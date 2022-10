Rimorchio di combattimento e aggiornamenti di Sonic Frontiers

Sega Rilasciato un nuovo trailer per confini vocali Inserisci gli aggiornamenti di combattimento.

Ottieni gli ultimi dettagli di seguito.

confini vocali Offre uno sguardo fresco un lavoro–cospirazione E tipi di piattaforme combinando velocità delle bolle e antincendio.

Albero delle abilità e potenziamenti

Per la prima volta, Sonic ha un albero delle abilità pieno di nuove, eccitanti e potenti abilità da apprendere.

Per sbloccare nuove abilità, dovrai raccogliere abbastanza pezzi di abilità dai nemici caduti e oggetti fragili intorno alle isole.

Sonic ha anche il suo set standard di mosse tra cui Homing Attack, Drop Dash e Stomp all’inizio del gioco. Sebbene queste mosse siano efficaci contro i nemici ordinari, dovrai salire di livello e sbloccare nuove abilità se vuoi affrontare nemici sempre più grandi che ti aspettano sulle Isole Starfall.

Il nemico naturale sull’isola di Kronos non è niente in confronto a quelli delle isole successive, quindi assicurati di raccogliere i semi di forza rossa e i semi di difesa blu per aumentare le tue statistiche e darti una possibilità di combattere.

combo e abilità

Man mano che il gioco avanza e i livelli di Sonic aumentano, così fanno i tuoi nemici. Completare le combo è un buon modo per avere il sopravvento durante la battaglia, specialmente se abbinato a una nuova abilità chiamata Phantom Rush.

L’indicatore combo di Sonic si riempirà dopo aver attaccato i nemici in successione. Una volta che l’indicatore combo raggiunge il massimo, Phantom Rush viene attivato e la tua potenza d’attacco verrà potenziata fino a quando il contatore non raggiunge lo zero.

Per infliggere enormi quantità di danni in una breve raffica, usa Sonic Boom, un calcio a lungo raggio e ad alta velocità che scatena onde d’urto sul nemico.

Un’altra opzione per infliggere gravi danni ai tuoi nemici è Wild Rush, un vistoso attacco a zigzag che ti fa colpire il tuo bersaglio con grande forza. È un modo veloce ed elegante per colpire duramente i tuoi nemici evitando il fuoco in arrivo.

Silop

Nemici specifici dentro confini vocali Avere uno scudo o una barriera che li protegga. Rompi il loro scudo con il Cyloop e infliggi più danni possibile prima che si rialzi.

Se il tuo avversario viene colpito, usa l’abilità Cyloop a terra per raccogliere più anelli e tornare in combattimento.

guardiani

Durante il combattimento, dovrai studiare i tuoi avversari e decidere la migliore strategia per affrontarli.

Gli incontri con i Guardiani richiederanno più del semplice utilizzo di un attacco diretto. Molti di loro ti spingono a impegnarti nelle loro meccaniche di combattimento uniche prima di raggiungere il loro punto debole.

Una volta che ne hai la possibilità, puoi ricavare tutte le abilità che hai sbloccato dall’albero delle abilità.

Sperimentare nuove abilità e scoprire i punti deboli di ogni nemico ti aiuterà a sconfiggerli facilmente.

Barry

Usa le mosse dei tuoi nemici contro di loro attraverso l’uso della parata durante il combattimento.

Un segnale visivo ti consente di sapere quando il nemico sta per attaccare. Se reagisci abbastanza rapidamente, puoi schivarli e continuare il tuo contrattacco.

L’uso di tutte queste abilità e molto altro ti offre molte opzioni per diventare la forza più potente sulla frontiera. Padroneggia il tuo stile di battaglia e insegna ai tuoi nemici a non scherzare con Sonic the Hedgehog!