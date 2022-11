Relazioni familiari. Divisioni politiche. – Il New York Times

‘Meglio lasciarlo così’

Solo un membro della famiglia ha assistito all’intero dibattito tra i candidati al Senato dell’Arizona il 6 ottobre: ​​Mr. prof. Tutti gli altri hanno già deciso.

Sig. Pro era ansioso di ascoltare il candidato libertario, Mark Victor, e gli è piaciuta così tanto la sua performance che ha deciso di votare per lui (il signor Victor in seguito ha abbandonato la gara).

Come sua moglie, il sig. Brow ha anche votato per posta alla fine di ottobre di quest’anno, votando principalmente per i repubblicani. Lui è il sig. Menziona con orgoglio di non votare per Trump; Sua moglie nota con orgoglio di aver votato per lui due volte. In genere, il sig. Brough si avvicina alla politica con un approccio affinato da anni di meditazione, che pratica regolarmente in un cortile pieno di statue buddiste. “Posso esprimere i miei punti e non cambierà idea”, ha detto. “Non rende la vita qui più facile, quindi è meglio lasciar perdere.”

Aggiornato 4 novembre 2022, 22:05 ET

La famiglia lavora spesso da casa. La signora Brough insegna pianoforte, violoncello e viola a dozzine di studenti e dirige diversi gruppi di esibizioni. Sig. Pro sta cercando di avviare una nuova piccola impresa oltre all’insegnamento. Jeanrene disegna arte su commissione. Jasmine guadagna soldi dai concerti di pet sitter.

Nel 2016 la famiglia ha dibattuto, combattuto e analizzato ogni questione politica immaginabile. Jasmine, allora ventenne, pensava che sua madre stesse facendo una scelta immorale votando per Trump. Due giorni prima delle elezioni, sua madre ha deciso di prendere una stanza in un hotel vicino e rilassarsi.

Quattro anni dopo, nel 2020, l’atmosfera in casa non si è calmata. La signora Brough è cresciuta per adorare ancora di più Trump. Sebbene non abbia messo un cartello di Trump nel suo cortile, Mr. Un calendario con Trump è stato esposto in cucina durante tutto l’anno. Jasmine e Jeanrene sono ancora frustrate dopo che il senatore Bernie Sanders ha perso le primarie democratiche. Sig. Bro lo sapeva. Per mesi i fratelli non hanno lasciato i confini della loro bolla domestica, ma non sopportando di parlare di politica, scappano a teatro.

Dopo le elezioni del 2020, Jasmin stava guardando un video di YouTube sulla TV a schermo piatto nel soggiorno della famiglia. Il video ha spiegato che le affermazioni infondate di una diffusa frode elettorale non cambieranno l’esito delle elezioni presidenziali. Sua madre si avvicinò e disse: “Sai che è la loro opinione, tesoro”.