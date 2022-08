Ric Flair, 73 anni, gestisce la pressione, autore classico interprete vincendo il suo ultimo incontro di wrestling

Nashville, Tenn – Ric Flair ha sfoggiato il suo marchio. Ha guidato la folla cantando “Woo!” Anche il leggendario wrestler professionista ha avuto un’emorragia, con arrossamento del viso e i suoi caratteristici capelli bianchi come negli anni ’70 o ’80.

Opportunamente, l’ultimo incontro di wrestling di Flair si è concluso domenica sera qui in un municipio completamente esaurito con la quarta forma di Leglock, la mossa finale che è sinonimo di “The Nature Boy”. Flair, 73 anni, è stato il vincitore, ovviamente, del tag team match insieme al suo partner e genero Andrade El Idulo contro la squadra di Jay Lethal e Jeff Jarrett. La partecipazione è stata di quasi 10.000, per provider radiofonico Fite TV.

Flair era chiaramente esausto alla fine della sua prima partita dal 2011, ma finalmente era in salute per uscire in cima e intervistare l’annunciatore di wrestling di lunga data Tony Schiavone. Dopo la partita, Flair è stato aiutato a uscire dal ring e la sua famiglia è stata accolta in prima fila, così come le superstar del wrestling professionistico The Undertaker, Bret Hart e Mick Foley.

“Ho avuto una delle migliori partite della mia carriera qui con Ricky Steamboat”, ha detto Flair. “Tutta la mia famiglia è qui. Abbiamo scherzato sul mio matrimonio cinque volte. Tutti i bambini sono qui. Una moglie, ma tutte le mie nipoti. I miei amici sono qui. Lo giuro su Dio ragazzi. Se non ne ho abbastanza pressione su di me stasera, Kid Rock entra negli spogliatoi stasera.” “.

L’incontro estenuante è durato quasi 30 minuti, e mentre era chiaro che Flair non era lo stesso ragazzo che ha trasceso il wrestling professionistico negli anni ’70, ’80 e ’90 e Andrade, Lethal e Jarrett hanno fatto la maggior parte delle mosse difficili, Flair è stato in grado di reggere il suo peso. Ha sferrato colpi e pugni, calci in culo per un calcio basso e ha persino preso un colpo di testa da Lethal, che si è allenato con lui per questa partita per prepararsi al ring.

2 relativo

La fine è arrivata quando Jarrett, una leggenda a pieno titolo come artista della città natale, ha sparato accidentalmente alla sua chitarra caratteristica a Lethal quando ha portato via Andrade Flair. L’altro cognato di Flair e promotore di carte, Conrad Thompson, lanciò ad Andrade un paio di tirapugni in prima fila, che Andrade passò a Flair. Flair ha sparato un colpo di ottone a Jarrett e poi lo ha inserito in una quarta forma di Leglock per finire la partita.

“Questa partita è la più importante della mia carriera”, ha detto Andrade, la star della AEW che è sposata con la figlia di Flair e una delle superstar della WWE, Charlotte. “…Questo è incredibile. Non ho nemmeno parole per questo. [Flair] Sentirsi meglio degli uomini di 20 anni. È una fonte di ispirazione per me”.

Flair è un ex campione del mondo 16 volte e due volte Hall of Famer della WWE. È uno dei più grandi wrestler nella storia degli affari e la sua celebrità è diventata mainstream, anche adesso. Flair è apparso in diversi video musicali dei migliori artisti hip-hop, inclusa una canzone che ha scritto su di lui intitolata “Ric Flair Drip” di Offset nel 2017. Era il leader dell’influente fazione dei Four Horsemen nel wrestling, le sue partite e il suo lavoro sul microfono sono iconiche. Molte delle sue frasi sono slogan e, naturalmente, “Woo!” – ripetuto ancora oggi.

Lo stile e l’ostentazione di Flair, completi di abiti costosi, abiti tempestati di diamanti, gioielli accattivanti e scarpe di coccodrillo, sono stati imitati lontano dal mondo del wrestling.

Flair ha indossato un abito stimato in quasi $ 40.000 per l’episodio di domenica sera. Ma è lì che l’interfaccia è finita e le cose sono diventate ancora più sporche. A metà della partita, Flair si è portato una lama di rasoio alla fronte per causare un’emorragia, una tecnica di wrestling per aumentare l’intensità della partita. Lethal ha detto che farlo era la sua più grande paura, a causa dell’imprevedibilità di come lo stile degli anni ’70 avrebbe reagito alla ferita.

“Questo è il contrasto poco noto”, ha detto Lethal, che combatte per AEW. “Odio rinunciare così tanto al wrestling, ma a Rick piace fare ciò che viene chiamato camminare e parlare. Non è pianificato molto. Ma posso prevedere come andranno molte mosse. L’unica cosa che posso” “Non prevedere la quantità di sanguinamento, puoi controllarli? Erano molti? Ci sono sfuggiti di mano. “

Jarrett è stato emotivo dopo la partita, dicendo che è stato “travolgente”.

“È l’ultimo”, ha detto Garrett, 55 anni, una celebrità della WWE Hall of Famer che funge da CEO della WWE. “Se qualcosa va storto, è colpa mia. È colpa degli altri. Sono così felice per Rick, non so cosa dire… Come spettatore, l’hai guardato e sei tornato a casa stasera. Quando sei impegnato, è tutto un altro livello di pressione che non ho mai avuto prima”.

Bloody Flair è stato aiutato su un pendio alle spalle da Andrade. Lethal, che era un nemico nella storia, se ne andò e lui e Flair caddero in un lungo abbraccio. Flair ha apprezzato incredibilmente – e si è fidato – di Lethal per prepararlo alla sua ultima partita.

Ho detto: ‘Ti amo, sei il ragazzo giusto, cerco di essere come te da grande, perché sei fantastico. “Sono il più grande wrestler del mondo”, ha detto Lethal. “Si mette a piangere e dice: ‘Grazie. Grazie mille.'”