Rihanna e A$AP Rocky salgono a bordo di un taxi giallo vecchio stile a New York City per la festa della mamma

Rihanna E A$AP Rocky Stavamo diventando nostalgici nella Grande Mela in questo fine settimana della festa della mamma: arrivavamo in città con un bell’aspetto… e poi entravamo in questo vecchio ma bello.

La coppia è uscita domenica sera a New York per quello che sembrava essere un appuntamento notturno riservato ai soli genitori… A parte la dichiarazione di moda che facevano mentre erano in giro – come era in realtà – hanno anche fatto un bel tuffati con la loro dolce corsa… Auto, tariffa vecchia scuola.

Dai un’occhiata… RiRi e Rocky prendono un grande taxi giallo che sembra degli anni ’70, con i bordi a scacchi e tutto il resto. È come Bob De Niro Li stava raccogliendo!

Per inciso, i taxi non sembrano più così… quindi questo era sicuramente un ordine personalizzato.

lo sfondo

Tuttavia, si può dire che ne è valsa la pena… perché Rihanna e Rocky sembrano così adorabili qui, e l’intera scena del flashback è qualcosa da vedere. A proposito, qualcuno ha dato a RiRi una copia in vinile del suo album “Rated R”… e sembra che l’abbia autografata dal retro dello stand.

05/11/23

Come abbiamo detto, non c’è traccia che i ragazzi siano usciti per questa uscita, anche se erano con i loro ragazzi proprio il giorno prima… Festeggiamo il secondo compleanno di RZA Sembrava che il sogno di un bambino diventasse realtà.

Non c’è niente di meglio di un piccolo equilibrio per mamma e papà Orso… questo è ciò che significa essere genitori.