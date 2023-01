Riepilogo di “Law & Order: SVU”: Benson e Stabler si sono baciati? Stagione 24

Se sei qui, probabilmente vorrai sapere se il Capitano Olivia Benson e il Det. Elliot Stabler si è baciato questa settimana Legge e ordine: SVU. dopo ogni cosa, Il promo faceva sembrare che fosse una possibilità.

La risposta breve? No. Ma vorrai sapere cosa un atto Accade o si verifica. (Non era niente!)

Il momento clou di Liv ed El è arrivato durante un episodio in cui Oscar Baba, il capo della brutale banda BX9, è stato processato. Una Liv infuriata, che non aveva dimenticato per un secondo come Baba stesse minacciando la sicurezza e il benessere di Noah, era infuriata per assicurarsi che il signore del crimine fosse arrestato per i suoi vari crimini. Nel frattempo, il ragazzo in questione è andato in giro altrove nello stato con il fratellastro Connor e la sua famiglia.

Sorsero molte complicazioni. Uno dei testimoni è stato avvelenato anche se era sotto la protezione della polizia. Un altro soffriva di complicazioni che lo hanno portato in ospedale. Quindi il capitano Duarte è stato attaccato nella bodega da membri del BX9 che brandivano machete. Sebbene sia stato portato d’urgenza in ospedale, Duarte non ha successo e Baba ammette essenzialmente di aver ordinato il colpo.

Dice che si dichiarerà colpevole dell’omicidio “ma non dello stupro”, e Benson gli dice di promettere che Noah non verrà danneggiato. Baba lo conferma. Dice: “Adesso lo siamo”. E poi tutto ciò che resta è Stabler per riportare il ragazzo a Manhattan, perché come ha detto Benson, non c’è nessuno di cui si possa fidare di più per prendersi cura del suo bambino.

Quando Noah torna a casa e dorme al sicuro, Liv ringrazia il suo ex partner per averla aiutata in un momento molto difficile. “perché non mi hai chiamato?” Lui si chiede. “Perché sapevo che avresti cercato di proteggermi”, dice. E mentre tu cerchi un po’ di zucchero nell’armadio, arriva lo Stabler a prendere un po’ di zucchero per conto suo. cintura nelle persone.

Fisso | C’è qualcosa di sbagliato in questo? Mi importa di te. Olivia. [It’s at this point that he brings his face very close to her face and it takes more effort for them NOT to kiss than for them to kiss. We’re talking millimeters here.]

Benson | Elliot, Elliot lo voglio. Voglio, ma non posso.

Fisso | Perchè no?

Benson | Perché cosa succede se non funziona? [Still lots of close-face-ing.]

Fisso | E se le cose si risolvono?

Benson | Elliot, non sono pronto per questo. Non sono pronto per questo. Non sono pronto per questo. [Liv, um, are you OK? Girlfriend looks like she’s about to pass out, which, RELATABLE.]*

E questo è tutto! Colpisci i commenti con i tuoi pensieri durante la pausa!

*Se questo testo non è accurato al 100%, perdonami. Stava navigando un’enorme nave e un amichevole localizzatore di quartiere avrebbe potuto inciampare alle sue calcagna.