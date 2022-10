Riflessioni misteriose su Marte possono provenire da qualcosa di estraneo all’acqua

Gli scienziati che hanno riconsiderato un misterioso segnale dal polo sud di Marte hanno suggerito una possibile nuova spiegazione, e non fa ben sperare per la speranza di trovare acqua liquida sul Pianeta Rosso.

Nel 2018, gli scienziati hanno utilizzato i dati dell’Agenzia spaziale europea Marte espresso Lo ha annunciato il Mars Advanced Radar and Ionosphere Sounding Instrument (MARSIS) della Terra Hanno notato un segnale radar che potrebbe essere interpretato come prova di acqua liquida . Questo segnale, uno strano riflesso luminoso, proveniva dal polo sud di Marte in una regione conosciuta come Ultima Scopuli. I ricercatori che studiano l’inversione ora suggeriscono che il segnale non proveniva dal ghiaccio stesso, o anche dall’acqua liquida, ma dagli strati geologici sottostanti costituiti da minerali e anidride carbonica congelata. In particolare, si scopre che lo spessore di questi strati, e non ciò in cui sono costituiti, crea un riflesso dell’altro mondo.

su di me una terra Riflessi abbaglianti come questi provengono spesso dall’acqua liquida. Ad esempio, i laghi subglaciali come il lago Vostok in Antartide, che sono stati sotto più di due miglia (3 chilometri) di ghiaccio per milioni di anni, stanno causando un segnale radar luminoso come quelli su Marte . Tuttavia, la semplice possibilità che qualcosa del genere accada su Marte non garantisce l’esistenza di acqua liquida.

Il team di ricerca ha utilizzato i dati radar di MARSIS, insieme a simulazioni al computer, per indagare su questo mistero. Gli scienziati hanno simulato strati di ghiaccio e altri materiali, come la roccia basaltica formatasi dopo le antiche eruzioni vulcaniche su Marte, per vedere come questi materiali interagiscono con la luce in arrivo.

Poiché c’è un’enorme quantità di anidride carbonica congelata al polo sud di Marte, lo scienziato planetario della Cornell University e autore principale Dan Lalish avrebbe sicuramente incluso strati di questo ghiaccio nelle simulazioni. Una simulazione in particolare, utilizzando uno strato di ghiaccio di anidride carbonica e ghiaccio sotto l’acqua, ha mostrato che la separazione e lo spessore degli strati determinano la forza della riflessione.

Studi precedenti su cui Lalich ha lavorato hanno anche scoperto che alcuni minerali possono anche evocare un’inversione come questa. Crede che anche gli strati polverosi di ghiaccio sul Pianeta Rosso siano in grado di farlo. In entrambi i casi, non è necessaria acqua liquida per creare il riflesso.

detto dentro dichiarazione . “Lo scopo di questa ricerca è che la composizione degli strati basali è meno importante dello spessore e della separazione degli strati”.

La nuova ricerca non significa che non ci sia alcuna possibilità che ci sia acqua liquida da qualche parte su Marte.

“Nessuno del lavoro che abbiamo fatto confuta la possibilità che esista acqua liquida”, ha detto Lalish. “Pensiamo solo che l’ipotesi dell’interferenza sia più coerente con le altre osservazioni. Non sono sicuro che niente di meno dell’allenamento possa dimostrare che entrambi i lati di questo dibattito sono definitivamente veri o falsi”.

Che sia sotto un ghiacciaio o in profondità sotto la superficie rossastra del pianeta, l’acqua – e forse tracce di vita o – potrebbero ancora nascondersi da qualche parte.

