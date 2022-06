Reality TV “Squid Game” in arrivo su Netflix – The Hollywood Reporter

Netflix È l’organizzazione della vita reale gioco dei calamari La serie è stata descritta come la “più grande competizione di realtà di sempre”.

La società di trasmissione ha annunciato martedì una produzione di reality TV basata sul suo miserabile successo globale al Banff International Media Festival.

Anche se la posta in gioco non sarebbe la vita o la morte (presumibilmente), Gioco del calamaro: sfida 456 giocatori competono in una serie di giochi per avere la possibilità di vincere $ 4,56 milioni. Netflix afferma che il pagamento è il più grande premio in denaro nella storia della TV (sebbene Fox’s X Factor Precedentemente premiato con 5 milioni di dollari in contratti discografici), lo spettacolo presenta anche la più grande serie di concorsi mai assemblata.

“gioco dei calamari Prendendo d’assalto il mondo con [director Hwang Dong-hyuk’s] “Una storia accattivante e immagini iconiche”, ha affermato Brandon Rigg, vicepresidente Netflix della serie di documentari non scritti. “Siamo grati per il suo supporto mentre trasformiamo il mondo immaginario in realtà in questa enorme competizione ed esperienza sociale. I fan del dramma intraprendono un viaggio affascinante e inaspettato mentre 456 concorrenti navigano nel mondo reale nella più grande serie di competizioni di sempre, piena di tensione e colpi di scena, con il premio in denaro più grande di sempre alla fine”.

L’annuncio è stato dato al festival dal capo della trasmissione televisiva globale Bela Bajaria durante un panel moderato da Il giornalista di HollywoodCaporedattore Nixa Mumbai Modi.

Il reality sarà composto da 10 episodi (uno in più rispetto alla prima stagione della serie drammatica) e ha anche pubblicato un video teaser:

Questo annuncio arriva sulla scia di Netflix Rinnovo ufficiale gioco dei calamari per una seconda stagione. La prima stagione del drama di sopravvivenza è stata rilasciata in Corea del Sud a settembre e detiene il record di serie Netflix più popolare di tutti i tempi, con oltre 1,65 miliardi di ore di visualizzazione nei primi 28 giorni. È stata rilasciata la quarta stagione di Cose strane È al secondo posto nella trasmissione in diretta più vista.

L’idea di fare una copia realistica di gioco dei calamari Probabilmente un gioco da ragazzi, ed era abbastanza ovvio che qualcuno lo facesse davvero: la star di YouTube MrBeast ha generato un commento non ufficiale gioco dei calamari La competizione ha raccolto oltre 250 milioni di visualizzazioni dalla sua uscita a novembre. Video di 25 minuti Ha ricevuto il plauso di Hwang, (“Ne ho visti alcuni, l’ho adorato, mi aiuta a promuovere lo spettacolo”, ha detto), mentre Netflix non ha commentato.

casting per Gioco del calamaro: sfida Ora aperto alle applicazioni in SquidGameCasting.com. Netflix sta cercando concorrenti da tutto il mondo, ma devono essere anglofoni – mandato controverso forse visto che la serie originale era quasi interamente in coreano. La regola della lingua è una regola realistica, le indicazioni di gioco sono date attraverso l’altoparlante e ogni giocatore deve essere in grado di capire cosa viene detto. I giocatori possono parlare altre lingue, a patto che parlino e capiscano anche l’inglese. Se lo spettacolo ha successo, potrebbero essere prodotte altre versioni linguistiche, proprio come i reality show di Netflix Cerchio E il l’amore è cieco È stato adattato a diversi paesi.

La produzione sarà particolarmente difficile, poiché i produttori non sapranno in anticipo chi sopravviverà, quindi devono ottenere una copertura sufficiente di tutti i 456 concorrenti nelle prime fasi del gioco per creare una mod che segua lo spettacolo ” campioni” fino in fondo. Le sfide saranno ispirate alla serie drammatica, ma ci saranno variazioni e aggiunte per mettere alla sprovvista i giocatori.

gioco dei calamari Racconta la storia di un padre divorziato e giocatore d’azzardo (Lee Jung-jae) che partecipa a una competizione segreta in cui 456 giocatori competono in una serie di giochi di corte come il tiro alla fune. I perdenti vengono giustiziati ogni round fino a quando rimane un vincitore.

Non è ancora chiaro come verranno distribuiti i 4,56 milioni di dollari al reality show. Il vincitore otterrà tutto come nel drama? Oppure il denaro verrà distribuito a un certo numero di finalisti, come in altre competizioni con un gran numero di concorrenti come le World Series of Poker?

la sfida È una coproduzione di Studio Lambert (Cerchio(e il giardino)24 ore in pronto soccorso), che fa parte di ITV Studios e sarà girato nel Regno Unito. Stephen Lambert, Tim Harcourt e Tony Ireland di Lambert Studio; John Hay, Nicola Hill e Nicola Brown di The Garden saranno i produttori esecutivi.