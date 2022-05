Report: Il Bayern Monaco prevede di acquistare Sadio Mane, Konrad Laemer e Ryan Gravenberch e di vendere Serge Gnabry

Secondo un rapporto di CostruireE il Bayern Monacol’estate finestra di trasferimento Diventerà un po’ brutale.

Per ora, è certo per la maggior parte degli osservatori che il centrocampista dell’Ajax Ryan Gravenburch firmerà un accordo con il club. Tuttavia, il quotidiano Bild riporta che anche Sadio Mane e Konrad Laimer faranno il salto in Baviera quest’estate:

Il 6 maggio, il direttore sportivo del Bayern Monaco Hasan Salihamidzic (45 anni) è stato visto di notte durante il suo viaggio di lavoro in discoteca al Ritzy Lounge Bar. Presenti anche: il consulente Bjorn Bezemer, amministratore delegato di “ROOF” (con sede nell’elegante sobborgo di Monaco di Grunwald). Quando all’epoca gli fu chiesto dalla BILD, Brazzo disse: “Il soggiorno è stato puramente per motivi professionali”. Tre settimane dopo, Three Transfer Poker è caldo. Con le stelle di “ROOF”: in totale, la quota di trasferimento è di circa 100 milioni di euro! Il campione del record vuole Sadio Mane e Konrad Laimer.

Per aiutare a far posto ai nuovi arrivati, il quotidiano Bild riporta che il Bayern Monaco venderà già il nazionale tedesco Serge Gnabry:

D’altra parte, secondo le informazioni BILD, l’addio di Serge Gnabry sta diventando sempre più… Real Madrid voglio internazionale.

Secondo il rapporto, il Real Madrid sta cercando di inseguire Gnabry e anche il Bayern Monaco non vuole rischiare di perdere a parametro zero.

Bild ha espresso i seguenti punti sulla strategia e le priorità del Bayern Monaco per questo piano:

► Il trasferimento di denaro (contratto fino al 2023) è attualmente la priorità assoluta. dopo la finale Champions LeagueI senegalesi sarebbero certamente d’accordo. ► Se arriva Mane, allora il solito posto di Gnabry andrà e la pressione sul club aumenterà. La star di DFB ha rifiutato un’offerta impressionante (da 17 a 19 milioni di euro all’anno). BILD KNOW: La Baviera è frustrata e non vuole fare offerte per più soldi – ancora.

Bild ha anche affermato che il Bayern Monaco è pronto per l’invio Liverpool 30 milioni di euro per Mane, mentre il club di Jurgen Klopp vuole 50 milioni di euro – ed è probabile che i club siano d’accordo su 40 milioni di euro. Tuttavia, Bild non spiega come funzionerebbe tutto ciò se il divario finanziario persiste.

Laimer dovrebbe costare 20 milioni di euro, mentre Gnabry dovrebbe vendere per 40 milioni di euro.

Per quanto riguarda Gravenbrich, si prevede che l’olandese costerà al Bayern Monaco 18,5 milioni di euro, oltre a 5,5 milioni di euro di bonus e il 7,5% di commissioni di vendita all’Ajax.

