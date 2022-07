Recensione: Surface Laptop Go 2 di Microsoft ha molti problemi, ma mi piace comunque

Chi acquista un Laptop Microsoft Surface Go 2 Dobbiamo essere pienamente consapevoli delle carenze del laptop.

Il primo e più importante è che è il modello base che gli conferisce il suo fascino Il prezzo parte da $ 600Viene fornito con solo 4 GB di RAM che non è aggiornabile e dovrebbe essere ignorato da tutti. Seriamente, non comprarlo e non provare a parlargli solo per risparmiare denaro.

Agisci come se il prezzo di partenza effettivo fosse di $ 700, ovvero quanto costa ottenere la configurazione con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Questo è ancora più vicino al “budget” che alla “fascia alta” degli ultrabook, ma l’elenco delle omissioni, delle carenze e delle risoluzioni individuali è difficile da trascurare più soldi si spendono. Processore di vecchia generazione. La tastiera non è retroilluminata. Selezione di piccole porte. Il touch screen non è né ad altissima definizione né molto colorato. Un’unità a stato solido (SSD) da 128 GB si sentirà angusta per molte persone e l’opzione da 256 GB (1) non è tutto. colui il quale Molto più grande e (2) aggiunge altri $ 100 al prezzo.

Nessuno di questi problemi dovrebbe essere trascurato o ignorato. Ma nonostante la frustrazione che alcuni di loro provano, resta il fatto che il Go 2 è un laptop bello, leggero e competente che è un piacere da usare. Microsoft ottiene la maggior parte delle cose importanti qui e nessun laptop in questa fascia di prezzo non ha una sorta di compromesso.

Soprattutto se riesci a trovarlo in vendita – e il vecchio Laptop Go è stato regolarmente scontato da Microsoft, Best Buy e altri che lo hanno venduto – il Go 2 è un laptop a basso costo che vale la pena considerare se riesci a convivere con i suoi svantaggi.

Design accurato e caratteristiche semplici

Specifiche a colpo d’occhio: Microsoft Surface Laptop Go 2 Tenere sotto controllo Schermo tattile 1536 x 1024 da 12,4 pollici (148 ppi) Il sistema operativo Windows 11 casa processore Processore Intel Core i5-1135G7 Quad Core/8 Thread RAM 4 GB o 8 GB LPDDR4x GPU Grafica Intel Iris Xe (80 EU) Conservazione SSD NVMe da 128 GB o 256 GB batteria 41 WHr Reti Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 porti USB-A, USB di tipo C, Surface Connect, cuffie da 3,5 mm taglia 10,95 x 8,12 x 0,62 pollici (278,2 x 206,2 x 15,7 mm) Il peso 2,48 libbre (1,12 kg) una garanzia 1 anno Prezzo come recensito $ 799,99 Altri vantaggi Webcam 720p e lettore di impronte installati sul pulsante di accensione sui modelli da 8 GB

Esternamente, Surface Laptop Go 2 è indistinguibile dall’originale. Microsoft non ha modificato affatto la tastiera, il trackpad, lo schermo o il telaio, optando solo per la sostituzione delle parti interne. L’unica differenza esterna è l’aggiunta di un colore chiamato “Sage”, un misterioso argento colorato di verde che integra il retro in arenaria rosa, il blu ghiaccio e le opzioni platino fuori colore. Con un peso inferiore a 2,5 libbre, è molto facile da trasportare e trasportare, sia che tu lo stia trasportando in una borsa da viaggio o semplicemente spostandoti tra le stanze della tua casa.

Se non hai familiarità con il laptop originale, ecco un breve riassunto: il laptop ha una copertura in alluminio leggero e un poggiapolsi, insieme a una copertura inferiore in plastica. Questa combinazione è ragionevolmente leggera e resistente, anche se l’alluminio più sottile sembra un po’ più flessibile di quello che si ottiene con un MacBook, Dell XPS o con i laptop Surface e Surface di fascia alta di Microsoft. Il trackpad è di piccole dimensioni, ma preciso e reattivo. E mentre la tastiera non è retroilluminata, lo spazio tra i tasti e la corsa sono entrambi decenti e il sensore di impronte digitali montato sul pulsante di accensione è un’aggiunta gradita.

Il più grande punto di partenza del laptop rispetto ad altri laptop in questa fascia di prezzo è uno schermo da 12,5 pollici 1536 x 1024 con un rapporto di aspetto 3:2, che lo rende più stretto ma molto più alto degli schermi 16:9 o 16:10 nella maggior parte degli Ultrabook. La luminosità dello schermo di 376 nit, il rapporto di contrasto di 1.159:1 e la copertura della gamma di colori (94 percento della gamma di colori sRGB, solo il 68,5 percento della gamma DCI-P3) sono tutti buoni per il prezzo.

Ma lo schermo non è così denso come un normale schermo da 13,3 pollici a 1080p o 1920 x 1200 (circa 149 pixel per pollice, meno di 160 secondi da medio ad alto), il che rende il testo un po’ frastagliato in confronto, specialmente a dimensioni più piccole taglie e pesi più leggeri. Ma le dimensioni dello schermo e le proporzioni sono ottime per un laptop così piccolo e leggero. Se stai sostituendo un vecchio laptop economico da 11,6 pollici 16:9 con un laptop Go 2, la differenza è giorno e notte.

Quasi tutte le porte di Surface Laptop Go 2 si trovano sul lato sinistro: una USB-A, una USB-C (può caricare il laptop ma non la porta di ricarica principale) e un jack per le cuffie. Andrew Cunningham

L’unica porta sull’altro lato è la porta proprietaria Surface Connect. Andrew Cunningham

È difficile amare la selezione delle porte del Laptop Go 2, sebbene condivida questa lacuna con il più grande Surface Laptop. Ottieni una porta USB-A, una porta USB-C, un jack per cuffie e una porta Surface Connect privata, e il gioco è fatto. È bello poter caricare il tuo laptop senza bloccare nessuna delle due porte USB ed è facile caricare tramite una porta USB-C se ne hai bisogno o se preferisci. È solo una selezione minima di porte e sostituiremo Surface Connect con un’altra porta USB-C ogni giorno.

E anche se non fa la differenza nell’uso quotidiano del dispositivo, c’è qualcosa da dire per ottenere alcuni dei vantaggi aggiuntivi di possedere un Surface in un laptop meno costoso. Esistono molti dispositivi Windows che non possono eseguire aggiornamenti del firmware UEFI o altre funzionalità di sicurezza a livello di hardware/firmware senza problemi tramite Windows Update e la maggior parte dei dispositivi economici è fortunata a ricevere molti di questi tipi di aggiornamenti. A Microsoft viene attribuito il merito di mantenere dispositivi incentrati sul budget come Vai in superficie o Surface Laptop Vai Viene aggiornato regolarmente.