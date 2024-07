Record di tutti i tempi: 7 All-Stars a Filadelfia con 4 lanciatori titolari selezionati – NBC Sports Philadelphia

ATLANTA – Quattro giocatori di Filadelfia si uniranno ai loro tre titolari ad Arlington, in Texas, per formare un record di sette giocatori stellari.

Zack Wheeler, Ranger Suarez, Jeff Hoffman e Matt Strahome sono stati selezionati attraverso una combinazione di voti dei giocatori e dell’ufficio del commissario per rappresentare la National League nell’All-Star Game del 16 luglio.

È probabile che Wheeler venga sostituito perché inizierà a giocare martedì e domenica, che sono le ultime partite prima della sospensione.

Gli altri tre si uniranno a Bryce Harper, Trea Turner e Alec Bohm nel Midsummer Classic.

“Sono davvero orgoglioso di questo gruppo”, ha detto l’allenatore Rob Thompson. “Il front office ha costruito un elenco davvero buono. Sono orgoglioso dei sette ragazzi e ho detto loro che se ottengono i giocatori che io Penso che meritino di lasciare il nostro club, dovranno prendere 40 giocatori nel roster.” “È il roster più grande nella storia di Filadelfia con 94 partite All-Star, e questo dice qualcosa.”

Philadelphia aveva sei giocatori che meritavano di vincere: i quattro che ce l’hanno fatta, Aaron Nola e Christopher Sanchez. Suarez, Wheeler e Sanchez si sono classificati primo, terzo e quinto nella National League nella media dei punti guadagnati. Nola ha ottenuto 10 vittorie contro 4 sconfitte con un rapporto di 3,48, e per numero di vittorie è al terzo posto nei tornei maggiori.

Hoffman ha guadagnato un sacco di soldi nelle ultime due stagioni trasformandosi in uno dei giocatori di baseball destrimani più affidabili dopo il suo trentesimo compleanno con la sua quinta diversa organizzazione. Ha effettuato otto parate e ha avuto una media di battuta di 1,21 con 47 strikeout e otto punti segnati in 37⅓ inning. L’ERA di Hoffman in 92 partite con il Philadelphia è 1,91. È il loro unico free agent significativo dopo la stagione e riportarlo indietro dovrebbe essere una priorità, anche se ciò potrebbe costare 11-12 milioni di dollari all’anno.

Filadelfia lo ha scoperto tra i suoi giocatori selezionati per la squadra All-Star durante un incontro pre-partita guidato da Thompson.

“Tremavo molto, e ci è voluto un po’ per calmarmi, in realtà. Ho chiamato mia moglie, e tutti erano davvero felici di cancellare i nostri piani per partecipare all’All-Star Game e andare invece a giocare a baseball,” ha detto Hoffman .

“Nessuno sa quante volte potrebbero accadere cose del genere. Ecco perché cerco di vivere il momento il più possibile e di godermelo. Sono felice che i miei quattro figli e mia moglie siano lì con me divertitevi come una famiglia.

Questa è la prima selezione per Suarez, Hoffman e Strahome nella squadra All-Star. È la seconda selezione per Wheeler, che ha registrato la selezione finale della National League per l’All-Star Championship 2021.

“È bello vedere questi ragazzi ottenere la loro prima vittoria. Huff ha fatto molta strada, Strahom sta lavorando duro e sta migliorando, e Ranger continua a lavorare duro. È bello vedere tutti questi ragazzi migliorare lungo il percorso,” ha detto Wheeler .

Strahome è stato dominante quasi quanto Hoffman con un’ERA di 1,59, 45 strikeout e quattro walk in 34 inning. Ha partecipato a 36 partite, di cui 32 senza concedere gol guadagnati. I Braves gli hanno segnato due gol nel giorno di apertura e da allora la sua media di prestazione è stata di 1,07.

Hoffman è un partner di lancio, quindi nessuno dei due dovrà cercare un altro lanciatore durante il riscaldamento.

“Probabilmente sono l’unico là fuori con il mio vero compagno di caccia”, ha detto Hoffman. “È stato grandioso. Penso che abbiano annunciato prima il nome di Strahme, e mi ha tolto molto stress dal dover sentire il mio nome. Conosco il tipo di lavoro, il tempo e lo sforzo che ci vogliono, sono davvero felice che ci stiamo divertendo.” insieme”.

Come Hoffman, Strahome ha scelto un percorso di carriera tortuoso che fa sembrare questo momento ancora più dolce.

È arrivato a Filadelfia prima del 2023 come giocatore efficace quando era in buona salute, ma ha lanciato solo 72 inning dal 2020 al 22. Si è strappato il tendine rotuleo sinistro nel 2017 e da allora fino a quando ha firmato con il Filadelfia, ha trascorso ogni inverno lavorando per rafforzare il ginocchio. invece di una preparazione rigorosa per la prossima stagione.

Ha raggiunto un livello completamente nuovo con i Phillies.

“È Filadelfia. L’energia”, ha detto. “Vincere ogni giorno è tutto… non me ne sono ancora reso conto.”

Il rendimento di Suarez nelle ultime due partite è salito da 1,83 a 2,58, e lui ha scherzato: “Dopo queste due partite, non credo”, quando sabato sera gli è stato chiesto se pensava che sarebbe stato ancora in squadra.

Sapeva che sarebbe stato lì, però, perché il lavoro precedente era stato davvero straordinario.

“Non ero serio e non ero nemmeno preoccupato. Questo è ciò per cui lavori durante la stagione e fuori stagione lavori per raggiungere questo obiettivo”, ha detto Suarez.

Suarez sarà affiancato dalla moglie, dalla figlia di sei anni e dal figlio di tre, che lo hanno visto di persona al Citizens Bank Park per la prima volta nel fine settimana della festa del papà. Viaggiare dal Venezuela agli Stati Uniti non è facile e hanno visto Ranger, il giocatore della grande lega, in televisione solo da lontano.

“Fava tutto parte del mio piano”, ha scherzato. “Sono venuti quest’anno perché sapevano che sarei entrato nella squadra All-Star. Tutto sta andando secondo i piani.

“No, sono molto felice di averli qui per la mia prima selezione nel team All-Star e sono sicuro che faremo del nostro meglio per ottenere il miglior risultato”.