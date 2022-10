Ricreare i programmi della Warner Bros. Discovery Pipeline per scrittori e registi – The Hollywood Reporter

Scopri Warner Bros. Annulla un piano per chiudere i seminari per scrittori e registi emergenti in seguito Contraccolpo del settore.

La società ha dichiarato in una dichiarazione mercoledì che sta spostando il programma Workshop dei direttori e Workshop degli scrittori dalla sua ex sede della Warner Bros. Television alla divisione Diversity, Equity and Corporate Inclusion dopo la conclusione dell’attuale workshop sul libro che sta finendo . Nel marzo 2023. Il WBD ha aggiunto che l’unità DEI avrebbe “sviluppato programmi di workshop attraverso la divisione software pipeline esistente”.

Per ora, secondo un portavoce della Warner Bros. Discovery, non ci sono piani per modificare il numero dei partecipanti al workshop – fino a otto scrittori e da otto a 12 registi – in futuro.

Fonti affermano che l’attuale classe di scrittori sarà supportata nei seminari WBTV nella loro attuale sede fino a marzo 2023. I nuovi seminari saranno gestiti a livello aziendale e opereranno a livello aziendale in tutto il loro portafoglio di contenuti, con alcune pratiche dei seminari WBTV trasferite a la nuova programmazione. , che andrà comunque ad apportare modifiche al software.

Martedì, Il giornalista di Hollywood menzionato in Un piano precedente prevedeva la chiusura di questi programmi, che erano spesso visti come un’importante porta di accesso per diversi talenti per ricevere importanti opportunità del settore nella regia e nella scrittura, sebbene non avesse un mandato per la diversità di per sé. All’epoca, l’annuncio del gruppo WBTV diceva: “Anche se non avremo più questi spettacoli ufficiali, rimaniamo impegnati a sviluppare, fare da mentore e preparare i talenti emergenti per le carriere in televisione”.

Questo nuovo annuncio arriva circa mezz’ora dopo Gilda dei direttori americani Ha annunciato la sua intenzione di “combattere” la chiusura del workshop della Warner Bros. Television Workshop e il suo programma di tutoraggio, che secondo il sindacato è obbligatorio in base al suo contratto collettivo di lavoro.

“La DGA ha annunciato oggi il suo impegno a combattere la decisione della Warner Bros. Discovery di smantellare il programma di sviluppo TV Manager”, ha affermato il sindacato in una dichiarazione mercoledì. “DGA non starà a guardare mentre WB/Discovery cerca di annullare decenni di progressi per donne e coloristi”.

Il verdetto specifico che la DGA ha affermato di chiudere il software in violazione è Sez. 15-203 dell’Accordo di base del 2014, che recita: “Entro o prima del 1 luglio 2014, ciascuno dei principali studi televisivi (ovvero ABC, CBS, Fox, NBC, Sony Pictures Television e Warner Bros. Television) (“) saranno i Major Television Studios) per stabilire e mantenere un programma di sviluppo del regista televisivo progettato per espandere le opportunità per i registi nella televisione a episodi con un focus sulla crescente diversità. dirigenti creativi e trovare opportunità di tutoraggio Ai partecipanti quando possibile, tra le altre disposizioni.

Sebbene i seminari WBTV – l’edizione per i direttori sia iniziata nel 2013 e la versione del libro più di 40 anni fa – abbiano caratterizzato gruppi relativamente diversi e siano stati accreditati di aver portato più creativi da identità emarginate nel settore, non sono stati sviluppati”, ha affermato WBD Nel suo annuncio di questo pomeriggio, “Ora opereranno con un focus specifico sulla DEI”.

Sulla scia della notizia che gli spettacoli si sposteranno su Warner Bros. La divisione della DEI, il sindacato ha risposto in una successiva dichiarazione mercoledì: “La DGA è lieta di vedere che Warner Bros. Discovery ha risposto alle nostre preoccupazioni, tuttavia, e l’indizio sarà in come la nuova struttura del programma affronti efficacemente la diversità manageriale, equità e inclusione”. “Guarderemo da vicino per assicurarci che stiano rispettando il loro impegno”, ha aggiunto la dichiarazione.

