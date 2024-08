Regole di liquidazione NAR: aggiornamenti in tempo reale man mano che le modifiche immobiliari entrano in vigore

Le nuove regole derivanti dalla risoluzione delle cause legali della Commissione dell’Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari sono entrate in vigore sabato dopo anni di contenzioso, ribaltando potenzialmente il settore, compreso il modo in cui gli agenti vengono pagati.

Inman ha affrontato ampiamente questo argomento e la scorsa settimana ha pubblicato un riepilogo delle regole che ora governano i membri dell’Associazione nazionale degli agenti immobiliari e i loro vari servizi affiliati. Questa settimana ci rivolgiamo ad agenti, broker, dirigenti della MLS, portali e altri addetti ai lavori man mano che le regole vengono implementate. Seguici mentre aggiorniamo questa storia in tempo reale.

lunedì 19 agosto

14:51 ET: Meme e soluzioni alternative: Mentre il settore immobiliare lotta con le nuove regole stabilite dalla National Association of Realtors, MLS e i leader del brokeraggio mettono in guardia gli agenti dal provare soluzioni creative.

“Non essere gentile”, ha detto Sharan Srivatsa, presidente di The Real Brokerage, durante un recente webinar.

Il commento è arrivato quando diversi membri del settore hanno condiviso una foto online di una casa con l’erba nel giardino sul retro falciata con un taglio del “3%” – un chiaro segno che il proprietario della casa è disposto a pagare la commissione dell’agente dell’acquirente. L’immagine in realtà è stata creata da un agente per scherzo, ma era anche uno dei tanti meme simili che sono circolati ampiamente sui social media con l’entrata in vigore delle nuove regole.

Il giornalista di Inman Taylor Anderson si è occupato di queste foto, pubblicando il suo rapporto sulla loro provenienza – e su cosa pensano i leader del settore – martedì mattina sulla rivista Inman. Registri del comitato Notiziario. —Jim Dalrymple II

14:45 ET: Solo toni di chiamata: Nel mezzo degli sforzi per accelerare il ritmo di lavoro degli agenti, Eric Stegemann, CEO di TRIBUS L’industria, per la maggior parte, non è riuscita a istruire adeguatamente gli acquirenti e i venditori di case sui cambiamenti delle commissioni, ha detto.

Stegman ha affermato di aver visto comitati immobiliari locali, associazioni di intermediari immobiliari e numerose agenzie di quotazione impegnarsi per educare i consumatori nei loro mercati. Tuttavia, ha affermato che è necessario compiere uno sforzo intenso e organizzato per raggiungerli su scala nazionale.

“Durante il fine settimana, non so quante storie ho sentito da persone che dicevano di doverlo spiegare, e poi il consumatore riattacca il telefono e chiama qualcun altro”, ha detto. “Nessuno ha informato il consumatore sul fatto che questo è reale.”

“Ho visto” Kevin [Sears] “È là fuori, facendo quello che sono sicuro sia del suo meglio per raggiungere quanti più posti possibile, ma non può essere una cosa da un solo uomo”, ha aggiunto. “È necessario che tutto sia coordinato e che vi sia molta spinta a sostegno e che i consumatori sappiano che il loro agente immobiliare non sta mentendo loro e che hanno davvero bisogno di firmare un accordo per andare [tour] “A casa adesso.”

Secondo lui non è troppo tardi perché le società di servizi immobiliari, le associazioni e le società di intermediazione cooperino e prendano l’iniziativa nell’educazione dei consumatori. “Non ho mai visto uno sforzo nazionale così grande di spendere 10, 20, 30 milioni di dollari per educare i consumatori sul concetto che un accordo di rappresentanza degli acquirenti è ora obbligatorio”, ha aggiunto.

“Questo è ciò di cui abbiamo bisogno”, ha aggiunto.Marian McPherson

14:20 ET: Dalla paura e dall’odio alla navigazione tranquilla, Sondaggio sul polso la settimana scorsa ha rivelato una serie di risposte a La scadenza è il 17 agosto.

C’è una direzione? I clienti si sentono frustrati con altri clienti.

Di chi crede che l’industria lo sia Dipendenti eccessivi Per coloro che si sentono frustrati con i propri colleghi NegativoGli agenti intervistati guardavano oltre gli acquirenti e i venditori e guardavano al settore stesso. “Dobbiamo togliere un milione di agenti dal nostro elenco”, ha detto uno, mentre un altro ha detto: “I miei colleghi devono essere coraggiosi”, ha detto uno. Andare avanti “E siate i professionisti che sappiamo di essere!” Leggi la storia. —Christy Murdock

12:45 ET: Casa aperta, domanda aperta: Tra i professionisti del settore immobiliare che hanno osservato come si sono svolti i cambiamenti insediativi questa settimana c’era Colabra Direttore tecnico Ross Cofano, Inman ha detto che i suoi colleghi sul campo hanno trasmesso le loro attività durante le proiezioni a casa e le porte aperte sabato.

Gli acquirenti sono cauti nel firmare accordi a breve termine e potrebbero preferire case aperte rispetto a tour individuali finché non si sentono a proprio agio con le regole, ha affermato.

“Sarà molto interessante vedere se il traffico delle case aperte aumenterà, cosa che mi aspetto una volta che gli acquirenti capiranno che non dovranno affrontare lo stesso attrito con gli accordi andando direttamente alle case aperte”, ha detto lunedì al telefono a Inman.

“Una statistica che esamineremo è il numero di case aperte rispetto agli annunci attivi. Questo ci permetterà di vedere se gli acquirenti lo utilizzano davvero come un modo meno complicato per raggiungere la proprietà rispetto a passeggiare con l’agente dell’acquirente .” –Marian McPherson

11:28 ET: Cosa vedi? Con l’avvicinarsi dell’ora di pranzo, Inman vuole sapere quali attriti, distrazioni, rallentamenti o complicazioni hai incontrato oggi. Fateci sapere cosa ne pensate e vi forniremo i dettagli più tardi oggi.

10:33 ET: Non è più temporaneo: Nyakia WrightDavid Bezos, che da novembre è amministratore delegato ad interim della National Association of Realtors, rimarrà presidente a tempo pieno dell’organizzazione, ha confermato lunedì il presidente della National Association of Realtors Kevin Sears.

Wright si è unito all’organizzazione da 1,5 milioni di membri dopo aver guidato Chicago Sun-Times Durante i tumulti ha assistito alla sua trasformazione in una redazione senza scopo di lucro. La scorsa settimana a Wright è stato chiesto se sarebbe rimasta come amministratore delegato, ma ha rifiutato.

“Vivo dove sono piantata”, ha detto, “e lascio che l’universo si prenda cura del resto dei dettagli”. –Taylor Anderson

10:05 ET: È stata intentata una causa contro NAR, che è stata archiviata: Una società di intermediazione immobiliare della Carolina del Sud ha intentato un’azione legale collettiva contro… Associazione Nazionale Agenti Immobiliari e sette organizzazioni immobiliari statali venerdì, sostenendo che il gruppo ha violato le leggi antitrust federali forzando l’adesione per condurre affari in modo efficace. La causa è stata ritirata lo stesso giorno.

Nella sua denuncia, Collezione Cassina La causa intentata dalla National Association of Realtors aveva inizialmente preso di mira l'”iscrizione tripartita obbligatoria” alle associazioni locali, statali e nazionali degli agenti immobiliari, che secondo l’associazione è necessaria affinché i professionisti immobiliari possano accedere alle cassette di deposito e trattare beni immobili. La seconda causa ha preso di mira l’Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari, le tariffe e le altre norme in vigore che costringono i membri a pagare tariffe per condurre affari.

La causa è stata intentata il 16 agosto, un giorno prima della scadenza per la transazione della National Association of Realtors, presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per l’Illinois settentrionale, prima di essere ritirata. Taylor Anderson

6:30. Arabo: Pronti, vai, vai: Con tutte le polemiche sui cambiamenti di questa settimana, Inman vuole sapere come la gestisci. I nostri giornalisti sono al telefono questa mattina, ma fateci sapere le vostre prime impressioni della settimana, qui sotto, e aggiorneremo il blog con le vostre risposte nel pomeriggio.Gotham Cedarstrom

5:45 ET: Guarda gli investigatori: Qualunque cosa tu faccia, e qualunque cosa pensi di poter fare secondo le nuove regole, gli avvocati dei querelanti ti terranno d’occhio.

Questo secondo Michael Ketchmark A Ketchmark e McCreightprincipale avvocato difensore del ricorrente Setzer | BurnettÈ l’unica causa su venti cause legali intentate a livello nazionale che sono state portate in tribunale. Questa causa ha portato a un enorme verdetto della giuria a favore e contro i querelanti fuoco E affiliati Keller Williams, Ovunque, RE/MAX E Servizi domestici d’America.

Inman, vicedirettore Andrea Brambilla Il New York Times ha parlato con Ketchmark prima della scadenza del 17 agosto e il suo messaggio è stato chiaro: gli avvocati monitoreranno le azioni di agenti, broker e MLS questa settimana e disporranno di una serie di leve da utilizzare se dovessero osservare qualcuno che viola le regole. . Leggi l’intervista.

5:00 ET: Dopo mesi di attesa, lunedì è arrivato e stiamo finalmente vivendo nella nostra “nuova normalità”, in cui il compenso dell’agente acquirente non è più offerto attraverso i servizi di quotazione multipli degli agenti immobiliari e tutti gli acquirenti devono firmare una sorta di accordo prima di un accordo. l’agente acquirente può portarli a fare un tour nella proprietà.

Sappiamo da tempo che la norma proposta cambia Associazione Nazionale Agenti ImmobiliariLa nuova legge dovrebbe entrare in vigore il 17 agosto, ma con tutte le domande, preoccupazioni e confusione che circondano l’implementazione delle nuove regole, agenti e broker sono ancora alla ricerca di chiarezza.

La redattrice di Inman Christy Murdock Abbiamo raccolto molte delle domande che hai in mente, così come altre che abbiamo incontrato a livello nazionale. L’obiettivo è creare una risorsa completa per aiutare i nostri lettori a sentirsi più sicuri e protetti mentre si adattano ai grandi cambiamenti. Resta sintonizzato mentre compiliamo la risorsa con altre domande senza risposta. Leggi la storia

Sabato 17 agosto

7:30 ET: L’alba di un nuovo giorno: A partire da oggi – sabato 17 agosto – il settore immobiliare si sta preparando per un nuovo entusiasmante capitolo poiché l’accordo giudiziario della Commissione entrerà ufficialmente in vigore. Nella giornata storica, frigorifero Inman Offre il suo pensiero su come il settore può superare le proprie aspettative in mezzo ai cambiamenti.

I migliori agenti prospereranno, la professione prenderà il volo, il marciume verrà rimosso e i marchi costruiti sulla fiducia e sull’integrità raggiungeranno i vertici, scrive Inman.

“Il default sarà ridotto e la reputazione offuscata del settore sarà riparata”, aggiunge Inman “La sostanza prevarrà sull’apparenza”. Leggi la storia

6:02 ET: Cinque mesi dopo Associazione Nazionale Agenti Immobiliari È stato raggiunto uno storico accordo antitrust e le norme che ne derivano entrano in vigore oggi.

Le regole determineranno il modo in cui gli agenti verranno pagati e il modo in cui i consumatori cercheranno le case. Nel primo caso, i venditori di case e i loro intermediari non potranno offrire commissioni agli intermediari degli acquirenti all’interno dell’Associazione nazionale dei servizi di quotazione multipla degli agenti immobiliari.

In quest’ultimo caso, gli acquirenti dovranno stipulare un accordo con il proprio intermediario prima di visitare la casa. Altre regole richiedono ai broker di rendere noto che le commissioni sono negoziabili e vietano alla MLS di assistere gli agenti venditori nel fare offerte di compenso tramite meccanismi non MLS. Leggi la storia.

Venerdì 16 agosto

16:07 ET: Nuovo mondo coraggioso: Il fine settimana rappresenta la scadenza in cui fuoco Sono entrate in vigore le nuove regole per la liquidazione delle commissioni. La scadenza ha innescato una corsa verso il traguardo mentre diversi servizi di quotazione aggiornano i moduli e lanciano severi avvertimenti, mentre l’Associazione nazionale degli agenti immobiliari si affretta a educare il pubblico. Nel frattempo, i leader del settore stanno spendendo molte energie per dissipare le preoccupazioni mentre gli agenti ne discutono gli impatti nei forum online.

Per capire cosa stava succedendo, Inman ha contattato i principali attori e agenti negli Stati Uniti. Da queste conversazioni sono emersi due risultati: in primo luogo, diversi servizi di quotazione, incaricati di implementare effettivamente le nuove regole, hanno iniziato a implementare le modifiche. La fine del mondo non è ancora arrivata.

Ma in secondo luogo, alcuni in trincea affermano che la confusione persiste. Di conseguenza, i professionisti del settore immobiliare devono prestare attenzione. Leggi la storia. —Andrea V. Brambilla, Taylor Anderson, Lillian Dickerson e Jim Dalrymple II