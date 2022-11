RIP Google Hangouts, l’ultima e migliore possibilità per Google di competere con iMessage

Oggi, 1 novembre 2022, Google Hangouts programmato per morire. L’app mobile espelle individualmente le persone dal servizio Da luglioma gli ultimi resti di Hangouts, applicazione web, Oggi sarà chiuso. Hangouts è stato, per un po’, lo sforzo di messaggistica migliore, più ambizioso e popolare di Google, ma 5 miliardi di download Successivamente, Google va avanti. Parenti di ritrovo, chat di googleA questo punto, tutti i tuoi messaggi e contatti dovrebbero essere stati importati automaticamente, ma il nuovo servizio è una debole ombra del piano originale di Hangouts.

La chiusura di Hangouts è l’ultimo capitolo di Disordine Questa è la cronologia dei messaggi di Google. Google Talk è stato lanciato 17 anni fa e a Google manca ancora una piattaforma di messaggistica competitiva. Parte del motivo per cui siamo nella 10 milionesima app di messaggistica di Google è che esiste una casa solida e stabile per i messaggi all’interno di Google. La raccolta di messaggi 2022 è un ottimo esempio. Hai Google Workspace che fa Google Chat – questo è il team di Google che crea un concorrente Slack – e poi c’è Google Messaggi – una specie di concorrente incentrato sull’operatore del servizio iMessage di Apple – che apparentemente ha avuto origine dal team Android. Il team che rende Android è più o meno importante del team che crea Gmail e il resto delle app di Google? Entrambi hanno comprensibili ragioni per inseguire i messaggi, ma dividere la base di utenti di Google su due prodotti incompatibili rende difficile per qualsiasi progetto ottenere trazione. Oltre a questi due grandi progetti, c’è ancora Google Voice e un sacco di servizi di messaggistica invisibili in app come Google Foto e Google Pay.

C’era una volta, Google ha cercato di risolvere questo problema. La messaggistica doveva avere una vera casa in Google e quella casa doveva essere Google+. Nel 2011, il CEO di Google Larry Page ha deciso che i social media erano il futuro e ha fondato il progetto Google+ in tutta l’azienda. Il capo di G+ è stato nominato “Senior Vice President”, rendendolo una delle otto persone che hanno riferito direttamente a Page, rendendo Google+ uno dei pilastri di Google. Questa divisione avrebbe dovuto assumere la piena proprietà della messaggistica e il progetto di messaggistica – Google + Hangouts – è stato lanciato due anni dopo.

App Android per il primo giorno.

Emoji blob e una videochiamata in corso.

Pensi che Android utilizzi app per tablet? Il Google

Proprio come Google Talk, Hangouts ha funzionato anche in Gmail.

Chi può dimenticare la brutta versione verde vomito di Hangouts lanciata nel 2014?

Entro la fine del 2014, puoi passare rapidamente da Hangouts, SMS e Google Voice semplicemente facendo clic sul pulsante a sinistra del campo di immissione.

L’attuale (e finale credo) design per Android. Il Google

Hangouts, soprannominato “Project Babel”, ha avuto il compito – per ottenere questo –unire portafoglio di messaggi di google Google aveva quattro app di messaggistica all’epoca, ovvero Google+ Messenger, Google Talk, l’app Android SMS e Google Voice. Hangout Lanciato nel 2013Entro la fine dell’anno SMS integrato. Entro il 2014, l’app era completamente funzionante e Hangouts, SMS e messaggi di Google Voice sono comparsi in un’unica app, tutti disponibili dal tuo telefono o ovunque su Internet. con il rilascio di Android 4.4 Nel 2013 lì ero Non esiste un’app per SMS Android autonoma. Hangouts era l’unica opzione SMS predefinita.

Google ha creato la propria versione di iMessage ed è stato un ottimo servizio. Tutte le tue comunicazioni erano disponibili da un’app di messaggistica in un’interfaccia facile da usare. Google ha anche vantaggi tangibili rispetto a iMessage, grazie all’ampia compatibilità multipiattaforma. Hangouts era in esecuzione su Android, iOS, Web e all’interno di Gmail. Ciò significa che il servizio funziona in modo nativo su telefoni, orologi, automobili, tablet, browser Web e persino Google Glass a un certo punto. Google probabilmente avrà una buona reputazione nella messaggistica oggi se continuerà ad aggiornarsi e a investire in Hangouts.

Tuttavia, l’Hangout House stava già cadendo a pezzi nel 2014. Tra le lamentele sul fatto che Google+ fosse una “città fantasma”, i coltelli sono andati fuori servizio. Vicepresidente senior di Google+ e la forza trainante del progetto, Vic Gundotra, lascia googleE lo stesso giorno, I rapporti sono fuori Che le risorse di Google+ saranno drasticamente ridotte e l’integrazione obbligatoria di G+ a livello di Google è finita. Hangouts era bloccato in un reparto morente, mentre alcuni progetti piacevano Foto di Google+ È riuscito a spostarsi su un sito di atterraggio stabile, ma Hangouts no, e nel 2015 vedrai regolarmente lamentele da parte dei clienti che il progetto è sottofinanziato.

L’altro “problema” con Hangouts è che è stato un duro colpo per i corrieri. La combinazione di SMS e Super Messaging in un’unica app era qualcosa che non piaceva ai gestori. Volevano qualcosa incentrato solo su SMS e SMS, in modo che gli utenti non fossero tentati di non utilizzare il prodotto del corriere. Google si è arreso e ha introdotto Google Messaggi standalone in Prossima versione Android. Con la mancanza di regolamentazione e stabilità di Google, il regno di Hangouts come miglior servizio di messaggistica integrato di Google è durato circa un anno. Hangouts ha continuato a essere commercializzato come un prodotto abbandonato dagli zombi che era comunque migliore di una sfilza di nuovi servizi di messaggistica che Google avrebbe lanciato in seguito e oggi è stato finalmente eliminato.