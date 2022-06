Rebel Wilson dice che sta uscendo con la stilista Ramona Agrum

La star di “Pitch Perfect”, che non ha frequentato pubblicamente uomini, giovedì è andata su Instagram per annunciare la sua relazione con la stilista Ramona Agroma.

“Pensavo di cercare un principe Disney… ma forse quello di cui ho davvero bisogno per tutto questo tempo è una principessa Disney”, ha scritto l’attrice australiana di 42 anni insieme a una sua foto con un ajruma.

Secondo la biografia di Instagram di Agrum, è la fondatrice di Lemon Ve Limon, un marchio di abbigliamento con sede a Los Angeles, oltre ad essere l’ambasciatrice del marchio per i gioielli Bee Goddess.

Da allora, Wilson ha ricevuto supporto in streaming da fan e altre celebrità, inclusa la co-protagonista di Pitch Perfect Anna Kendrick, che ha scritto: “Vi amo entrambi come un matto”.

Anche l’attrice di Jodie Comer “Killing Eve” è andata nella sezione commenti per congratularsi con lei con un messaggio: “Grande amore!”

La Wilson, che ha frequentato Jacob Bush, erede di Anheuser-Busch, ha accennato al fatto di aver ritrovato l’amore quando ha parlato con la rivista People per la sua storia di copertina il mese scorso.

“Abbiamo parlato al telefono per settimane prima dell’incontro. È stato davvero un buon modo per conoscerci”, ha detto. “Era un po’ vecchia scuola in questo senso – molto romantico.”

Anche se ha smesso di rivelare l’identità del suo interesse amoroso, ha detto che ciò che voleva in un partner è cambiato dopo aver attraversato il processo per trovare più autostima.

“Ci sono stati momenti – non dico con tutto il mio passato, sono fantastici – ma ci sono stati momenti in cui probabilmente non avrei dovuto”, ha spiegato. “Quindi è diverso essere in una relazione davvero sana.”