richiesto un intervento chirurgico nella prima partita di preseason, è tornato dalla IR Week 11 contro i Lions, ha giocato il primo tempo e da allora non ha più giocato.

Si tratta di due stagioni consecutive in cui Lemieux, selezionato per il quinto turno del 2020, si è infortunato ed è riuscito a presentarsi in una sola partita.

I Giants hanno ingaggiato l’ex quarterback del primo turno dei Detroit Lions Jarrad Davis, linebacker, dalla squadra di allenamento dei Lions per sostituire Lemieux. Davis, 28 anni, è stato un membro della squadra di allenamento di Detroit per tutta la stagione ed è stato spostato in avanti di tre partite, giocando solo 36 scatti difensivi. [Full story on the Davis signing]

Altri aggiornamenti sulle infezioni

Daboll ha detto che Xavier McKinney (mano) non si allenerà mercoledì. Non ha fornito una tempistica per il ritorno di McKinney, dicendo solo che sarebbe “arrivato”.

Aziz Ogullari (caviglia) e Leonard Williams (collo) saranno partecipanti limitati all’allenamento. Il placcaggio difensivo Dexter Lawrence avrà un giorno di riposo da veterano.

Dopo l’allenamento di mercoledì, Ogollari sembrava ottimista sulle sue possibilità di giocare contro Indianapolis.

“Penso che sarò etero”, ha detto Ogollari. “Voglio dire, ci sto provando, questo è l’obiettivo sai? Mi sto preparando a giocare. Quindi, sto cercando di vedere come mi sento giorno dopo giorno, comunque sia necessario. Come mi sento, questa è la cosa principale e continuiamo andando.”

Quando si è slogato la caviglia sabato contro il Minnesota, i Vikings Ogullari non hanno ritenuto che l’infortunio fosse grave.

“Sapevo che era qualcosa da cui potevo tornare”, ha detto.

Xavier McKinney “ci arriverà”, ha detto oggi Brian Dabul. Oggi non si allena, ma faceva jogging durante la parte in cui guardava i media pic.twitter.com/CG2EfdpRhf – Charlotte Carroll (@charlottecrrll) 28 dicembre 2022

Xavier McKinney lavora con lo staff tecnico mentre guarda i media. Ha fatto uno sprint, poi si è esercitato a prendere le palline da tennis. Grandi progressi: McKinney è riuscito a prendere ripetutamente la palla con la mano sinistra. Non riesco a prendere una pallina da ping pong da due settimane. # giganti – Art Stapleton (@art_stapleton) 28 dicembre 2022

Mercoledì rapporto sugli infortuni

giganti

non praticato

DL Dexter Lawrence (non correlato a infortuni / riposo)

Partecipazione limitata

CB Adore Jackson (ginocchio)

OLB Aziz Ogullari (caviglia)

DL Leonard Williams (collo)

puledri

WR Ashton Dolin (commozione cerebrale)

T Kylin Granson (caviglia)

S Rodney McLeod Jr. (non correlato a infortunio/riposo)

CB Kenny Moore II (caviglia)