Riepilogo: sono disponibili recensioni per Dragon Quest Treasures

Bene, ora che l’hai visto, ecco una carrellata di alcune delle altre recensioni che fanno il giro online:

squadra dentro Tattiche tascabili ha assegnato a Treasures un punteggio di 9 su 10, definendolo una “voce fantastica” nella popolare serie per giocatori vecchi e nuovi:

Un’avventura ricca di tesori con il classico fascino di DQ, Dragon Quest Treasures abbraccia completamente il mondo dei suoi predecessori, pur distinguendosi.Le sue meccaniche sono uniche e coinvolgenti, piene di personalità e fascino e, soprattutto, è semplicemente molto divertente. Un grande ingresso in una serie popolare per i giocatori che tornano e per i nuovi Entrambi”.

Siliconera Si è divertita con il gioco, dandogli un 8 su 10, ma a volte l’ha trovato un po’ confuso:

“Tesori di Dragon Quest Molti! Offre molto da fare. I giocatori ottengono varie isole da esplorare, molte missioni da completare e una vasta collezione di mostri da collezionare. È chiaramente il tipo di gioco che una persona dovrebbe affrontare per settimane. Lo svantaggio è che può diventare molto travolgente quando si tratta del numero di attività che vanno nella tua lista di cose da fare. Finché ti prendi il tuo tempo (e pause regolari per riposare il pollice dopo tutto lo scavo), questa è un’esperienza gestibile e talvolta indimenticabile.”

distruttivo Ha detto che sarebbe stato felice di dedicare ore a un gioco come questo, dandogli un punteggio di 7,5 su 10:

Il gioco perfetto per le lunghe notti invernali, Tesori di Dragon Quest Mi spingerai fino a quando Square Enix non inizierà finalmente a rilasciarlo Strash infinito. “

tendenze digitali Gli ho dato 3 su 5, ma ho sentito che aveva alcuni problemi:

“Tesori di Dragon Quest Armeggia su alcuni dettagli di base, creando un gioco di ruolo a volte frustrantemente noioso, ma il suo cuore è sempre al posto giusto. Mira a offrire un’esplorazione a bassa posta in gioco con un’immaginazione infantile, che traspare nel setaccio a volte sporco. Per i giocatori più giovani o anche più grandi che ricordano con affetto di aver finto di essere un pirata da bambini e non si preoccupano di annoiarsi, l’avventura di Eric e Mia è un rilassante ritorno alla sandbox”.



twinfinite È stato un altro sito a dargli un punteggio più alto, assegnandogli un 4 su 5 e descrivendolo come un’esperienza complessiva “divertente e divertente”:

“Dragon Quest Treasures non è un’esperienza perfetta, ma nel complesso è un’esperienza piacevole e divertente. Le nuove idee e meccaniche che mescola con i marchi di fabbrica della serie Dragon Quest sono segni distintivi e potrebbero rivelarsi vitali per la direzione della serie in entrambi i giochi principali e quella che speriamo sia una nuova e forte serie a sé stante”.