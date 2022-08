Recensione SwitchBot Lock: una serratura intelligente con sette modi per sbloccare la tua porta

Blocco SwitchBot $ 99 È la prima serratura intelligente che ho testato e non sostituisce nessuna parte della serratura esistente. Invece, è attaccato alla parte posteriore della porta sopra il rullo del pollice. Questo elimina il principale punto dolente delle serrature intelligenti: l’installazione inclusa. Ma il blocco SwitchBot sembra davvero strano: mio marito si è letteralmente fermato e ha detto: “Cos’è quella cosa?” Ho avuto una reazione simile quando l’ho visto per la prima volta e non ero completamente convinto che un pezzo di plastica nera così grande avrebbe avuto la capacità di aprire la serratura.

Sono stato sorpreso di scoprire che SwitchBot Lock guida la rotazione del pollice il più lontano possibile ed è rimasto stabile durante le due settimane di test, anche se è stato fissato solo con nastro biadesivo. (Non si sa ancora sulla durata a lungo termine, ma finora sembra promettente.)

Gli svantaggi sono che non è molto intelligente e manca di alcune funzionalità chiave (haha). Hai anche bisogno di $ 70 di accessori Per aggiungere il controllo della casa intelligente e la tastiera. Questo lo avvicina di prezzo a soluzioni più eleganti, come $ 230 Smart Lock Wi-Fi di agostoche richiede un po’ più di lavoro per l’installazione ma non ti lascia con un bel pezzo di plastica sulla tua porta.

cose buone Facile da installare

Operazione rapida

Funziona con molte serrature

Tastiera opzionale con lettore di impronte digitali

Fino a sette opzioni di sblocco cose brutte Tacchi alti

Nessuna programmazione locale

Il blocco automatico non è affidabile

L’app può essere lenta

Tastiera e hub Wi-Fi circa il doppio del prezzo READ Il giocatore di Pro Apex Legends torna indietro sul tiro dell'avversario da 2 milioni di dollari della Global Series

SwitchBot Lock è una serratura Bluetooth intelligente che può bloccare e sbloccare la tua porta utilizzando l’app SwitchBot sul tuo smartphone o Apple Watch. (non è Compatibile con la chiave di casa). Si attacca alla tua porta con nastro VHB 3M e utilizza un piccolo gancio di plastica per fissare e ruotare il blocco del pollice.

Questo grabber può ribaltare qualsiasi cosa. Video nelle recensioni Amazon Mostragli anche girare una chiave, il che la rende un’ottima soluzione per le persone che hanno serrature funky e serrature multipunto che non possono azionare nessun’altra serratura intelligente (Vedi elenco qui). È progettato in modo intelligente con piastre di base variabili che impediscono alla serratura di attorcigliarsi mentre la serratura è in funzione.

Questa è la cosa SwitchBot: rendere intelligenti i dispositivi ordinari. Loro hanno Il piccolo robot che preme l’interruttore della luce per te E il Robot che striscia lungo l’asta della tenda per aprire e chiudere le tapparelle. Questo è un meccanismo di blocco della porta manuale. Viene fornito con tre adattatori di diverse dimensioni, così puoi trovare la soluzione giusta per la tua configurazione. SwitchBot Lock non rimuove alcuna funzionalità: puoi comunque usare la tua chiave e puoi ancora ruotare il catenaccio manualmente; Aggiunge solo la possibilità di utilizzare il telefono o guardare come chiave.

Ci sono un totale di sette modi per controllare la serratura: la chiave, l’app per smartphone/Apple Watch, i tag NFC tramite il telefono, il codice chiave tramite la tastiera, il lettore di impronte digitali, la chiave magnetica NFC, la Smart Home/il controllo vocale. Ci sono molte opzioni, anche se solo le prime tre funzionano immediatamente.

Per inserire la chiave magnetica, la tastiera o l’impronta digitale, ne avrai bisogno Due tastiere Bluetooth di SwitchBot. Si attaccano con nastro biadesivo (o viti se preferite). Ho testato la versione dell’impronta digitale, che costa $ 60, e ha funzionato in modo rapido e affidabile.

La versione senza impronte digitali costa solo $ 30, ma l’accesso alle impronte digitali è il mio modo preferito per utilizzare la serratura intelligente. Le tastiere funzionano anche con le chiavi magnetiche NFC. (Uno è fornito ed è possibile acquistare un file Tre confezioni per $ 15.) Anche se se hai una tastiera, non vedo la necessità della chiave magnetica, poiché puoi fornire codici permanenti, temporanei e monouso a chiunque abbia bisogno di accedere. Fastidioso, sei cifre è il minimo qui, che è un sacco di cifre.

Se non stai cercando tastiere aggiuntive, un’altra opzione da sbloccare è utilizzare i due tag NFC forniti con il lucchetto. Puoi accoppiarlo con il tuo telefono per bloccare o sbloccare la porta con un solo tocco dal tuo telefono. Ma devi usare due tag: Uno da bloccare e uno da sbloccare. Attaccare due pezzi di plastica bianca sulla tua porta non migliora l’aspetto generale qui e, se il tuo telefono è già fuori, l’utilizzo del widget della schermata di blocco per iOS o Android è altrettanto veloce.

Questa è una mano meccanica per bloccare la porta

SwitchBot funziona con Amazon Alexa, Google Home e Siri Shortcuts (ma non HomeKit), quindi puoi utilizzare i comandi vocali per bloccare e sbloccare la porta e aggiungere la serratura alle azioni della casa intelligente (solo Alexa e Google).

Ma hai bisogno di un file $ 40 Hub SwitchBot Mini Collegare la serratura a una rete Wi-Fi ed eseguire queste integrazioni; La serratura stessa comunica tramite bluetooth. Hai anche bisogno dell’hub per controllare la serratura o controllarne lo stato quando non sei a casa utilizzando l’app SwitchBot. L’hub funziona con tutti gli strumenti SwitchBot ma deve essere installato vicino al lucchetto.



Attiva SwitchBot con Apple Watch tramite Bluetooth.

Ho installato una serratura SwitchBot sulla mia porta sul retro, che è l’ingresso principale di casa nostra. Conduce al nostro mudroom dal nostro garage e riceve molto traffico pedonale. Il lettore di impronte digitali e la tastiera hanno reso facile per i miei figli usare il lucchetto, senza dover scaricare un’app. Tuttavia, senza di essa, non c’è un modo semplice per un bambino senza smartphone di arrivare alla porta.

Sono stato anche deluso dal fatto che le notifiche all’apertura della porta non mostrassero il codice o l’impronta digitale utilizzata. Questa è una caratteristica comune in altre serrature intelligenti e la uso personalmente per tenere traccia dell’andirivieni dei miei figli più grandi quando sono al lavoro. Posso controllare la cronologia nell’app per vedere chi l’ha sbloccata.

Il blocco e lo sblocco sono rapidi se controllati con la tastiera, ma l’app del telefono impiega più di cinque secondi per connettersi, il che è piuttosto fastidioso se sei sotto la pioggia. L’Apple Watch si connette più rapidamente e, se non hai una tastiera, questo è il modo più semplice per controllare il blocco. Tutte queste interazioni vengono eseguite tramite bluetooth, quindi devi stare vicino al lucchetto. Per controllarlo da remoto tramite app o controllo vocale, è necessario un hub.

L’installazione e l’installazione sono state rapide, meno di 5 minuti in totale. Questo è uno dei maggiori punti di forza della serratura, ma non è nemmeno del tutto semplice. C’è un bel po’ da fare per assicurarsi che la serratura giri prima di fissarla alla porta, ed è necessario utilizzare un piccolo cacciavite (in dotazione) per regolare la distanza tra la serratura. Abilmente, si monta in qualsiasi direzione, verticalmente o orizzontalmente, in modo da poterlo inserire attorno alla maniglia della porta. Inoltre viene fornito con un magnete per rilevare quando la porta è aperta o chiusa, anche se posso ancora bloccarla a distanza mentre è completamente aperta senza alcun avviso o notifica.

L’app SwitchBot è di base. Non c’è modo di creare programmi per bloccare o sbloccare la porta a un’ora specifica del giorno e la funzione di blocco automatico era molto instabile. Funziona solo con “blocco dopo un determinato periodo di tempo” e “richiusura se la porta è aperta ma non sbloccata” funzionanti e anche in questo caso era inaffidabile. Questo sembra essere un bug del software che potrebbe essere corretto. Ma significava che dovevo estrarre il telefono per chiudere la porta (ci sono strumenti per la schermata di blocco iOS e Android per renderlo più veloce), usare l’app Apple Watch o usare la mia chiave. Quando ho aggiunto la tastiera, ho potuto premere un pulsante per bloccarla.

Ci sono alcune utili opzioni di notifica, incluso quando la porta è bloccata, se la porta è stata lasciata aperta e se è stata lasciata sbloccata dopo un certo periodo di tempo. Le notifiche richiedono che l’hub funzioni e, in effetti, dovrebbero venderlo solo con l’hub. Sicuramente lo rende un lucchetto intelligente migliore. Con l’hub, posso connettermi ad Alexa e aggiungere il lucchetto Routine di Alexa Si blocca automaticamente ogni notte al tramonto.

La serratura SwitchBot è una buona opzione per gli affittuari che non possono cambiare la serratura della porta o per coloro che non possono o non possono rimuovere alcuna parte del catenaccio esistente. Non è necessario incollare il telaio della porta con un adesivo resistente, che probabilmente porterà via della vernice se lo rimuovi. Opzioni di retrofit simili di August, Wise e Bosma richiedono la rimozione del blocco posteriore e tutte costano più di $ 100.

Ma le sue funzionalità intelligenti si limitano al controllo locale del lucchetto con il telefono, l’Apple Watch o la chiave esistente. Quando aggiungi un hub Wi-Fi, puoi controllare fuori casa e integrazioni smart home più utili, ma solo con Google Home e Alexa; Nessun supporto HomeKit e integrazione IFTTT limitata. (Il blocco è solo un trigger, non un’azione.)

Se aggiungi anche la tastiera, in particolare un’impronta digitale, questa diventa una proposta molto più utile, ma poi sbatti $ 170, più vicino al prezzo delle opzioni meno brutte con una migliore intelligenza che non richiede tutta quell’attrezzatura extra (ma richiede rimuovendo parte o tutta la serratura della tua porta). Questi includono Tastiera Wi-Fi Smart Lock Plus di agosto e il Eufy Smart Lock Touch con Wi-Fi (Lettore di impronte digitali e tastiera in uno ma un completo sostituto della serratura).

Il più grande vantaggio di questa serratura è la sua versatilità. Puoi anche usarne due su una porta per gestire una serratura multipunto. La sua capacità di afferrare qualsiasi tipo di meccanismo di chiusura, inclusa la chiave, significa che potrebbe essere l’unica soluzione intelligente che funziona per la tua porta.

Foto di Jennifer Bateson Tohey/The Verge