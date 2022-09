Riproduci in streaming ora – Billboard

Sbattendo le palpebre, l’attesa è finalmente finita. Dopo diversi mesi di teaserE il Annunci del tour E il campagne sconcertantiE il rosa neroL’attesissimo secondo album, Sono nato con teÈ stato trasmesso ufficialmente venerdì (16 settembre).

Oltre all’album, i fan sono stati anche trattati con immagini vibranti dai colori neon per accompagnare “Shut Down”, il singolo principale (noto anche come “titolo”) di Sono nato con te a mezzanotte.

comunque Sono nato con te Lei è solo ore nella sua infanzia, rosa neroPrecedente la pittura I successi forniscono alcune indicazioni su come l’album si esibirà nelle classifiche. “Pink Venom”, il primo assaggio dei fan dell’album, ha ottenuto un taglio di quattro tracce ed è il secondo singolo più alto nelle classifiche dell’album. Billboard Hot 100 Dopo aver debuttato al numero 22 della classifica il 3 settembre. (“Ice Cream” con Selena Gomez, apparso su BLACKPINK’s albumha raggiunto la posizione numero 13 nella Hot 100 nel 2020.)

mentre, album È stata una grande vittoria per le BLACKPINK. Il gruppo – composto dai membri Jenny, Jisoo, Lisa e Rosie – ha raggiunto la posizione numero due con il record su 200. targa, dove rimase per 26 settimane. L’album “How You Like That” e “Kill This Love” hanno raggiunto la vetta delle classifiche rispettivamente al numero 33 e 41 della classifica Hot 100.

accanto al K-pop Il protagonista è il Born Pink World Tour. A partire da ottobre, i quattro brani si fermeranno in Corea del Sud, Nord America, Europa e Australia, per cantare le canzoni del nuovo Sono nato con te L’album è così come le amate canzoni dei precedenti EP e le loro imprese da solista.

Ascoltare Sono nato con te meno.