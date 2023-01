Reed Hastings diventa CEO di Netflix, rinunciando al ruolo di co-presidente

I momenti salienti del 2023 includono il thriller di David Fincher, “The Killer”, con Michael Fassbender; il film epico di fantascienza “Rebel Moon” di Zack Snyder; e il film di David Yates “Pain Hustlers”, con Emily Blunt, che la società ha acquistato dal Festival di Cannes l’anno scorso per 50 milioni di dollari. Netflix sta anche lavorando al suo intento di concedere in franchising i suoi contenuti con le seconde iterazioni di “Murder Mystery” e “Extraction”, anch’esse in uscita nel 2023.

Una volta incontrastata nel mercato dello streaming video, Netflix ha affrontato la crescente concorrenza di ricchi rivali come Disney, Comcast e Warner Bros. Discovery, le aziende a cui si affidavano per la programmazione. Questa concorrenza, combinata con un mercato statunitense sempre più saturo, ha incoraggiato Netflix a cercare abbonati nei mercati internazionali, reprimere la condivisione delle password e portare avanti il ​​suo piano pubblicitario.

Nella sua lettera agli azionisti, Netflix ha affermato di sperare di aumentare i propri abbonati attraverso nuove iniziative come la “condivisione a pagamento”, che consente agli abbonati di aggiungere utenti agli account a un costo aggiuntivo.

Netflix ha anche notato il successo dei suoi recenti spettacoli, tra cui la serie “Wednesday” e “Glass Onion: A Knives Out Mystery”, un film che è stato proiettato in un numero limitato di sale negli Stati Uniti prima di essere presentato in anteprima su Netflix. Nel suo ultimo trimestre, Netflix ha anche iniziato a trasmettere in streaming “The Pale Blue Eyes”, un giallo poliziesco in costume con Christian Bale e Harry Melling.

Il signor Hastings, che ha fondato con successo una società chiamata Pure Software, ha contribuito a fondare Netflix nel 1997 con Marc Randolph come servizio di noleggio di film per corrispondenza. I due hanno coltivato una cultura aziendale basata sulla “radicale onestà” tanto che nel 1998 il signor Hastings ha tenuto una presentazione in PowerPoint al signor Randolph spiegando in dettaglio i motivi per cui non era più idoneo a rimanere amministratore delegato.

Da allora, il signor Hastings è stato determinante nella transizione dell’azienda alle trasmissioni in diretta. Sebbene il signor Hastings ripetesse spesso la frase “Nessuna pubblicità in arrivo su Netflix. Punto”, alla fine è successo.