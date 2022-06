Raytheon trasferisce il quartier generale da Waltham appena fuori la capitale

Prendi il ritmo dell’innovazione I reporter tecnologici del Boston Globe raccontano la storia dell’industria tecnologica e dell’innovazione della regione, mettendo in evidenza gli attori chiave, le tendenze e il motivo per cui sono importanti.

Con il recente annuncio del trasferimento del gigante aerospaziale Boeing nella Virginia del Nord, Raytheon sarebbe ancora tra i primi cinque appaltatori della difesa se avesse mantenuto il suo quartier generale qui. Tuttavia, Raytheon rimane uno dei maggiori datori di lavoro del Massachusetts, con circa 15.000 dipendenti in strutture ad Andover, Tewksbury e in altri sobborghi di Boston. L’azienda ha registrato un fatturato di 64 miliardi di dollari lo scorso anno e una forza lavoro globale di 174.000 persone.

“È sempre un problema perdere il quartier generale. È qui che si trova il centro di forza dell’azienda”, ha affermato John Reagan, CEO di Associated Industries del Massachusetts, di cui Raytheon è un membro di lunga data. . . L’intento è quello di mantenere una forte presenza in Massachusetts e mantenere alto il numero di persone. Da questo punto di vista, penso che vada bene. Ci auguriamo che possano mantenere questo impegno in futuro”.

Ma la mossa di Raytheon sta già sollevando interrogativi sull’impatto a lungo termine sulle donazioni di beneficenza, sull’impegno civico e sulle decisioni di investimento delle strutture. Tuttavia, può essere difficile misurare l’impatto maggiore.

John Boyd, un esperto di selezione del sito con sede a Boca Raton, in Florida, ha dichiarato: “Ci sono implicazioni di branding del sito quando lo stato perde un quartier generale Fortune 500. La realtà è che la Virginia del Nord è diventata il centro di gravità per la difesa e l’aviazione della nazione industrie”.

Il portavoce della Raytheon, Chris Johnson, ha detto che il trasferimento ad Arlington sarebbe avvenuto prima della fine di settembre e avrebbe comportato una “leggera espansione” dell’attuale ufficio della Raytheon, vicino al Pentagono. Johnson ha aggiunto che la società manterrà il suo ufficio a Waltham e di conseguenza non prevede un aumento netto delle assunzioni in Virginia.

La mossa di Raytheon segue l’annuncio di Boeing a maggio che sposterà la sede dell’azienda da Chicago al suo ufficio a Arlington, Virginia I concorrenti del settore General Dynamics, Lockheed Martin e Northrop Grumman si trovano già nei sobborghi della capitale, ad eccezione della Lockheed Martin nella Virginia del Nord.

“Potresti dire che è inevitabile”, ha affermato Lauren Thompson, analista della difesa presso il Lexington Institute, un think tank conservatore che riceve finanziamenti da Raytheon e altri appaltatori. “È un po’ triste, perché Raytheon ha iniziato dall’altra parte della strada rispetto al MIT, dove si trovano le caramelle Necco [factory] Ero. Quello che succede è che quando i tuoi principali concorrenti si avvicinano al tuo cliente principale, devi seguirli per rimanere competitivo”.

Raytheon ha affermato che stava facendo un passo per aumentare la sua “agilità a sostegno dei clienti dell’aviazione commerciale e del governo degli Stati Uniti” e “rafforzare le partnership” per sviluppare tecnologie innovative per l’industria aeronautica. Raytheon ha anche notato che ciascuna delle sue quattro unità aziendali – Collins Aerospace, Pratt & Whitney, Intelligence & Space e Missiles & Defense – ha operazioni in Virginia. La società ha affermato di non aver accettato né richiesto alcun incentivo governativo per il trasferimento.

Martedì il governatore della Virginia Glenn Youngkin si è vantato della mossa di Raytheon, affermando che questa “decisione di prendere il quartier generale ad Arlington dimostra che il Commonwealth [of Virginia] È la migliore destinazione per la comunità della difesa e aerospaziale”.

Nel frattempo, il governatore del Massachusetts Charlie Baker ha minimizzato l’influenza locale qui, dicendo che Raytheon sta semplicemente al passo con i suoi concorrenti. Ha detto a un giornalista che la società lo ha informato di questo passaggio poco prima dell’annuncio e ha chiarito che non ci sarebbe stata alcuna perdita di posti di lavoro locali.

“Non credo che avrà alcun impatto sulla loro crescita o sul continuo coinvolgimento qui”, ha detto Baker. “Hanno delle radici molto profonde qui e alcuni software molto importanti e specializzati, che sarebbe davvero difficile farli muovere in primo luogo”.

Raytheon iniziò nel 1922, a Cambridge, come American Appliance Co. , anche se presto spostò la sua attenzione sull’elettronica e divenne una delle prime grandi aziende tecnologiche del Massachusetts. Era il principale produttore di un tubo elettronico generatore di microonde noto come magnetron, che le forze armate statunitensi utilizzavano per migliorare il rilevamento radar degli aerei nemici durante la seconda guerra mondiale. Questo lavoro ha portato alla commercializzazione da parte dell’azienda del forno a microonde. Raytheon ha anche contribuito alla reputazione della Route 128 come “autostrada tecnologica americana” durante il periodo di massimo splendore del sentiero.

Al momento della sua fusione nel 2020 con UTC, Raytheon era diventata famosa per i suoi sistemi missilistici e satellitari, mentre UTC faceva girare l’ascensore Otis e le sezioni di raffreddamento e riscaldamento del vettore per concentrarsi sullo spazio. Oggi, Raytheon impiega migliaia di persone in diverse strutture Pratt & Whitney nel Connecticut e gestisce un importante sito di “Sistemi di difesa integrati” a Portsmouth, RI, dove lavoravano quasi 1.000 persone prima dell’inizio della pandemia.

Chris Anderson, presidente del Massachusetts High Technology Council, ha affermato di non essere preoccupato che la mossa di Raytheon sarebbe stata vista come una critica alle politiche fiscali del Massachusetts.

“Non ci leggerei nulla”, ha detto Anderson, che è tra i leader aziendali che combattono una proposta di tassa sui lavoratori ad alto reddito che andrà alle urne quest’anno. “È un peccato che un’azienda come Raytheon perda un grande quartier generale, un tendone, ma l’impatto economico è minimo”.

Anderson ha paragonato la decisione di trasferire la sede della General Electric dal Connecticut al Massachusetts nel 2016, che alla fine ha creato circa 200 posti di lavoro a Boston. Con la partenza di Raytheon, GE diventerà il più grande appaltatore della difesa con sede in Massachusetts, con attività militari che includono la produzione di motori per elicotteri e aerei in un vasto stabilimento a Lynn.

Joseph Donovan, membro della lobby della difesa locale presso lo studio legale Nelson Mullins, ha affermato che i funzionari del Massachusetts dovrebbero far crescere la prossima generazione di aziende della difesa, in parte investendo nello sviluppo della forza lavoro e nelle partnership del settore privato con le università locali.

“L’eredità e la storia di Raytheon sono in Massachusetts”, ha detto Donovan. “Soprattutto, dobbiamo concentrarci sulle strategie di crescita e innovazione per far crescere il prossimo Raytheon in Massachusetts”.

