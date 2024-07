Rappresentante. Tagano invita Biden a ritirarsi dalla corsa, passando il testimone a Harris

“Il più grande risultato del presidente Biden sarà salvare la democrazia nel 2020. Può e dovrebbe farlo di nuovo nel 2024, passando il testimone al vicepresidente Harris come candidato democratico alla presidenza”, ha affermato Tagano in una nota.

“Mi è chiaro che il vicepresidente ora soddisfa meglio le esigenze di una campagna moderna e può passare senza problemi al ruolo di portabandiera del nostro partito”, ha detto.

All’inizio di luglio, Dagano era tra i numerosi membri del caucus democratico che avevano espresso le loro preoccupazioni sulla candidatura per la rielezione di Biden in un incontro privato. Camera democratica Comando.

La sua dichiarazione di sabato gli chiede ufficialmente di allontanarsi da Biden in un campo crescente di legislatori democratici.

Con una campagna elettorale di almeno 91 milioni di dollari, Tagano si è posizionato all’interno della fazione del partito che vede Harris come il legittimo successore in cima alla classifica. Altri democratici sono ansiosi di una convenzione aperta.

Da quando Bien è inciampata nel dibattito del 27 giugno contro Trump, le preoccupazioni sulla sua età e sulla capacità di vincere a novembre hanno causato profonde spaccature all’interno del Partito Democratico. Decine di legislatori, donatori e strateghi democratici lo hanno invitato a ritirarsi dalla corsa.

Alcuni alleati di Biden si tengono lontani dalla campagna di pressione, sostenendo invece qualunque percorso il presidente scelga.

L’ex presidente Bill Clinton e l’ex segretario di Stato Hillary Clinton, ad esempio, sono “protetti” dalla decisione di mantenere viva la campagna di Biden, hanno detto sabato a NBC News due persone che hanno familiarità con il pensiero di Clinton.

I Clinton hanno fatto del loro meglio per mantenere il sostegno dei donatori a Biden e hanno detto alla Casa Bianca che aiuteranno per quanto possibile, hanno detto le persone.

Mentre le divisioni democratiche si allargano, il presidente è ancora in isolamento con Covid a Rehoboth Beach, Del.

La campagna di Biden ha continuato a respingere pubblicamente e negativamente le pressioni per ritirarsi, promettendo che il presidente rimarrà in corsa e tornerà in campagna elettorale in assenza di Covid.

“Una volta ottenuto il via libera, torneremo sul ceppo”, ha detto sabato mattina ai giornalisti il ​​portavoce della campagna di Biden, Michael Tyler.

Tyler ha detto che Biden tornerà in campagna elettorale la prossima settimana.

Sabato Biden ha completato il suo sesto ciclo di trattamento antivirale contro il Covid, Paxlovit, e si sta riprendendo “costantemente”, secondo il suo aggiornamento. MedicoKevin O’Connor.

Nel frattempo, Harris porta avanti il ​​messaggio della campagna.

Sabato è previsto che faccia un discorso durante una raccolta fondi per la campagna in Massachusetts. Venerdì, Harris si è unito ai donatori democratici in una chiamata in cui ha raddoppiato il suo sostegno a Biden, secondo NBC News.

“Sappiamo quale candidato mette il popolo americano al primo posto in queste elezioni: il nostro presidente Joe Biden”, ha detto. “Vinceremo queste elezioni. Vinceremo.”