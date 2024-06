Revocata la laurea ad honorem alla Howard University di Sean Combs e revocata la donazione di 1 milione di dollari dopo uno scioccante video di abusi

Notizie americane

rottura





Venerdì la Howard University ha revocato la laurea honoris causa a Sean “Diddy” Combs e ha restituito la sua donazione di 1 milione di dollari tra le crescenti accuse di cattiva condotta da parte del magnate della musica.

Sean “DD” Combs reagisce dopo aver pronunciato il discorso di apertura alla 146esima cerimonia di laurea della Howard University. Alison Shelley/Getty Images per DKC

Un video di sorveglianza del 2016 mostrava Combs che afferrava, spingeva, trascinava e prendeva a calci la sua allora fidanzata, Cassie Ventura. CNN

Il consiglio di amministrazione di Howard ha votato all’unanimità nel 2014 per revocare la laurea di Combs, rilasciata dalla storica università nera con sede a Washington, DC, e tagliare i legami con il rapper. Lo ha detto la scuola.

Il consiglio ha accettato di restituire la donazione di 1 milione di dollari di Combs, di sciogliere il programma di borse di studio a suo nome e di rescindere tutti gli accordi di donazione con Combs e la Sean Combs Foundation.

Il consiglio di amministrazione di Howard ha votato all’unanimità nel 2014 per revocare la laurea di Combs, che era stata rilasciata dalla storica università nera con sede a Washington, DC. Gruppo Universal Images tramite Getty Images

È stata ritirata anche una donazione di 1 milione di dollari da parte di Combs. AFP tramite Getty Images

“La condotta del signor Combs, ripresa in un video pubblicato di recente, è fondamentalmente incoerente con i valori fondamentali e le convinzioni della Howard University, e non è più ritenuto idoneo a detenere la più alta onorificenza dell’istituzione”, ha detto un portavoce in una nota. .











Accetta di più…









{{#isDisplay}}

{{/isDisplay}}{{#isAniviewVideo}}



{{/isAniviewVideo}}{{#isSRVideo}}



{{/isSRVideo}}