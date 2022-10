Riepilogo e feedback di NXT (25 ottobre 2022): raggiungimento della maggiore età

Diana Ross

Durante la sua settimana, abbiamo organizzato una festa per Malik Blade e Idris Inufi. Il wrestling Pretty Deadly per i titoli dei tag NXT è il momento più importante della loro carriera e hanno risposto alla chiamata alla velocità di un fattore 911. Lo valuto molto perché è stata una grande partita che tutti quelli che leggono questo dovrebbero vedere, ma sento anche il mio le parole non gli renderanno giustizia. Il semplice riassunto è che hanno messo i campioni alle corde e la partita ha distrutto le aspettative in diversi momenti in cui i talloni di solito prosperano. Mentre alla fine l’hanno fatto, ci è voluto Tanto per uscirne.

Non c’è mai da vergognarsi a perdere contro i Champions e penso che questo show li abbia fatti molto di più di quanto non abbia fatto in Pretty Deadly. E anche questo non toglie nulla ai campioni del marchio. Hanno fatto sembrare Malik e Idris davvero bravi, soprattutto come squadra che prendeva gli avversari troppo alla leggera. E le loro inestimabili espressioni facciali in diversi momenti hanno detto tutto. Per prendere in prestito una frase dal mio allenatore di calcio preferito, Malik e Idris hanno portato gli eroi fino in fondo e quasi li hanno annegati.

Raramente vediamo lottatori fare il passo successivo proprio davanti ai nostri occhi. Cogli l’occasione per fare proprio questo.

Ava Rain è l’ultimo membro di The Schism! Lei è la persona misteriosa! Un vero momento “sacro” se c’è. La scollatura è diventata più interessante. E con questo, voglio dire che si sono divertiti.

Ilja Dragunov ha fatto di tutto. Ma con costole rotte e cicatrici da battaglia Rovina di Halloween, non ha mai avuto una possibilità contro JD McDonagh. Il match è iniziato perfettamente con il Kaiser che insegue JD quando quest’ultimo è entrato. Alla fine, la lotta ha colpito il corpo di Elga e l’equipe medica ha quasi interrotto la partita. Inizialmente pensavo che fosse una mossa sbagliata, specialmente quando ero all’inizio del gioco, ma ha funzionato. Una volta che la partita è andata avanti, le cose sono passate a un altro livello. JD ha dominato ma Ilja ha mostrato le fiamme per cui è noto, anche mentre vendeva la sua psiche ferita e JD lo perseguitava costantemente.

Alla fine, Ilja ha ceduto al dolore. Non volontariamente, badate bene. Il suo corpo è uscito durante la presentazione e l’arbitro ha chiamato la partita. Troppe punizioni da JD e troppo stress hanno reso questo accademico. Anche la faccia insanguinata di Ilja e la sua uscita dal ring in barella sono state un bel tocco, svendendo la brutalità del match e allontanando questi ragazzi l’uno dall’altro.

Un grande main event anche se non ha avuto il miglior flusso a causa dello stop anticipato.

Ancora eroi. Ancora una vera squadra

Ho applaudito quando la partita è finita. Uno perché mi piacciono Katana Chance e Kayden Carter. Secondo, perché è stato davvero un bel match con un finale inaspettato. Nikita Lyons e Zoe Stark si avvicinarono. Si sono davvero avvicinati. In effetti, hanno effettivamente vinto per un momento. Ma la partita è ripresa quando il presidente della Corte ha informato l’altro arbitro che l’opportunità non era legale quando Stark ha bloccato le sue spalle al tappeto. Trovo sempre strano quando la WWE usa questo dispositivo. È come se potessi farlo una volta, quindi perché non farlo sempre? Ma, purtroppo, eccoci qui.

Una volta ripresa la partita, è scoppiato l’inferno. Chance & Carter hanno giocato un piccolo gioco di divide et impera, dove hanno esercitato la loro esperienza di squadra sull’inesperienza dei loro avversari. Nonostante il fatto che Stark & ​​​​Lyons indossino abiti simili, il che è stato un bel tocco, non erano così preparati come pensavano.

La Schutzhi Lash Legend ha preso il sopravvento questa settimana poiché la signora Legend Schutzi non ha rispettato V Rovina di Halloween. La mischia è stata il momento clou della partita, con Legend ancora in ritardo nel passare da una mossa all’altra. Ma sta migliorando e Schutzi è un buon compagno di ballo. Un altro motivo per cui la lite ha funzionato così bene è che sembrava una legittima avversione tra i due. Alcune faide sono solo una lotta migliore di un incontro di wrestling. Questo potrebbe essere uno di questi se continua dopo che Schotze ha vinto.

Sono d’accordo con Ivy Nile qui… perché. Sanga e Veer hanno attaccato Bros Creed dopo che Julius e Brutus hanno festeggiato Rovina di Halloween Ha vinto e ha detto a Damon Kemp di venire a prendergliene un po’. Sangha esitò per un minuto mentre Veer lo esortava, il che allude anche ad alcuni problemi più grandi tra i due. Ivy vuole sapere perché, sì, sono d’accordo con te.

Elettra Lopez è tornata! Dopo essere stata rapidamente calunniata da Zelina Vega, è tornata in NXT, sconfiggendo Andy Hartwell e Sol Roca.

R Truth l’ha ucciso questa settimana. Vestita da Joker, ha interrotto la verità per ospitare Wes Lee e Grayson Waller Rovina di Halloween. Ovviamente sono passati solo pochi giorni, quindi la verità è che, come al solito, è arrivata in ritardo alla festa. La verità è contro Grayson la prossima settimana e non sono ancora sicuro di come mi sento al riguardo.

Parliamo spesso di questi spettacoli nell’ufficio di Cageside in tempo reale. E pensiamo tutti che NXT sia in quel posto strano in cui uno show come questa settimana mette in scena almeno due grandi match, ma poi lo show in generale fa un bel po’. Abbiamo almeno due angoli oscuri, la parte di attrazione tossica attivata a questo punto (abbiamo capito, è fantastico) e un sacco di cose incompatibili. So che NXT è evoluzionista, ma lo show stesso ha bisogno di essere coeso come qualsiasi programma televisivo. NXT è come lanciare un mucchio di gelatina contro un muro e guardarlo scivolare molto lentamente. A volte qualcosa si blocca perché molti lottatori sono bravi in ​​quello che stanno facendo, ma la presentazione e la visione sono carenti.

Grado B

