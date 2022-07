Recluta Miami FC: Francis Mawegua si impegna a occupare gli uragani n. 1 sulla probabilità OTV nella classe 2023

1 intervento offensivo nella classe di reclutamento 2023 ha fatto una svolta nel Giorno dell’Indipendenza lunedì pomeriggio quando Francesco Mawegwa Ha annunciato il suo impegno a Miami in diretta su CBS Sports HQ. Mauigoa è un candidato a cinque stelle e recluta n. 9 in assoluto nella classe, secondo 247Sports Composite Rankings.

Il nativo delle Samoa americane si trova a 6 piedi 5 e 330 libbre ed è anche considerato Alabama, Florida, Tennessee, USC e Hawaii. Ha visitato tutti e cinque i finalisti a giugno dopo aver ricevuto gli onori dal MaxPreps Junior All-American presso l’IMG Academy di Bradenton, in Florida, durante la sua stagione liceale 2021. Alla fine, gli Hurricanes hanno vinto il prestigioso quarterback.

“Sono molto vicino all’equipaggio di Miami perché ero vicino a loro quando erano in Oregon”, ha detto Mawegwa a 247Sports. “Ho sviluppato un ottimo rapporto con l’allenatore Cristobal e l’allenatore Mirabal (l’allenatore OL) e ho parlato con loro tutto il tempo. Tutto lo staff mi ha reclutato fortemente, anche se non erano soli. Sento che uno dei membri dello staff si collegherà con me ogni giorno e ho davvero un alto livello di comfort anche a scuola”.

Con l’impegno di Mauigoa, la classe di reclutamento di Miami è balzata di sette posizioni all’ottavo posto a livello nazionale nella classifica delle squadre 247Sports. Con il suo punteggio elevato e il track record familiare al livello Power Five, Mauigoa ha ciò che lo rende uno dei primi contributori al livello successivo. Suo fratello, Frederic Mauigua, ha giocato nel centro dello Stato di Washington dal 2016 al 2019 e ha iniziato le sue ultime tre stagioni. Un altro fratello, Francisco Mauigua, sarà al secondo anno per i Cougars in questa stagione dopo aver fatto 17 contrasti la scorsa stagione come una vera matricola.

Avendo giocato in California e nelle Samoa americane all’inizio della sua carriera al liceo, Mauigua si è trasferito all’IMG Academy e ha giocato a destra in contrasto da junior mentre faceva coppia con Tyler Booker a quattro stelle nella classe 2022, che ha giocato a sinistra e ha firmato con l’Alabama.

Ecco qui valutazione completa Dal gioco di Frances Mauigua dell’analista di reclutamento sportivo 247 Andrew Ivins:

Un uomo formidabile delle Samoa americane si muove in modo diverso dalla maggior parte delle persone della sua taglia. A un certo punto si considerava più di un semplice attaccante di professione, ma iniziò ad abbracciare l’idea di proteggere i suoi centrocampisti per vivere piuttosto che cercare di scacciarli. Testato nel percentile superiore di qualcuno che spingeva 6 piedi-5, 330 libbre mentre andava 5,3 sul laser nel trattino di 40 yard e ha aggiunto 4,7 nello shuttle corto nella primavera prima del suo anno da junior. Il tipo di bullo che usa la sua forza bruta per superare in astuzia i difensori. Al suo meglio quando è in grado di sparare lontano dalla sua posizione e slancio mentre usa un’ampia base per stabilire la sua influenza. Nessuno rinuncia a un gioco e cercherà di trovare lavoro aggiuntivo. Può guadagnare profondità con il passo del calcio e vincere con un pugno potente, ma deve migliorare come bloccante dei passaggi, soprattutto se sarà chiamato a proteggere l’angolo il sabato. Ha trascorso la maggior parte della stagione da junior all’IMG Academy lavorando sul giusto intervento. Tuttavia, la mancanza di lunghezza reale nella metà superiore suggerisce che il suo futuro potrebbe alla fine essere all’interno, il che funziona data la sua capacità di tirare e mettere un potenziale giocatore sulla schiena. Dovrebbe essere visto come un potenziale titolare per diversi anni nella linea offensiva di Power 5 come suo fratello, che ha iniziato oltre 30 partite al Washington State Center ed è nominato nella watchlist del Remington Prize. Probabilmente avrà bisogno di un po’ di tempo per trovare le sue indicazioni e dovrebbe continuare ad avanzare dal punto di vista tecnico, ma i modelli di movimento fluidi e lo stile di gioco della cabina telefonica potrebbero alla fine renderlo una scelta all’inizio del draft NFL.

Quando Mauigoa era al secondo anno al liceo, era apprezzato come un giocatore a doppio senso e considerato più dominante in difesa. Ma data la sua posizione privilegiata come placcaggio offensivo, sembra che la sua casa permanente sarebbe un quarterback.