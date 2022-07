Riepilogo di “Meglio chiamare Saul”: Stagione 6, Episodio 10 – Jane in Omaha

dove posso Il meglio di Saul su richiesta Stai cercando l’episodio rivoluzionario della scorsa settimana? Torna a Omaha in bianco e nero, a quanto pare.

L’episodio di lunedì era incentrato su Gene Takavich e alla fine ci ha fornito un aggiornamento su ciò che è dopo Saul-Peccato identificazione. L’ultima volta che abbiamo visto il gene (Nella premiere della quinta stagione), è stato perseguitato da un uomo misterioso di nome Jeff, ma ha detto alle pulizie Ed Galbraith che l’avrebbe “riparato da solo”. Ora guarda che aspetto ha: Jane rintraccia l’anziana madre di Marion, Jeff – Ciao Carol Burnett! – E si onora per lei con una storia inventata sul suo cane scomparso di nome Nebi. (Taglia anche segretamente un filo sul suo scooter a motore, quindi deve aiutarla con la sua casa.) Quando Jeff torna a casa dal lavoro, trova Jane che ride con Marion nella loro cucina e Jane spara a Jeff perplesso con uno sguardo compiaciuto .

Storie correlate

Una volta che sono soli, Jeff minaccia Jen: “Tutto quello che devo fare è rispondere al telefono, ciao, Sol Goodman”. Ma Jane ha un’idea migliore: sa che tutto ciò che Jeff vuole è un pezzo più grande della torta e promette di tagliarne un pezzo per lui. “Ecco l’accordo: ti mostrerò il gioco e poi abbiamo finito”, ha detto Jeff – ed è nata una nuova truffa. (Jane torna a casa e indossa il suo anello da mignolo di Saul Goodman, per completare la trasformazione.) Jane inizia a portare un paio di Cinnabon in più al banco di sicurezza del centro commerciale, che era il capo della guardia di sicurezza Frank… ciao, Giardini e raccomandazioneJim O’Hare! – Divora felicemente le spalle agli schermi. Jane determina esattamente quanto tempo impiega Frank a finire la sua torta ogni volta, e visita anche il negozio Lancaster nel centro commerciale, contando i suoi passi mentre procede. Che cosa ha intenzione di fare quest’uomo?

Scopriamo quando Jane allestisce una replica delle dimensioni del negozio in un campo innevato, addestrando Jeff a rubare gli oggetti più preziosi durante i tre minuti necessari a Frank per mangiare una Cinnabon. Prendi solo tre di ogni oggetto, però, avverte Gene Jeff: in questo modo, non se ne accorgeranno finché non faranno l’inventario in tre giorni, momento in cui i nastri di sicurezza verranno registrati. Jeff non è sicuro dello schema, che gli sembra folle. Così Jane rievoca la storia di Walter White: “Ti dirò cosa è pazzesco: un insegnante di chimica di cinquant’anni viene nel mio ufficio. Il ragazzo è così al verde che non può pagare il mutuo. Un anno dopo, ha un mucchio di soldi. di contanti delle dimensioni di una Volkswagen.” Questa è una follia”. Questo è abbastanza per convincere Jeff a prendere il comando.

La manager di Lancaster, Cathy, sta facendo una corsa mattutina, notando uno sfregamento sul pavimento, quando viene interrotta da un’enorme consegna di una scatola di legno. Non ha ordinato, quindi ho chiamato il supervisore del ragazzo delle consegne – cioè Jane – per lamentarmi. Jane ha una lunga storia su quanto tempo ci vorrà, quindi Cathy accetta con riluttanza di tenere la scatola lì per la notte. Ora il palcoscenico è pronto e quando Frank guarda Cinnabon quella notte come al solito, Jane invia a Jeff un messaggio che è ora. Jeff esce dagli schemi e corre per il negozio, prendendo le tute Armani e Air Jordan proprio come se si stessero allenando. Gene osserva la spalla di Frank mentre i droni di Frank sono ignari del calcio in Nebraska, e tutto si organizzerà… fino a quando Jeff corre nel punto appena pulito dove c’era il crescione e scivola, e si tira fuori dal freddo. Mi scusi.

Jane può solo guardare con orrore mentre Jeff giace immobile sulle piastrelle e Frank finisce Cinnabon. Comincia a tornare alle telecamere, ma Jane lo ferma scoppiando in lacrime, piangendo che non sa cosa fare della sua vita. Frank ha una moglie da cui andare, ma “Non ho nessuno. Mio padre è morto. Mio fratello è morto. Non ho moglie. Nessun figlio. Nessun amico. Se muoio stanotte, a nessuno importerà”. (Wow… questo colpisce duro, sapendo quanto sia vero per Jimmy dopo quello che è successo a Chuck e Kim.) Frank lo consola di cuore, dando a Jeff il tempo di rimettersi in piedi e di uscire dall’inquadratura prima che Frank torni al lavoro . Accidenti. La mattina dopo, Jeff è sgattaiolato fuori dal negozio dopo essersi nascosto in bagno tutta la notte, e il fattorino ha preso la scatola, che ora pullula di beni di lusso.

Di ritorno nel suo garage, Jeff e il suo amico ridono delle loro nuove ricchezze, ma Jane non sta ridendo. Ricorda loro che dovranno affrontare diversi decenni di prigione se vengono catturati e se si rivoltano contro di lui, li punirà. “Non devi minacciarci. Siamo tutti amici qui, ma Gene è fermo”, implora Jeff. “Non sono tuo amico.” Li avvertì di non provare più niente del genere e di stare fuori dal suo la vita inizia adesso e ordinò a Jeff di dire le parole “Abbiamo finito.” Marion quasi li sorprende, ma fanno finta di lavorare sull’auto di Jeff, Jane l’aiuta con una drogheria, Marion gli dice che Jeff ha raggiunto una brutta folla ad Albuquerque, ma è contenta che Jane abbia una buona influenza. Chiede di Nebe e Jane dice che l’ha riportata indietro: “Dopo tutto questo, lieto fine”.

Jen torna a lavorare alla Cinnabon, con un aspetto più sicuro di sé di quanto avessimo mai visto. Fa la pausa pranzo e si dirige al negozio, controllando una camicia e una cravatta dai colori brillanti che Saul Goodman adorerebbe. Lo mette davanti a sé nello specchio… ma alla fine se lo rimette e se ne va.

Sei soddisfatto del finale della storia di Jane, se questa è la fine? E quando vedremo Walt e Jesse – e forse anche Kim – negli ultimi tre episodi? Lascia i tuoi pensieri in un commento qui sotto.