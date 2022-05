Rilasciato il programma della NFL 2022: ecco una playlist di ogni partita trapelata prima della presentazione di giovedì

Il programma della NFL 2022 non sarà pubblicato ufficialmente fino a giovedì sera, ma ciò non significa che devi aspettare fino ad allora per scoprire quando giocherà la tua squadra del cuore quest’anno.

Ogni anno, una parte del programma viene trapelata in anticipo e tratteremo queste perdite qui. E fidati, ci saranno perdite. In effetti, l’intero programma dei Packers è trapelato mercoledì sera e sembra che suoneranno a Natale.

Inoltre, non dimentichiamo che sappiamo già le date e le date di diverse partite che si giocheranno quest’anno perché la NFL le ha lentamente rivelate nelle ultime due settimane. Con meno di 24 ore rimaste alla pubblicazione del programma, non solo sappiamo quali squadre si dirigeranno all’estero per giocare una partita internazionale, ma sappiamo anche Conosci quattro delle sei squadre Chi giocherà il 25 dicembre come Parte della prima tripletta di Natale nella NFL.

Con questo in mente, ecco una playlist di tutti i giochi che conosciamo finora. Non solo aggiorneremo questo elenco con eventuali nuovi annunci, ma ci assicureremo anche di aggiungere eventuali perdite.

pieno 2022 Programma NFL Verrà rilasciato giovedì 12 maggio alle 20:00 ET in poi NFL Network, NFL.com e l’app NFL. NFL GameDay Show: il programma di rilascio sarà trasmesso quella notte alle 20:00 ET Sommo +NFL.com, app NFL, YouTube e canale NFL.

Ecco cosa sappiamo finora sul programma (e ricorda, i giochi trapelati non sono ufficiali fino a quando la NFL non li annuncia. I giochi trapelati hanno la parola “fonte” scritta accanto a loro):

settimana 1

Giovedì 8 settembre

Da annunciare più avanti arieti20:20 ET (NBC)

settimana 2

Giovedì 15 settembre

domenica 18 settembre

Bears in the Packers, 20:20 ET (NBC) (fonte)

lunedì 19 settembre

quarta settimana

domenica 2 ottobre

Vichinghi dentro santi A Londra, 9:30 ET (rete NFL)

The Patriots at Packers, 16:25 ET (fonte)

La quinta settimana

domenica 9 ottobre

la sesta settimana

domenica 16 ottobre

Jets at Packers, 13:00 ET (fonte)

L’ottava settimana

domenica 30 ottobre

decima settimana

domenica 13 novembre

Seahawks A pirata A Monaco, 9:30 ET (NFL Network)

Cowboys at Packers, 16:25 ET (Fox)

settimana 11



Giovedì 17 novembre

Titans at Packers, 20:20 ET (Amazon Prime) (fonte)

Lunedì 21 novembre

Dodicesima settimana

Giovedì 24 novembre (Giorno del Ringraziamento)

Da annunciare più avanti Nero12:30 ET (CBS)

Da annunciare più avanti Cowboy16:30 ET (Fox)

Da annunciare più tardi su TBA, 20:20 ET (NBC)

Quindicesima settimana

lunedì 19 dicembre

Rams at Packers, 20:15 ET (ESPN) (fonte)

Sedicesima settimana

Domenica 25 dicembre (Natale)

Packers at Dolphins, 12:30 ET (Fox) (fonte)

Broncos at the Rams, 16:30 ET (CBS e Nickelodeon)

Da annunciare più tardi su TBA, 20:20 ET (NBC)

Diciassettesima settimana

domenica 1 gennaio

Vikings at Packers, 16:25 ET (fonte)

Diciottesima settimana

domenica 8 gennaio

Notevole: Due partite della settimana 18 verranno chiuse a sabato. Tutte le altre partite si giocheranno domenica.