Revisione VAR: il gol del Bournemouth è stato assegnato dall’arbitro, Joelinton viene espulso

I Video Assistant Referees (VAR) suscitano polemiche ogni settimana in Premier League, ma come vengono prese le decisioni e sono corrette?

Dopo ogni fine settimana, diamo uno sguardo agli incidenti chiave, esaminando e spiegando il processo in termini di protocollo VAR e Regole del Gioco.

Nella recensione del VAR di questa settimana: È stato corretto escludere il gol vincente del Bournemouth contro il Newcastle United? Dobbiamo escluderlo? Joelinton Hai visto il cartellino rosso? Oltre a due controversi episodi di calci di rigore nella partita tra Manchester City e Ipswich Town.

Possibile fallo di mano: Ouattara in gol

Quello che è successo: Il Bournemouth ha segnato quello che pensavano fosse il gol della vittoria al 92esimo minuto Dango Ouattara Sembra che abbia tirato un calcio d’angolo Lewis CookL’arbitro David Coote ha assegnato il gol, ma l’assistente arbitro video Tim Robinson ha annullato il gol a causa di un possibile fallo di mano.

Decisione del Video Assistant Referee: Gol non consentito.





Revisione della tecnologia video: È iniziato tutto così bene. La Commissione indipendente per gli incidenti principali della Premier League, comunque la si valuti, ha prodotto uno dei rapporti più puliti del primo turno. Solo un voto su 195 in 39 incidenti ha indicato un errore. Questo era il suono, ad esempio, del calcio di rigore concesso dal West Ham United contro l’Aston Villa.

Ma la PGMOL non ha un grande saldo in banca dopo una stagione turbolenta 2023-24 con una serie di incidenti di alto profilo. Non ci è voluto molto perché la percezione del fallimento si insinuasse di nuovo. In realtà, Sabato il vicepresidente del West Ham, Karren Brady, è persino riuscito a sferrare un colpo tramite la sua rubrica sul giornale. Nonostante un primo fine settimana incontaminato.

Ciò di cui la Premier League ha veramente bisogno è un agosto forte e senza polemiche (gli eventi controversi non mancano mai). Tuttavia, in pochi minuti di questa partita, il peggio del VAR ha fatto capolino ancora una volta.

Non c’è niente di più esasperante per i tifosi di un VAR che non ammette un drammatico vincitore in ritardo, soprattutto quando tale decisione si rivela ingiusta.

Non c’erano prove conclusive che la palla avesse colpito il braccio di Ouattara dove era considerata una palla di mano. Forse lo era, forse no, ma senza prove conclusive il VAR non dovrebbe annullare il gol. Se ci fossero dubbi, dovrebbero basarsi sulla decisione presa dall’arbitro in campo e il Bournemouth avrebbe dovuto segnare un gol vincente nel finale.

Vale la pena discutere anche lo sfondo. Contrariamente alla credenza popolare, la pallamano non inizia dal fondo della manica. Ciò non avrebbe senso se alcuni giocatori indossassero magliette a maniche lunghe.

Fino al 2021 non esisteva nelle leggi la definizione di pallamano, ma per determinare l’infrazione veniva generalmente utilizzato l’intero braccio. Quindi, fino al 2021 questo obiettivo avrebbe potuto essere opportunamente eliminato.

Non è stato possibile confermare che la palla abbia colpito il braccio di Danjou Ouattara. BBC

Poi l’International Football Association Board ha confuso tutti dicendo che si dovrebbe usare una “linea di maglia”.

(Preparatevi per l’introduzione)

In realtà, questo doveva essere il punto sotto l’ascella attorno alla circonferenza del braccio. Ha senso? Non è vero. Ma in realtà, l’International Football Association Board affermava che l’area delle spalle ora non è un’area di pallamano, mentre lo era in passato.

È un posto molto difficile da definire. Da dove inizia il reato di toccare la palla con le mani? Cosa succede se qualche palla tocca sotto quel punto? O dovrebbe essere l’intera palla? Come viene determinato in modo coerente in base alle diverse posizioni delle braccia?

Alcuni cambiamenti legali negli ultimi anni hanno aiutato gli arbitri, rendendo più difficile giudicare la pallamano.

L’IFAB ha pubblicato un grafico nel 2021 per mostrare dove dovrebbe iniziare l’infrazione di pallamano. Consiglio della FIFA

Qui non si tratta dell’“ovvio e ovvio” o della nuova “decisione giudiziaria”. Si tratta solo di situazioni soggettive reali, come potenziali cartellini rossi e rigori. Un fallo di mano prima di segnare è considerato realistico, quindi se la palla tocca il braccio del giocatore non può essere considerato un goal indipendentemente dalla posizione del suo braccio.

Ma una decisione realistica per definizione può essere soggettiva nell’applicazione. È possibile che due arbitri giungano a giudizi diversi su questo obiettivo. In altri campionati, l’arbitro può essere inviato all’arbitro per “vendere” la decisione: è un momento enorme che determina l’esito della partita e non può essere completamente chiaro, quindi l’arbitro deve prendere la decisione finale anche se il protocollo rigido non lo fa. obbligarlo a farlo. Questo non è mai successo nella Premier League inglese.

Questa era solo la nona partita in cui Tim Robinson, recentemente entrato nella squadra della Premier League, aveva utilizzato il VAR. Nelle sue otto partite precedenti aveva commesso un solo errore, ovvero non assegnare un rigore per il Nottingham Forest contro il West Ham a febbraio.

A Ouattara sono stati annullati gol tramite tecnologia video in tutte le partite di apertura.

Possibile cartellino rosso: Joelinton su Neto

Quello che è successo: Pochi minuti dopo, il Newcastle ha lanciato un attacco, dopo che il portiere del Bournemouth non è riuscito a salvare la palla. Neto Quando ha ricevuto la palla per iniziare un rapido contropiede, Joelinton lo ha placcato a terra. L’arbitro Cote ha ammonito il giocatore del Newcastle per il suo comportamento antisportivo. Ma c’era una situazione che meritava un cartellino rosso?

Decisione del Video Assistant Referee: Nessun cartellino rosso.

Joelinton tira il portiere Neto per il collo. Eddie Keogh/Getty Images

Revisione della tecnologia video: Se c’è un ambito in cui la Premier League ha faticato a identificarsi con il VAR, è quello del gioco scorretto e del comportamento violento. La scorsa stagione, dei 24 contrasti personali falliti, otto, un terzo, sono stati per cartellini rossi diretti.

Per Cottee, poteva sembrare che Joelinton avesse tirato indietro il portiere per impedire un rapido contropiede, ma al culmine della sfida, con il braccio nella zona del collo di Neto mentre correva, ha attraversato la linea di porta in un’azione pericolosa e un cartellino rosso sembrava essere un risultato giustificato. Il VAR ha deciso che la chiamata del cartellino giallo da parte dell’arbitro non era chiaramente errata, ma allo stesso tempo Robinson ha ritenuto che ci fossero prove sufficienti per annullare il gol del Bournemouth.

Lo scorso fine settimana l’Arsenal voleva ancora un cartellino rosso Yerson Mosquera Sembra che sia stato catturato Kai Havertz Per la gola, ma con quella decisione (l’intervento del VAR non è stato accolto all’unanimità dal panel KMI) c’era una valida interpretazione che fosse accidentale poiché il giocatore del Wolverhampton Wanderers sembrava stesse cercando di assicurarsi la caduta.

Ma non è questo il caso, poiché l’azione di Joelinton era deliberata per fermare Neto, e lo ha fatto in un modo che avrebbe potuto causare lesioni al suo avversario. Nessun altro sport permette a un giocatore di restare in campo dopo una sfida del genere, e il calcio deve recuperare terreno.

Fabiano Char È stato espulso contro il Southampton la scorsa settimana per la più piccola testata, ma le leggi del calcio coprono specificamente un giocatore che tenta di farlo (da qui il Newcastle ha perso il ricorso contro la squalifica di un giocatore). Le azioni di Joelinton furono lasciate più aperte all’interpretazione delle leggi quando forse non avrebbero dovuto esserlo.

Possibile rigore: Davis sfida Savinho

Quello che è successo: Il Manchester City ha lanciato un attacco al nono minuto quando Savinio È sceso in area dopo la sfida di Liv DavisL’arbitro Sam Allison ha ignorato le richieste di penalità, che è stata controllata dal video assistente arbitro David Coote. (Guarda qui)

Decisione del Video Assistant Referee: Calcio di rigore segnato Erling Haaland.

Savinho ha subito un fallo in area di rigore da Leif Davis. NBC

Revisione della tecnologia video: Considerata isolatamente, questa decisione non genererebbe molto dibattito. L’intervento di Davies su Savinho meritava chiaramente un rigore, dato che il giocatore dell’Ipswich non ha preso palla ed è entrato in contatto con gli avversari. Bastò questo per un rigore al VAR? Non lo vedremo chiaramente, ma forse era abbastanza giusto.

Ma combinato con il rigore che Ipswich non è arrivato in ritardo nel primo tempo, supporta la narrazione (proprio come la partita Bournemouth-Newcastle) secondo cui i club più grandi prendono decisioni a scapito delle squadre più piccole.

Possibile calcio di rigore: Savinho sfida Davies

Quello che è successo: I ruoli si sono invertiti al 42′ quando Davis è entrato in area di rigore e ha subito fallo da Savinho. L’arbitro Alisson ha indicato che un rigore non era stato assegnato e ancora una volta Coote ha esaminato la questione al centro VAR.

Decisione del Video Assistant Referee: Nessuna sanzione.

Sembra che Leif Davis abbia subito fallo da Savinho, ma il VAR non è intervenuto. Peter Byrne/PA Immagini tramite Getty Images

Revisione della tecnologia video: Questa volta la tecnologia video ha deciso che la decisione dell’arbitro di non concedere un calcio di rigore era corretta. La tecnologia video ha ritenuto che l’intervento di Savinho fosse impreciso e non avesse superato il limite consentito.

Sembra che Davis stesse per cadere a terra anticipando l’impatto, e il suo piede destro sembra essere uscito per avviare l’impatto. Ma si può sostenere che una collisione della parte superiore del corpo con i fianchi abbia causato la caduta del giocatore di Ipswich.

Ciascuno di questi incidenti ha avuto i suoi meriti che hanno giustificato una sanzione, ma in entrambi i casi sono andati a favore del club più grande.

Possibile annullamento del fuorigioco: Vardy parla del gol di Weiss

Quello che è successo: Va bene Weiss Pensava di aver segnato il pareggio per il Leicester City al 38 ‘quando ha superato di testa il portiere del Fulham. Bernd LenoMa la bandierina si è alzata a causa del fuorigioco contrario Jamie Vardyche si considerava fosse nel campo visivo del portiere. Ciò è stato verificato dal Video Assistant Referee, Jared Gillett.

Decisione del Video Assistant Referee: obiettivo.





Revisione della tecnologia video: Vardy era in contatto con Leno durante il calcio d’angolo, ma il fuorigioco è arrivato solo quando Weiss ha colpito di testa. Questo determina la situazione, ed è da questo momento che le azioni di Vardy entrano in vigore.

L’angolo dietro la porta ha mostrato che Leno ha visto chiaramente la palla nel punto di tocco di Weiss, e Vardy non ha tentato di passarla e non si è mosso davanti al portiere. Se Vardy fosse stato direttamente davanti al portiere, il gol sarebbe stato annullato.

L’arbitro Darren Bond è dovuto andare dal controllore del campo per prendere lui stesso la decisione, poiché si trattava di una decisione personale che richiedeva spiegazioni, a differenza di un fuorigioco standard e realistico.

Jamie Vardy non era nel campo visivo di Bernd Leno quando Wout Weiss ha mandato la palla alta di testa. BBC

Possibile fuorigioco: gol di Garnacho

Quello che è successo: Il Manchester United ha preso un vantaggio per 1-0 su Brighton & Hove Albion al 70′ Alessandro Garnacho La palla è stata introdotta a porta vuota, con il portiere Jason Steele Ma mentre il nazionale argentino festeggiava l’assistente dell’arbitro, Chris Kavanagh controllava un possibile fuorigioco.

Decisione del Video Assistant Referee: Gol non consentito.





Revisione della tecnologia video: Tutti pensavano che fosse il gol di Garnacho, ma i replay presto mostrarono che la palla era stata colpita Joshua Zirkzee.

La domanda era: è successo prima che la palla oltrepassasse la linea di porta? È successo davvero, dato che il ginocchio del nazionale olandese era sulla linea di porta quando è entrato in contatto con la palla.

Sembra una decisione dura, perché non c’era nessun difensore nelle vicinanze, e la posizione di Zirkzee non ha influito in modo apprezzabile sul risultato: la palla sarebbe finita in rete.

Ma poiché la palla ha toccato Zirkzee prima di entrare in porta, ha segnato il gol ed è impossibile segnare un gol da una posizione di fuorigioco.

Questa è stata una situazione frustrante per il Manchester United, ma c’era solo un risultato possibile da questa effettiva decisione di fuorigioco.

La palla ha toccato Joshua Zirkzee prima di oltrepassare la linea di porta, il che significa che era la sua porta. BBC

Possibile cartellino rosso: Mosquera sfida Caicedo

Quello che è successo: Yerson Mosquera ha ricevuto un cartellino giallo al 71′ dopo una forte sfida Moises CaicedoC’era motivo per un cartellino rosso?

Decisione del Video Assistant Referee: Nessun cartellino rosso.

Yerson Mosqueira ha colto Moises Caicedo sopra lo stivale del giocatore del Chelsea. Chris Lee – Chelsea Football Club/Chelsea Football Club tramite Getty Images

Revisione della tecnologia video: Mosqueira era un placcatore rischioso, dato che in un’occasione era sopra la palla. Tuttavia, il contatto con il giocatore del Chelsea è stato sulla punta del piede, quindi il cartellino giallo è stata la decisione giusta. Se il giocatore dei Wolves fosse entrato in collisione con la gamba, molto probabilmente sarebbe intervenuto il VAR John Brooks.

Alcune parti fattuali di questo articolo includono informazioni fornite dalla Premier League e PGMOL.