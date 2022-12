Rapporto: Wonder Woman 3 Mic Drop di Patty Jenkins mostrava la definizione del dizionario WB Execs di “Carattere ad arco”

Wonder Woman 3 potrebbe non accadere, ma si scopre che non è stato perché Warner Bros.

secondo deviazionela sceneggiatrice e regista Patty Jenkins ha “abbandonato” il progetto dopo che le sue idee per il film sono state accolte con scetticismo.

Un insider ha affermato che Jenkins ha fatto sapere ai co-CEO della Warner Bros. Michael De Luca e Pamela Abdi “che si sbagliavano, che non l’hanno capito, non hanno capito il personaggio, non hanno capito gli archi del personaggio e non capivano cosa stesse cercando di fare Jenkins”.

Tutto sembrò precipitare quando Jenkins inviò a De Luca un’e-mail che terminava con un collegamento alla definizione di “arco del personaggio” di Wikipedia.

Jenkins ha diretto sia Wonder Woman che Wonder Woman 1984 ed era destinata a tornare nel franchise insieme alla sua co-protagonista Gal Gadot per Wonder Woman 3. il prossimo sequel è stato inscatolato.

Sebbene la decisione sia stata presa sotto la nuova guida di James Gunn e Peter Safran, si è scoperto che non avevano nulla a che fare con la decisione di rifiutare il trattamento di Jenkins, un incidente che è stato al centro della sua vita con la Warner Bros. Invece, secondo quanto riferito, De Luca e Abdy hanno deciso di non andare avanti con la versione del film di Jenkins.

Si ritiene che i dirigenti della Warner Bros. lo siano Hanno ritenuto che questa fosse la direzione sbagliata per il franchise e hanno chiesto a Jenkins se le sarebbe venuta un’altra idea. Jenkins ha rifiutato, rinunciando invece completamente al progetto.

Apparentemente, Jenkins in particolare non voleva sentire cosa avevano da dire John e Safran sul progetto, nonostante non fosse coinvolta nella decisione di non andare avanti con il suo trattamento.

“Non vuole lasciarli sedere al tavolo per esprimere la loro opinione su qualcosa di nuovo che potrebbe inventare”, ha spiegato un insider.

Per ora, Gal Gadot è ancora legato al franchise di Wonder Woman e un sequel non è completamente escluso. Tuttavia, sembra che tutti i piani con Jenkins al timone siano andati fuori dalla finestra.

Ryan Liston è un giornalista di intrattenimento e critico cinematografico per IGN. Puoi seguirlo Cinguettio.