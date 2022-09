Riepilogo dell’evento Apple 2022: lineup di iPhone 14, lineup di Apple Watch Series 8 e ogni altro annuncio

Questa storia fa parte di Hotspot iPhone 2022La raccolta di notizie, suggerimenti e consigli di CNET sui prodotti Apple più popolari.

L’iPhone ha 15 anni con l’iPhone 14 ed è uno dei pochi nuovi prodotti annunciati all’evento Apple di mercoledì. Per riassumere: iPhone 14 e iPhone 14 PlusE il iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro MaxE il Apple Watch serie 8E il Apple Watch UltraE il Apple Watch SE E il AirPods Pro 2a generazione. Tutto sarà disponibile per il preordine nelle prossime settimane e alcuni saranno disponibili già dal 16 settembre.

Apple ha annunciato l’ultima versione del sistema operativo iPhone, iOS 16, nel WWDC A giugno, all’evento “Far Out”, abbiamo visto funzionalità come Crash Detection e sempre sullo schermo E il isola dinamica al lavoro.

Come si dice, l’iPhone è passato alle eSIM: non più schede SIM fisiche supportate negli Stati Uniti. Supporta anche il rilevamento dei guasti grazie a nuovi sensori e Aggiunge l’SOS di emergenza via satellite Quando sei fuori rete, grazie a nuove antenne e un’app che ti aiuta a rimanere connesso mentre il satellite è in movimento. Quest’ultimo viene gratuito per due anni.

Il nuovo chip A15 Bionic colpisce tutti i core per prestazioni più veloci. Apple ha aggiornato il sistema della fotocamera con un sensore più grande (1,9 micron) e ha spostato il sensore OIS nella fotocamera principale a 12 MP. Apple afferma che otterrai risultati migliori con illuminazione difficile e anche più velocemente. La nuova fotocamera TrueDepth migliora anche la fotografia in condizioni di scarsa illuminazione e offre una messa a fuoco più rapida e migliore. Apple ha introdotto quello che chiama Photonic Engine in un migliore programma di elaborazione delle immagini.

Il Plus si espande a un dispositivo da 6,7 ​​pollici dalla versione standard da 6,1 pollici. Hanno una dissipazione head-up aggiornata, un display HDR da 1200 nit con supporto Dolby Vision e sono disponibili in una nuova tonalità di blu oltre al resto. Ereditano la durata della batteria di Max.

I prezzi partono da $ 999 (£ 1.099, AU $ 1.749) per il Pro e $ 1.099 per il Pro Max (£ 1.199, AU $ 1.899). Puoi preordinare a partire dal 9 settembre; Saranno disponibili il 16 settembre.

Il sensore da 48 MP con supporto per il binning dei pixel (4p) consente una migliore sensibilità nella fotografia in condizioni di scarsa illuminazione da 12 MP. C’è una nuova impostazione dello zoom 2x e una modalità 48 mm, oltre al supporto 48 MP in ProRaw. Il video ottiene anche la modalità movimento e gira a 24 fotogrammi al secondo.

Le specifiche simili a Pro Display XDR vengono fornite con Super Retina XDR. La nuova tacca della fotocamera si espande nei pro e nei contratti per ospitare notifiche e informazioni, con cui puoi interagire, chiamate Dynamic Island. Sono disponibili una migliore gestione della luminosità e una diversità della frequenza di aggiornamento per gestire la durata della batteria e impedisce al nuovo schermo Always On di scaricarsi troppo.

La modalità Risparmio energetico disabilita alcune delle funzioni meno importanti, come il display sempre attivo, per un periodo prolungato di 36 ore. Il roaming internazionale verrà implementato anche su tutti i modelli di celle WatchOS 9.

Ci sono anche nuove funzionalità di sicurezza, come il rilevamento dei guasti per fornire notifiche automatiche ai servizi di emergenza e ai contatti. Ciò è possibile grazie a un rilevamento del movimento aggiornato con un nuovo giroscopio e accelerometro.

Il prezzo di partenza di Apple Watch è più grande, più veloce e un abbinamento migliorato per i bambini senza iPhone, e la cover posteriore ora corrisponde alle finiture. È realizzato con molti materiali riciclati. Ha anche gli stessi sensori della Serie 8 per consentire il rilevamento dei guasti.

Mela / screenshot di Sarah Lord / CNET

“Extreme” è la password per questo modello. È il più robusto mai realizzato, realizzato in titanio, con una cornice per proteggere lo schermo dagli urti. Ci sono nuove gamme pensate per attività specifiche (Alpine, Pass, Ocean). C’è un nuovo pulsante di azione per un rapido controllo fisico, inoltre i controlli sono progettati per essere utilizzabili quando si indossano i guanti. Un microfono migliorato, cellulare integrato, un’enorme durata della batteria di 36 ore (che può essere estesa fino a 60 ore tramite la nuova impostazione di ottimizzazione), oltre a una nuova modalità viso complessa e notturna per una migliore visibilità. Mette in risalto.

All’interno, c’è un nuovo GPS progettato per risultati migliori in ambienti urbani e utilizza un array di microfoni per una migliore ripresa. Ha anche molte nuove app destinate a tipi specifici di attività, come un computer da immersione e un sistema di rilevamento del percorso.

L’Apple Watch Ultra costa $ 799 (£ 849, AU $ 1299) e include automaticamente i dati cellulari. I preordini sono ora aperti e Watch Ultra sarà disponibile il 23 settembre.