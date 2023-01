Ripartizione dell’impegno: la classe a cinque stelle 2023 di CB Cormani McLean si sposta in Colorado

Quello che si diceva fosse una cosa certa per lui fl divenne una serratura per Miami. Quando è arrivato il primo periodo di firma, la banderuola degli Hurricanes ha trionfato nei touchdown verbali Cormani McClain È stato chiamato in causa quando una potenziale società della Sunshine State non ha firmato la sua lettera di intenti nazionale. Giovedì, Colorado Ha fatto la più grande inversione di tendenza nel ciclo di reclutamento del 2023 assicurandosi un impegno DB a cinque stelle dalla Lakeland High School e tenendo McClain lontano da Miami.

Cosa ottiene il Colorado?

Quando McClain fa il suo gioco, non c’è angolo migliore nella classe del 2023. McClain ha l’altezza, le ali, i fianchi e la velocità che i coordinatori della difesa sognano di mettere in curva. Colorado Ha atterrato un cannone a cinque strumenti che può coprire e fornire supporto contro le corse. Ci aspettiamo che McClain inizi dal primo giorno in Colorado.

Perché è così importante per il Colorado

Cambio di allenamento da Carlo Durrell a Deion Sanders Porta alla ristrutturazione del menu. I Buffaloes hanno lottato per tutta la stagione 1-11 nel 2022 e avevano bisogno di portare nuovi talenti a Boulder. Avere un talento cornerback tuttofare in McClain consentirà alla difesa di sfumare sul resto del campo, sapendo che una vera matricola può chiudere i migliori ricevitori del Pac-12 nelle partite uno contro uno.

Prime Time ha fatto rumore un anno fa tirando fuori la sua migliore prospettiva per il 2022 Travis Hunter Via da DI a Jackson State. Un anno dopo, Coach Prime lo ha fatto di nuovo, sorprendendo tutti aggiungendo McClain. Il messaggio è chiaro: il Colorado sarà in grado di reclutare a livello nazionale, il che invia un messaggio ai programmi Blue Blood in tutto il paese.