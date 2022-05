Riepilogo e reazioni di WWE SmackDown: Unite, Shutdown, Oh My God!

La puntata di questa settimana di Scontro di venerdì sera Si trattava di stabilire ulteriormente la già consolidata fazione che era la linea di sangue. Paul Heyman era solito chiamare Roman Reigns il più grande di tutti i tempi, aggiungendo nomi come The Rock per fare quella affermazione.

Avremo ancora ragione nel pensare che la partita arriverà prima piuttosto che dopo.

Nel frattempo, Heyman ha anche dato l’opportunità che gli Usos avrebbero avuto in questo show qui per diventare il più grande tag team di sempre. Ha chiarito che o lo sarebbero diventati sconfiggendo l’RK-Bro e unendo i titoli o che semplicemente non sarebbero tornati a casa nella cosiddetta “Isola della Rilevanza”.

È stato un vero successo nel promo di apertura dello stesso maestro, che ha messo tutti al loro posto mentre promuoveva una partita del main event che aveva già tutto il clamore di cui aveva bisogno. Reigns ha fatto un ulteriore passo avanti spiegando esattamente cosa si aspettava. La pressione era costante.

È stata una grande clip di apertura.

È stato particolarmente bello perché non lo sapresti, Reigns non avrebbe mai lasciato che i suoi cugini facessero il lavoro da soli. Si faceva sempre vivo e si assicurava che vincessero, perché The Bloodline ha una reputazione per sostenerlo ed è il ragazzo che lo sostiene.

Quindi si è presentato quando era il momento giusto, ha barato e hanno vinto. I dettagli andranno persi nella storia e i vincitori li scriveranno comunque.

La razza è alta.

E questa è una dannata cosa per tutti noi. SmackDown è ancora molto interessante per via della loro esistenza e questo crea persino intrighi nel prossimo passo di Orton & Riddle.

Starò bene per quello.

Comprendo perfettamente che la WWE è un’azienda e il modo in cui viene gestita l’attività determina le autorità che devono giocare ai giochi di pubbliche relazioni per rendere l’azienda il migliore possibile in ogni momento. A volte ciò significa che Michael Cole ha completamente seppellito due delle migliori star della divisione femminile per aver abbandonato uno spettacolo a cui avrebbero dovuto lavorare perché non erano contente del modo in cui sono state trattate.

Ho capito.

Ancora male.

Sembra ancora brutto.

Sembra ancora sbagliato.

Non è necessario che Cole faccia commenti come “Ci hanno deluso tutti” mentre affermano che hanno “deluso milioni di fan e altre Superstar della WWE” con la loro decisione. L’unico motivo per farlo è far sembrare Banks e Naomi il nemico, e tutto ciò che farà sarà motivare una sezione della base di fan desiderosa di difendere ogni mossa della WWE contro due superstar che torneranno sicuramente. lavorare alla fine.

Indipendentemente dal fatto che tu sia d’accordo o meno con la decisione di ritirarsi – e almeno ammetterò che ci sono abbastanza punti validi su quanto professionalmente hanno fatto ciò che hanno fatto – c’è qualcosa da dire sul numero di lottatori nella memoria recente che hanno deciso di è meglio che se ne vadano il prima possibile. Le loro gambe – Tony Storm, Jeff Hardy – devono passare un secondo in più ad affrontare le cazzate che derivano dal lavorare in WWE.

In che modo ciò che hanno fatto in onda in quello show aiuterà chiunque a sentirsi a proprio agio lavorando lì? Si preoccupano anche?

tutto il resto

Sami Zayn, vestito con una maglietta Bloodline e ancora creduto rappresentare l’equipaggio, ha affrontato Shinsuke Nakamura nel tentativo di affrontare anche Reigns e i suoi colleghi. Non dovrai. Naturalmente, è stato picchiato in modo comico. Dopo aver costantemente cercato di vincere contando, Zayn ha dovuto arrampicarsi sul ring per evitare di essere contato. Presto incontrò Kinshasa e fu sospeso. È incredibile.

Hai appena visto un promo in cui il barone Corbin si è fatto avanti e ha scelto il nome “Big Bald Wolf” che gli ha dato Madcap Moss e lo ha fatto lavorare dicendo “Mi sono arrabbiato e gonfio e l’ho messo in un’ambulanza”? Bah Jude, credo di averlo fatto. Inoltre, per quanti anni di fila la Andre Cup è stata violata? Mi sembra che succeda ogni anno.

Gunther batte la spazzatura di Drew Gulak prima che Ricochet sia scioccato. La WWE sembrerebbe citare l’Intercontinental Championship e il match di Gunther contro Ricochet sarebbe intrigante se solo questo enorme divario negli stili. Sono pronto a vedere come andrà a finire quella partita.

LA Knight è finalmente arrivata e il suo nuovo nome è Max Dupri, CEO dell’agenzia di modelle maschili. Era abbastanza divertente in NXT, quindi sono totalmente disposto a concedergli il beneficio del dubbio e presumo che ce la farà. Rimani sintonizzato.

Come può qualcuno guardare Schutzi sviscerare Raquel Rodriguez in faccia come ha fatto lei e pensare di meritare qualcosa di meno del tempo costante in TV? Invece, abbiamo Rodriguez che è sempre sorridente, e non particolarmente interessante, con il suo stato sdolcinato. Per i miei soldi dovrebbe essere diverso ma il tuo chilometraggio può variare.

Sheamus, Ridge Holland e BUTCH sono ora conosciuti come “Brawling Brutes”. Non ne vado matto, ma va bene. Xavier Woods ha segnato una vittoria su BUTCH ma il suo tallone era lungo perché era 3 contro 1 e BUTCH, il pazzo, si è vendicato quando sono usciti.

Nonsense away La WWE ha scelto Cole in Banks & Naomi, questo è stato uno spettacolo abbastanza buono. Ma ha lanciato quelle sciocchezze, ed è difficile da ignorare.

Grado B

Il tuo turno.