Riepilogo della semifinale della stagione 8 di The Masked Singer: Blizzard Unveiled

avviso di frenata: Non leggere in anticipo se non hai visto la stagione 8, episodio 10, di “Il cantante mascherato“The Semi-Final Battle”, andato in onda il 24 novembre su Fox.

Due puntate in una settimana? “The Masked Singer” è tornato la notte del Ringraziamento per le semifinali (e quello che sembrava essere un altro sottile colpo alle abilità di baby-making dell’ospite Nick Cannon, con un chyron che suggeriva di sedersi al tavolo del bambino).

L’episodio a tema del Ringraziamento ha caratterizzato il comico Nikki Glaser Smascherato come Snowstorm, lasciando due finalisti – Harp e Lambs – per il finale della prossima settimana.

Glaser è stato rivelato dopo il suo confronto con Harp e Lambs in una battaglia reale a tre (in cui i tre si sono alternati cantando “Since U Gone”, di Kelly Clarkson).

Per Snowstorm, Jenny McCarthy-Wahlberg ha affrontato Nikki Glaser. Robin Thicke pensava che fosse Whitney Cummings. Nicole Scherzinger ha scelto Eliza Schlesener. Indovina Ken Jeong Kristen Wiig.

Nikki Glaser nei panni di Snowstorm si unisce a Ray Parker, Jr. , come Sir Bugaboo, Linda Blair come Spaventapasseri, Chris Jericho come Bride, Adam Corolla come Avocado, George Foreman come Venus Flytrap, George Clinton come Gopher, Joey Lawrence come Walrus, Le’Veon Bell come Milkshake, Kat Graham come Robogirl, Jerry Springer come Beetle, Gloria Gaynor come Mermaid, Mario Cantone come Mace, Diamond John come Fortune Teller, Barry Williams / Christopher Knight / Mike Lookinland come Mummies, Montel Jordan come Tiger, Jeff Dunham come Pi-Rat, Chris Kirkpatrick come Hummingbird, Eric Idle come Hedgehog e William Shatner nei panni di Knight vengono anche rivelati come le celebrità di The Masked Singer nella stagione 8.

In questa stagione, “The Masked Singer” ha adottato un nuovo formato “King or Queen of Masked Singer”. Ciò significa che tre o quattro celebrità in costume si esibiscono ogni settimana, ma solo una passa a competere contro altre due o tre la settimana successiva.

Ciò ha portato alle semifinali, con Harp che è sopravvissuto al primo round ed è stato il primo a raggiungere le semifinali, mentre Lambs ha vinto il secondo round e si è unito anche alle semifinali, con Snowstorm che ha vinto il terzo round.

La stagione 8 di “The Masked Singer” comprendeva costumi tra cui “The Bride”, “Avocado”, “Venus Fly Trap”, “Sir Bugaboo”, “Scarecrow”, “Hedgehog” e “Mummies”. Gli episodi a tema includevano “Vegas Night”, “Comedy Roast”, “Hall of Fame”, “Muppets Night”, “Andrew Lloyd Webber Night”, “TV Themes”, “90s Night”, “Thanksgiving” e “Fright Night”. Gli ospiti di questa stagione includevano Donny Osmond, Andrew Lloyd Webber, The Muppets, Will Arnett, Leslie Jordan, Joel McHale, Tori Spelling, Jon Lovitz, Jodie Sweetin, Carrot Top, Blue Man Group, Lance Bass, Daniel Fishel, Sheila E. e Drew . curry.

I concorrenti della stagione 8 “vantano 32 nomination ai Grammy, 16 Emmy Awards, 8 album d’oro, 4 nomination ai Golden Globe, 42 libri, 10 Teen Choice Awards e 5 stelle sulla Hollywood Walk of Fame”, secondo Fox.

Ecco i concorrenti e la loro esibizione nella nona serata:

Blizzard, “Il cantante mascherato” (Michael Baker/Fox)

Casa di papà

Bufera di neve (Nikki Glaser)

Canzone: “Pensando a te”, di Katy Perry

canzoni precedenti: “Thank U, Next” di Ariana Grande, “Sweet But Psycho” di Ava Max

idea: “zig zag”. (Bob Saget) “The Squiggly Monster era un mio caro amico e non è più con noi, ed è strano che io pianga con quella voce. Ma è stato lui il motivo per cui ho fatto questo spettacolo perché la sua esperienza è stata così gratificante e Sono così felice che sia riuscito a ottenerlo prima di morire. È stata la mia interpretazione di Sì, che lo voglia o no”.

Pacchetto di commenti audio: “Sin da piccola, ho sempre sognato di diventare una pop star. Quando ero al liceo, prendevo lezioni di canto. Un giorno al liceo, mia madre disse di aver ricevuto una telefonata dalla mia insegnante dicendo “Mi dispiace, ma tua figlia non lo possiede”. Quello è stato il giorno in cui il mio sogno è morto. Ecco perché sono grato di essere ancora in questo show. Sono davvero grato per l’opportunità di esprimermi in un modo che non avrei mai pensato di poter esprimere artisticamente. Spero di arrivare alle finali la prossima settimana e posso continuare a ispirare qualsiasi bambino adulto che non pensa di averlo. Perché te lo prometto, ce l’hai . Devi solo rivelarlo. Se il mio insegnante di canto sta guardando, non cambiare canale. Perché un giorno essere smentito mi ha fatto andare avanti per tutti questi anni. Questo tu, assassino di sogni!

ipotesi del pannello: Whitney Cummings, Nikki Glaser, Kristen Wiig

Ipotesi di pittura precedenti: Erica Jane, Countess Luan, Kyle Richards, Lisa Rinna, Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, Kathryn Hahn, Heather Graham, Zooey Deschanel, Eliza Schlesinger, Aubrey Plaza, Whitney Cummings

Runaway, “Il cantante mascherato” (Michael Baker/Fox)

Casa di papà

Ukulele (trasferimento al prossimo fine settimana)

Canzone: “A proposito di tempo maledetto” di Lizzo

Canzoni precedenti: “Perfetto” di Pink; “Non ho niente” di Whitney Houston; “Grazie per essere un amico” (canzone “The Golden Girls”)

idea: Oprah Winfrey “Quando ho incontrato Oprah per la prima volta, ho portato mia madre con me e stavo per presentarla, ma prima di farlo, mi ha salutato e sapevo già il suo nome. Sai che hai avuto successo quando Oprah conosce il tuo nome e il nome di tua madre.

Pacchetto di commenti audio: “Sono davvero entusiasta di arrivare alle semifinali e voglio davvero vincere. Sono così grato di essere qui perché sono sempre stato un fan dello spettacolo. La mia famiglia e i miei amici lo guardano sempre e è stato molto difficile non dire nulla. Ora le mie sorelle non lo sanno, mio ​​padre non lo sa, i miei amici non lo sanno. l’unica persona a cui gliel’ho detto Mia madre ed io siamo così simili Lei era una cantante proprio come me Lei è come la mia roccia . Quella donna pensa che io possa fare qualsiasi cosa. Voglio guadagnare questo per lei. Grazie, mamma, per essere un grande esempio nella mia vita e per essere la mia migliore amica.”

ipotesi del pannello: Jennifer Hudson, Jordin Sparks, Fantasia, Amber Riley

Ipotesi di pittura precedenti: Ambra RileyE il AshantiE il Yvette Nicole Brown, Queen Latifah, Jordin Sparks, Fantasia, Jennifer Hudson, Jill Scott, Fantasia, Ariana DeBose

The Lambs, “Il cantante mascherato” (Michael Baker/Fox)

Casa di papà

Agnelli (trasferimento al prossimo fine settimana)

Canzone: “Ho bisogno di te adesso” di Lady A

canzoni precedenti: “Hot N Cold” di Katy Perry; Ironico di Alanis Morissette

idea: “Riunione.” “Per molto tempo, non ho pensato che avremmo mai più cantato insieme sul palco. Ma non ho mai rinunciato a tornare insieme a noi tre. È incredibile per noi non cantare di nuovo insieme per il resto della nostra vita .”

Pacchetto di commenti audio: “Questo Ringraziamento, non c’è niente per cui siamo più grati l’uno dell’altro. E questo è qualcosa che abbiamo sempre saputo, anche da bambine. Eravamo giovani quando abbiamo raggiunto il successo. E sebbene fossimo grati, ci siamo sentiti sopraffatti perché abbiamo iniziato ad avere problemi.” Ed è stato così triste. Sapevamo che prendere strade separate era la decisione migliore in quel momento. È stata una buona cosa per noi. Ti dà davvero una prospettiva e una pausa. E puoi ritrovare te stesso. Quando ci siamo riuniti, è stato come se il tempo non fosse passato”. E quel legame è ciò che portiamo in semifinale. Abbiamo vinto altri trofei nelle nostre vite, ma è passato molto, molto tempo. E siamo pronti per un’altra vittoria, litigheremo solo per chi otterrà il trofeo”.

ipotesi del pannello: Tutti i Santi, Spice Girls, Wilson Phillips

Ipotesi di pittura precedenti: Kardashian, Haim, Chicks, Chorus, Fifth Harmony, Sue V