Rilasciato il programma 49ers 2022: il programma è pronto per il successo all’inizio della stagione

Il 49ers Il calendario 2022 è stato ufficialmente rilasciato. Non dobbiamo più verificare le voci o chiederci se le perdite siano accurate. Nelle ultime due stagioni, la squadra ha combattuto 49 delle cinque partite in prima serata. Dopo un altro anno di successi nel 2021, i Niners sono apparsi ancora una volta nel maggior numero di partite in prima serata.

I 49ers hanno terminato la stagione con sei delle ultime nove partite casalinghe e nessuna è stata al di fuori del fuso orario del Pacifico, ad eccezione della settimana 11 a Città del Messico.

Ecco il palinsesto completo con orari, date e canali TV. Tutti gli orari elencati sono del Pacifico.

Prima settimana preparatoria: vs. Packers

Settimana di preparazione per la stagione 2: @Vikings

Settimana di preparazione della terza stagione: @Texans

Settimana 1: @ Chicago BearsDomenica 18 settembre alle 10:00 PDT

Campi di lancia opposti

Un favorevole inizio di centrocampo a partire dalla sua prima stagione completa.

DeMeco Ryans e la difesa dei Niners non avrebbero potuto chiedere apertura migliore.

Settimana 2: vs. Seattle Seahawksdomenica 25 settembre alle 13:05 PDT

Seattle affronta Denver nella prima settimana, quindi i 49ers ottengono i loro avversari in una breve settimana

Ciò si traduce in due partite di fila in cui San Francisco non dovrà affrontare un passaggio di successo

Esordiente al primo turno LT Charles Cross contro Nick Bossa. Povero ragazzo.

Settimana 3: @ Denver BroncosDomenica 2 ottobre alle 17:20 PT

Non sarebbe la 49a stagione senza che Russell Wilson si metta in mezzo.

Questo sarà il primo “test” della stagione, ma i Niners potrebbero essere rotti con Jerry Jeudy che affronta Accusa di manomissione di secondo grado.

Denver ha volti familiari nel suo elenco come DJ Jones, K’Waun Williams e Tom Compton.

Settimana 4, vs. Arieti di Los AngelesLunedì 10 ottobre alle 17:20 PT

Questi prossimi due giochi sono l’opposto dei primi due per quanto riguarda la forza del programma. I 49ers continueranno il loro dominio nella stagione regolare sulla squadra che si è ripresa su di loro Campionato NFC l’anno scorso?

Penso che vedremo diminuire la difesa dei Rams nel 2022.

Penso che vedremo i Rams attaccare meglio nel secondo anno con Matthew Stafford e Sean McVeigh.

La quinta settimana: @ Carolina PanthersDomenica 16 ottobre alle 13:05 PT

Un altro debole avversario di inizio stagione per i 49ers.

La vittoria over/under dei Panthers nella stagione regolare è attualmente fissata a 6,5, rappresentando il terzo avversario dei Niners nelle prime cinque partite che le linee di scommessa si aspettano di finire peggio di 7-10.

Mentre la loro scelta di Matt Corral nel draft potrebbe aver chiuso la porta a qualsiasi mossa, è ancora fuori questione che Jimmy Garoppolo sarebbe sotto il centro della Carolina.

la sesta settimana: @ Atlanta FalconsDomenica 23 ottobre alle 10:00 PT

Il tavolo è ben preparato per i 49ers che iniziano 4-2. Molti credono che i Falcons abbiano il peggior roster della NFL.

Le squadre che danno ai Niners problemi relativi alla difesa generalmente hanno una potenza di fuoco in attacco che travolge la loro difesa. Questa non è Atlanta.

Questo dovrebbe essere più o meno il periodo in cui Trey Lance e il crimine iniziano a farsi strada.

Questa sarà l’ultima partita della stagione regolare che i 49 giocatori giocheranno nel fuso orario orientale.

Settima settimana: vs. Capi di Kansas CityDomenica 30 ottobre alle 13:25 PT

un Energia rivincita. Le reazioni eccessive a questo gioco saranno divertenti, soprattutto se Lance supererà in astuzia i Mahomes.

Abbiamo visto due squadre “cattive” seguite da due buone squadre, e questo ciclo si ripete per concludere la prima metà della stagione.

Charvarius Ward gioco di vendetta

Settimana 8: @Los Angeles Rams, 6 novembre, 13:25 PT

Giocare ariete due volte in un mese è un cambiamento. Siamo abituati a vedere i Rams all’inizio della stagione, poi una delle ultime settimane.

Sebbene questo gioco non sia più avanti nella stagione, avrà un significato in classifica poiché entrambe le squadre dovrebbero competere per la corona di divisione.

Settimana 9: Ciao

I Niners hanno avuto un po’ di sfortuna con i BYE all’inizio della stagione negli ultimi anni. La maggior parte delle squadre di solito vede BYE a metà stagione come il migliore.

Settimana 10: vs. Caricabatterie di Los Angeles13:25 PT, NBC

I Chargers potrebbero essere la squadra più eccitante della NFL il prossimo anno. I 49ers apprezzeranno la BYE Week mentre Kyle Shanahan e DeMeco Ryans tentano di escogitare modi per attaccare una delle squadre più talentuose della NFL.

I Niners si prenderanno una pausa, poi viaggeranno a Los Angeles e Città del Messico.

Settimana 11: @ Cardinali dell’Arizona (Città del Messico), lunedì 21 novembre, 17:15 PST

I 49ers ei Cardinals tornano a Città del Messico per la prima volta dal 2005.

San Francisco dovrebbe essere felice che la partita internazionale stia costando alla rivale di divisione una partita in casa.

Settimana 12: vs. Santi di New OrleansDomenica 27 novembre alle 13:25 PT

Tornare a casa invece di dover volare a New Orleans dopo aver giocato all’escursione di Città del Messico è una pausa per i 49ers.

Chissà cosa aspettarsi dai Saints nel 2022, ma se i 49ers saranno una squadra accessoria, non possono non essere all’altezza.

Settimana 13: vs. Delfino di MiamiDomenica 4 dicembre alle 13:05 PT

Mike McDaniel e Rahim Mostert sono tornati nella Bay Area.

Riusciranno i Niners a contenere la velocità di Mostert, Tyreek Hill e Jaylen Waddle?

L’attacco dovrebbe segnare abbastanza punti dove non importa.

Settimana 14: vs. Bucaniere di Tampa Bay11 dicembre alle 13:25 PT

Tom Brady. È stato detto abbastanza.

Questo potrebbe essere un potenziale playoff.

Settimana 15: @Seattle Seahawks, giovedì 15 dicembre alle 17:15 PST

La settimana corta non farà un favore a nessuna delle due squadre, ma entrambe le squadre giocheranno per una settimana breve.

A parte la migliore prestazione della carriera di Pete Carroll come allenatore, Seattle sarà tutt’altro che controversa nei playoff a questo punto della stagione.

Se Drew Lock è l’inizio dei Seahawks nella settimana 1, mi aspetto che Geno Smith sia l’inizio di questa fase della stagione. Se Smith è a metà della settimana 1, mi aspetterei di vedere Lock per questa partita.

I Seahawks dovrebbero avere ancora un vantaggio in casa impressionante al Lumen Field, ma è difficile immaginare che giocheranno anche quest’anno.

Settimana 16: contro Washington Leaders, sabato 24 dicembre alle 13:05 PST

Carson Wentz è uno dei quarterback più incoerenti della NFL, ma questo non ha fatto molto per il 49er nei tre incontri contro la precedente scelta numero uno assoluto (Wentz è 3-0 nella sua carriera contro l’SF).

Questa potrebbe essere una partita unica tra due quarterback dello stesso college (Lance e Wentz hanno entrambi frequentato lo stato del North Dakota).

Settimana 17: @ Raiders di Las VegasDomenica 1 gennaio alle 13:05 PT

L’ex rivalità della Bay Area si sta dirigendo per la prima volta a Sin City.

I Raiders hanno fatto alcune grandi aggiunte in questa stagione (ad esempio Davante Adams e Chandler Jones), ma dovrebbero essere anche nella metà inferiore dell’AFC West.

Possono ancora giocare per un posto nella Wild-Card, ma i Niners potrebbero beneficiare di una partita di fine stagione quando Vegas è già eliminato dalla postseason nello stack AFC.

Settimana 18: contro Arizona Cardinals, sabato/domenica, 7/8 gennaio, da definire

I 49ers dovranno aspettare ancora un po’ per scoprire il loro gioco per la settimana 18 mentre la NFL attende di vedere come si svolgerà l’inizio della stagione prima di finalizzare quei tavoli.

Sono sollevato all’idea che Cliff Kingsbury non sarà il capo allenatore dei Cardinals se non arriveranno alla postseason in questa stagione.

Nessun concorrente è entrato più nel problema di Kyle Shanahan di Arizona. Vedremo se riuscirà a cambiare questa tendenza in questa stagione.

Super Bacino: +1600

NFC: +750

NFC Ovest: +190