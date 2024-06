“Ride Or Die” Verso un’apertura da 50 milioni di dollari

Frank Massey/Sony

Venerdì sera: Un’altra ottima notizia, tocca ferro, è che il mercato si sta riprendendo – un po’. Sony Cattivi ragazzi: cavalca o muori Credente 21 milioni di dollari Oggi in viaggio verso A 52 milioni di dollari Apertura. Anche se questo è ciò che il monitoraggio ha visto tre settimane fa, il mercato acido ha gettato acqua fredda su quelle aspettative. Il tracciamento iniziale si è rivelato corretto.

Screen Engine/PostTrak è stato aggiornato e ha una valutazione di 5 stelle con una valutazione del pubblico del 97% su Rotten Tomatoes e un A-CinemaScore (i tre film precedenti hanno tutti ricevuto As).

RelishMix ha notato un ottimistico passaparola mentre i fan perdonano Will Smith dopo lo schiaffo all’Oscar, dicendo: “Sono felice che Will Smith sia tornato. I suoi film d’azione non deludono mai” e “Martin Lawrence è così divertente e mi fa ridere così tanto”. come se venisse dal profondo, divertente da “Deep down”. Chatter apprezza l’equilibrio tra azione ed elementi comici evidenziati nel trailer, con la sensazione che si tratti di un miglioramento rispetto al precedente capitolo del 2020 I ragazzi fanno male alla vita“L’ultimo era nel mezzo, ma questo in realtà sembra e si sente meglio”, ha detto Cattivi ragazzi film”.

Come genere, i film di azione e avventura possono essere pieni di potere da star sociali, in particolare The Fast Franchise. Per quanto riguarda Bad Boys 4, le medie del supermondo dei social media con il cast sono del 15% superiori alla norma pari a 693,7 milioni su TikTok, Facebook, X, YouTube e Instagram messi insieme, inclusa la macchina sociale di Smiths che controlla i video con oltre 150 milioni di visualizzazioni.

Sony vanta il secondo posto Film di Garfield, A guarda avanti $ 10,3 milioni Terzo fine settimana, -26%, con un totale parziale di $ 68,9 milioni La domenica. Il riavvio supererà presto il successo nazionale della 20th Century Fox, che ha terminato la sua corsa a 75,3 milioni di dollari.

Dakota Fanning nel film Gli osservatori Warner Bros./New Line

Nuova linea Osservatori Ancora inosservato con quello che ha stimato 3 milioni di dollari Venerdì e $ 6,7 milioni – $ 7,1 milioni fine settimana. Il debutto alla regia di Ishana Shyamalan ha un C-CinemaScore e un punteggio del pubblico di Rotten Tomatoes del 57%. RelishMix nota le chiacchiere negative: “Il dialogo negativo è attivo Osservatori È limitato a coloro che sono rimasti delusi dal coinvolgimento di M. Night Shyamalan come produttore dopo essere stati insoddisfatti di molti dei suoi precedenti progetti cinematografici. Questo nonostante il fatto che i parametri dell’universo dei social media di 150,7 milioni siano superiori del 9% rispetto ai benchmark horror del primo lotto su TikTok, Facebook, X, YouTube e Instagram messi insieme.

Altri aggiornamenti in mattinata

Venerdì pomeriggio: Gli esercenti e i dirigenti della distribuzione, anche al di fuori di Sony, tirano un sospiro di sollievo perché sembra il quarto film di Will Smith-Martin Lawrence Cattivi ragazzi: cavalca o muori lui sta per 50 milioni di dollari Questo fine settimana in 3.885 sale. Questo è dopo a $ 20 milioni – $ 21 milioni Friday, che include le anteprime del giovedì sera $ 5,9 milioni. Le prestazioni di ieri sera sono state ottime e hanno resistito alla prima serata delle finali NBA. Ottime notizie dopo che quest’estate ha visto eventi di alto profilo come i film Capro espiatorio E Furiosa Prestazioni scadenti.

Cattivi ragazzi 4 Ha tutto il numero di ottani dei PLF e degli schermi Imax.

Sony può essere molto orgogliosa del suo dominio al secondo posto questo fine settimana Film di Garfield, Chi vede il terzo fotogramma di $ 9 milioni – $ 10 milioni-32% in totale $ 68,6 milioni Finalmente entro domenica in 3.959 sale.

Il terzo posto appartiene al film per famiglie della Paramount Se, Con il quarto fine settimana di $ 7,1 milioni In 3.582 sale dopo 2 milioni di dollari venerdì, -32%, per un totale complessivo di 2 milioni di dollari. $ 92,6 milioni La domenica. Sarebbe l’1% in più rispetto a Ryan Reynolds. uomo libero Allo stesso tempo; Quel film ha terminato la sua corsa negli Stati Uniti/Canada nel 2021 a 121,6 milioni di dollari.

Al quarto posto troviamo il film thriller diretto da Ishana Shyamalan e prodotto da New Line. Osservatoricon 3 milioni di dollari oggi, incluso 1 milione di dollari in anteprime, per quello che sembra $ 6 milioni – $ 7 milioni A partire da 3.351 sale. Anche M. Night Shyamalan, che ha prodotto i film di sua figlia, li finanzia lui stesso e poi li vende allo studio. Dopo aver lavorato con la Universal, fu attratto dalla Warner Bros. Mi è stato detto che lo studio ha pagato 30 milioni di dollari prima del P&A Osservatori Separare. Questo non è un film par-and-win della Lionsgate.

“Regno del pianeta delle scimmie” 20 ° secolo

Ed entro la fine di questo fine settimana, 20th Century Studios/Disney Regno del pianeta delle scimmie Dal regista Wes Ball può battersi il petto per aver superato il prodotto interno lordo del precedente film di Matt Reeves, 2017 Guerra per il pianeta delle scimmie ($ 146,88 milioni) con 150 milioni di dollari. Il film con i maggiori incassi dell’estate finora vedrà il suo quinto fine settimana $ 5,75 milioni-36%.

Venerdì mattina: Sony è classificata R Cattivi ragazzi: cavalca o muori un atto $ 5,875 milioni al botteghino nazionale giovedì con anteprime iniziate alle 15:00, un totale che in realtà rappresenta solo uno sconto dell’8% rispetto alle anteprime dell’attesissimo predecessore della trilogia, del 2020 Cattivi ragazzi per la vita, Che ha incassato 6,36 milioni di dollari.

Questo è un ottimo inizio Cattivi ragazzi: cavalca o muori Entrare in quello che era un mercato assediato dalla mancanza di film in seguito agli scioperi, per non parlare della mancanza di film attraenti – e questo al di fuori dei Disney/20th Century Studios Regno del pianeta delle scimmieChe ha appena superato i 144,3 milioni di dollari. La reazione del pubblico di ieri sera al nuovo team Will Smith-Martin Lawrence è stata di 5 stelle e positiva dell’88% su PostTrak di Screen Engine/Comscore, mentre la valutazione del pubblico su Rotten Tomatoes è stata del 97%.

Le demo, che cambiano durante il fine settimana, erano per il 36% nere, per il 29% ispaniche e latine, per il 20% caucasiche, per il 10% asiatiche e per il 4% altro. Gli uomini sopra i 25 anni erano dominanti con il 40%, seguiti dalle donne sopra i 25 anni con il 38%.

Cattivi ragazzi: cavalca o muori Il primo giorno ha visto 23,6 milioni di dollari, portando a un totale di tre giorni migliore in franchising di 62,5 milioni di dollari e un totale di quattro giorni di 73 milioni di dollari, ma tieni presente che tutte e tre le serie hanno funzionato lontano dal calore del divario di 17 anni. tra i sequel, per non parlare del fatto che era un fine settimana MLK festivo. Se tutto va bene, Cattivi ragazzi: cavalca o muori I venti raggiungono il nord di 40 milioni.

“Osservatori” Warner Bros.

Nuova linea classificata PG-13 Osservatoriopera prima della regista Ishaana Shyamalan, presenta le anteprime del film Milioni di dollari In 3000 località. L’importo in contanti del giovedì sera è pari a quello della Universal Abigail. Tuttavia, le recensioni qui erano negative con il 29% di Rotten e le uscite di PostTrak erano davvero pessime con 1 stella e mezzo e il 52% positive. OK. Ciò nonostante un’affluenza abbastanza uguale tra le fasce d’età con il 36% degli uomini sopra i 25 anni, il 24% delle donne sotto i 25 anni, il 20% delle donne sopra i 25 anni e il 20% degli uomini sotto i 25 anni. Le proiezioni del fine settimana per questo film erano comprese tra gli 8 e i 10 milioni di dollari. . Abigail Ha aperto con 10,2 milioni di dollari con uno sconto dell’85% sul punteggio del pubblico di Rotten Tomatoes.

Il resto della giornata di giovedì è stato il seguente:

1.) Film di Garfield (Sony) 4.108 cinema giovedì $ 1,5 milioni (-7% da mercoledì), sett 21 milioni di dollariil totale $ 58,6 milioni/Settimana 2

2.) Se (Parità) 3.783 sale, giovedì $ 1,2 milioni (-7%), 1 settimana $ 15,9 milioniil totale $ 85,5 milioni/Settimana 3

3.) Furiosa (WB) 3.864 sale, giovedì 730mila dollari (-38%), settimana $ 15,5 milioniil totale $ 54,4 milioni/Settimana 2

4.) Regno del pianeta delle scimmie (20) 3.450 sale, giovedì 825mila dollari (-18%), settimana $ 13,1 milioniil totale $ 144,3 milioni/Settimana 4

5.) vittima (Università) 2.826 sale giovedì $ 437.000 (-17%), settimana $ 6,3 milioniil totale $ 82,4 milioni/Settimana 5

Gesù sete: il miracolo dell’Eucaristia (Al-Fath) 1.098 showroom, giovedì 602mila dollari2 giorni com $ 2,4 milioni/Settimana 1