Redbox viene inghiottito dalla zuppa di pollo per l’anima

scatola rossa foto : Justin Sullivan / ( Getty Images )

Ottime notizie per chiunque voglia vedere alcuni touchscreen danneggiati dal sole alimentati da un po’ di sostanziosa bontà: lo stesso Redbox è stato appena acquistato da Chicken Soup For The Soul Entertainment Inc. , l’azienda che produce otto milioni di sub-libri stimolantiRiepilogo del lettore stronzate, e anche, per qualche ragione, Crackle, la tua trasmissione televisiva numero uno a casa Joe sporco 2.

Redbox è, ovviamente, l’azienda che gestisce tutti quei chioschi che tendono a spuntare come funghi di plastica cremisi nei vari supermercati o farmacie della tua zona, rivolgendosi ai pervertiti della società che preferiscono ancora il loro accesso ai media attraverso dischi di plastica piuttosto che il percorso delle informazioni Fast, nonostante viva in un mondo in cui Netflix e i suoi simili in streaming sono piegati come mostri, consuma ancora molta saliva nel classico negozio di video. Si dice che la società abbia avuto difficoltà negli ultimi anni, probabilmente perché il suo intero modello di business sembra essere associato a una transizione nel consumo dei media. (Ciò significa che c’è un chiaro vantaggio per avere Certo, media fisici, ma pochissimi vantaggi, a parte l’essere molto economici, da affittare, piuttosto che passare semplicemente al digitale.)

Ad ogni modo: la società, quotata in borsa lo scorso anno dopo un periodo di proprietà da parte di Apollo Global Management, il temibile conglomerato che possiede anche AMC Theatres e Yahoo! e Sirius Satellite Radio e a Tutto More Stuff – Acquisito da Chicken Soup Entertainment per $ 375 milioni. E sembra molto, fino a quando non scoprirai che 50 milioni di dollari erano brodo di zuppa di pollo (il dispositivo finanziario, non la base dei consumatori), e il resto erano 325 milioni di dollari di debito Redbox che la società era disposta ad assumere.

Chicken Soup è stato oggetto di acquisizioni consecutive negli ultimi anni, in particolare la selezione di Sony da parte di Crackle e l’acquisto della società di distribuzione di film Screen Media. Fanno anche Cibo per animali! Non è chiaro perché, esattamente, vogliono una società di noleggio di supporti fisici che ha perso sia entrate che personale negli ultimi mesi, ma ehi: è davvero qualcosa che il potere del pensiero positivo e dei racconti popolari non può aggiustare? (Sì, è assolutamente vero.)

