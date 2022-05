Recensione di Aura Strap 2: Contesto: ti piacerebbe vederlo

Sebbene le bilance intelligenti esistano da secoli, l’analisi della composizione corporea è ancora una funzionalità abbastanza nuova per i dispositivi indossabili. Per esempio , Samsung Galaxy Watch 4 È stato il primo smartwatch che originariamente includeva questa funzionalità. Amazon Halo Band è stato il primo fitness tracker con questa funzione. Entrambi sono stati lanciati negli ultimi due anni. Nel frattempo, Apple non ha ancora affrontato la composizione corporea. Per i possessori di Apple Watch, dovrai rivolgerti ad accessori come Aura Strap 2 a $ 149.

Come le bilance intelligenti, la cintura Aura 2 determina la composizione corporea con essa Analisi dell’impedenza bioelettrica (BIA). BIA funziona inviando una debole corrente elettrica attraverso il tuo corpo per calcolare la percentuale di grasso corporeo, massa muscolare magra, acqua e talvolta misure specializzate come la massa ossea. Questo nastro speciale misura grasso, muscoli, acqua e grasso viscerale ( Tipo pericoloso di grasso), proteine, massa magra e minerali (un proxy per la massa ossea).

cose buone Semplifica il processo di misurazione

L’app non si concentra sul peso

Buon contesto per i tuoi risultati cose brutte Il cinturino può essere difficile da indossare

Cambiare le cinghie è noioso

Ulteriori analisi e corsi di formazione richiedono l’abbonamento

Rispetto alla prima versione del dispositivo dell’azienda, questa è il 20% più sottile e il 5% più stretta. Anche il processo di misurazione è stato semplificato. Invece di fare tre passi sulla cintura Aura originale, tutto ciò che devi fare è toccare con il palmo della mano l’elettrodo della cintura e attendere 30 secondi. Presumibilmente, queste modifiche al design consentono ad Aura di registrare 16 volte più dati e l’hardware Aura afferma che la cintura di seconda generazione fornisce una precisione fino al 95% rispetto a una scansione DEXA, il gold standard clinico per determinare la composizione corporea.

Questa è davvero una grande soluzione, ma Aura Strap 2 cambia anche il modo in cui lo indossi. Invece delle clip, ora opta per un elastico che ricorda il Solo Loop di Apple. Questo può essere un pro o un contro. Se utilizzi principalmente il tuo Apple Watch per il monitoraggio della salute, probabilmente ti rendi già conto di quanto sia importante l’adattamento. Le squame larghe rendono le squame imprecise, quindi vuoi che il sensore BIA poggi sulla tua pelle. Questo è difficile da fare con una cintura elastica. Fuori dalla scatola, l’Aura Strap 2 viene fornito con un cinturino di taglia media preinstallato e tre misure aggiuntive extra piccola, piccola e grande. Il cinturino medio non si adatta ai polsi dell’uccellino. Né piccolo. Fortunatamente, un po’ troppo piccolo ha funzionato, anche se ho amici con polsi più piccoli del mio. Se il tuo polso non si adatta perfettamente a uno dei quattro cinturini, sei fortunato perché non c’è modo di regolare il cinturino.

Ma mentre il cinturino extra piccolo si adattava al mio polso, era un dolore allungare la mia mano. Ho una mano più grande della media e c’è così tanto su cui puoi allungare il cinturino. (Posso usare l’iPhone 12 Pro Max con una mano senza problemi e le mie dita possono allungare nove tasti del pianoforte.) Fortunatamente, l’azienda dice che è sicuro fare la doccia e il bagno, il che significa che non devi più toglierlo che una volta al giorno. Quindi, mentre di solito mi tolgo la serie 7 per farmi una doccia, dovete lasciare respirare i polsi, gente! L’ho tenuto per evitare di togliermi la cintura. Ho anche paura di indossare la cintura al mattino e di toglierla la sera. Ammetto che questo potrebbe essere un problema con il mio corpo, ma è qualcosa di cui dovresti essere consapevole se hai una grossa mano.

Aura Strap 2 è piacevolmente facile da usare

Un’altra chiave per cintura: per cambiare le dimensioni della cintura, è necessario aprire il manicotto che contiene la batteria e l’elettrodo. La cosa fastidiosa è che semplicemente non puoi aprirlo con le dita. Il cinturino viene fornito con un piccolo plettro per chitarra che usi per aprirlo, ma se sei come me, probabilmente lo perderai in pochi secondi. Ma almeno puoi anche usare una carta di credito. Questo è noioso se devi provare più cinturini per trovare la giusta dimensione, anche se è improbabile che sia un grosso problema oltre la configurazione e quando devi sostituire la batteria stessa. Aura dice che la batteria a bottone dovrebbe durare circa sei mesi se prendi una lettura al giorno. Non posso dire se questo è vero, perché non uso la cintura da molto tempo. Tuttavia, dopo circa una settimana di test con 2-3 test al giorno, mi rimane circa il 76%.

Altrimenti, l’Aura Strap 2 è piacevolmente facile da usare. Ci sono istruzioni chiare su come eseguire le misurazioni sia nell’app per iPhone che nell’orologio stesso. Per effettuare una lettura, tutto ciò che devi fare è posizionare il palmo della mano sul palo con l’app Aura aperta sull’orologio. Aura consiglia di stare con le braccia davanti al petto – come se stessi per fare uno squat russo senza lo squat vero e proprio – ma il gioco è fatto.

Questo è un enorme passo avanti rispetto al Galaxy Watch 4. Quando ho esaminato la funzione BIA su quell’orologio, Samsung mi ha fornito un elenco di cose che dovrei controllare per ottenere una lettura accurata. Quell’elenco includeva l’assicurarsi di non avere le mestruazioni o di indossare gioielli. Era fastidioso da usare se indossavi l’orologio al polso destro, come dovevi Accedi intorno per accedere ai pulsanti. Nessuno di questi è stato un problema con l’Aura Strap 2. Sebbene io raccomandi di prendere le misurazioni più o meno alla stessa ora ogni giorno, non dovevo preoccuparmi del mio ciclo, dei miei gioielli o del polso su cui indossavo la serie 7, poiché Apple ti consente di personalizzare l’orientamento del tuo orologio.

Anche i miei risultati sono stati coerenti da una lettura all’altra. Inoltre corrisponde all’incirca ai risultati che ho ottenuto sul Galaxy Watch 4 e Amazon Hello View. Tuttavia, a differenza di quei dispositivi, l’app Aura mi ha fornito un contesto molto migliore per come queste metriche si relazionano tra loro. Ogni altro dispositivo mi diceva che ero in sovrappeso o obeso in base alla mia percentuale di grasso corporeo. Sebbene la percentuale di grasso corporeo sia più utile dell’IMC, è un quadro incompleto. Ad esempio, il mio rapporto vita-fianchi Un altro modo per misurare il rischio di malattie cardiache in base al grasso della pancia rientra nell’intervallo normale. Inoltre, uno scaler intelligente generalmente mi mette al 27-31% di grasso corporeo. Fondamentalmente, dovresti sempre tenere presente che questi dispositivi possono aiutarti a misurare i progressi, ma potrebbero non essere accurati quando si tratta della tua salute.

Ecco perché sono rimasto colpito quando l’app Aura ha affermato che mentre la mia percentuale di grasso corporeo era al di sopra del normale, avevo “un buon equilibrio generale tra grasso e muscoli”. In generale, non ottieni solo numeri diretti con le caratteristiche della tua composizione corporea. Ho anche apprezzato il modo in cui l’app ha descritto ogni metrica e come dovrei interpretarla. Ad esempio, la mia percentuale di grasso viscerale era dell’1%. Normalmente, penso che sia una cosa eccellente. Tuttavia, l’app ha notato che avere il grasso viscerale al di sotto del normale potrebbe indicare che non ne ho abbastanza per i miei bisogni fisici e di verificare con il mio medico se il grasso viscerale è rimasto fuori portata per un lungo periodo di tempo. Ha anche spiegato che la “regola” si basa sulla popolazione generale e non tiene necessariamente conto del metabolismo individuale, delle scelte di vita o delle norme personali.

Se hai un obiettivo specifico per il tuo corpo, che sia perdere peso o essere ucciso, l’app Aura contestualizzerà anche dove ti trovi e come arrivarci. Ho fissato il mio obiettivo come un corpo “atletico” con guadagno muscolare. L’app, a sua volta, mi ha detto che ero già all’80% e mi ha consigliato di aumentare il mio apporto calorico del 10-15%, aggiungendo più proteine ​​​​alla mia dieta e non facendo più di tre esercizi a settimana.

La parte migliore è che il peso non è un grande obiettivo di questa app. Devi inserirlo all’inizio, ma anche se hai impostato il tuo obiettivo di perdere grasso, non ti consiglierà mai di “perdere peso”. Invece, ti consiglia di ridurre l’assunzione di carboidrati e dolci per due settimane e di fare allenamento incrociato.

Ma sebbene apprezzi l’analisi e il contesto aggiuntivi, non mi è piaciuto molto di esso bloccato dietro un paywall. Se desideri rapporti mensili su fitness e nutrizione, allenamenti guidati o una funzione in arrivo che ti consente di chattare con un personal trainer, dovresti pagare $ 9,99 al mese o $ 79,99 all’anno. Non posso dire con certezza se ne valga la pena, perché ho testato una versione pre-esecuzione dell’app. La libreria di esercizi a cui avevo accesso era semplice e facile da seguire ma limitata a un esercizio per area corporea e livello di abilità (principiante, intermedio e avanzato). Allo stesso modo, non ho ricevuto l’esperienza completa del rapporto mensile perché ho eseguito il test solo per due settimane. Stai già spendendo $ 150 per un accessorio. L’aggiunta di un abbonamento ha senso per gli affari, ma è un’altra cosa da pagare. È possibile che le persone che tendono ad acquistare questo dispositivo stiano già pagando più abbonamenti relativi al fitness.

Alla fine, sono stato piacevolmente sorpreso dall’Aura Strap 2. Non è perfetto, ma ci sono alcune configurazioni del corpo che tornano utili. Ciò che lo distingue è un’app migliore che offre approfondimenti e contesti completi. Certo, è un prodotto di nicchia, ma se possiedi un Apple Watch e sei interessato a cambiare la composizione corporea? Puoi fare molto di peggio.

Fotografia di Victoria Song/The Verge