“Rischio sostanziale di morte”: il governo federale ordina alla MTA di migliorare gli standard di sicurezza per le metropolitane di New York

Mercoledì i regolatori federali hanno ordinato all’Autorità dei trasporti di New York di migliorare i protocolli di sicurezza sulle metropolitane, citando un allarmante aumento del numero di incidenti in cui i lavoratori dei trasporti e i passeggeri sono stati quasi colpiti dai treni lo scorso anno.

Una serie di linee guida emesse dalla Federal Transit Administration ha citato 38 incidenti “quasi mortali” in cui i lavoratori della MTA sono stati quasi colpiti dai treni della metropolitana in movimento nel 2023, con un aumento del 65% rispetto al 2021. Gli avvisi affermavano anche che ci sono stati 228 incidenti che ” hanno quasi causato la morte di un cliente o causato danni materiali” lo scorso anno, con un aumento del 46% rispetto ai due anni precedenti.

“I regolatori hanno stabilito che esiste una combinazione di condizioni e pratiche non sicure che comportano un rischio significativo di morte o lesioni personali”, ha scritto il direttore esecutivo della FTA Matthew Wilps.

Le notifiche sono state inviate al Consiglio per la sicurezza dei trasporti pubblici dello Stato di New York, responsabile del monitoraggio degli standard di sicurezza della MTA. Gli avvisi richiedono che il comune collabori con l’agenzia di trasporti per rivedere la formazione e i protocolli di sicurezza in caso di incidenti.

La guida arriva mentre il National Transportation Safety Board continua a indagare sulla morte di un operaio della Mass Transit Authority dopo essere stato investito da un treno della metropolitana lo scorso novembre e da un deragliamento del treno nell’Upper West Side a gennaio. Secondo gli avvisi della MTA, anche un altro ferroviere è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un treno a giugno.

“Le linee guida federali chiariscono che il presidente della NYTA Janno Lieber e il governatore di New York Kathy Hochul dormono al volante perché le agenzie che controllano non stanno facendo nulla per affrontare le preoccupazioni sulla sicurezza dei lavoratori e del pubblico in viaggio”, ha scritto il presidente del sindacato dei lavoratori dei trasporti John Samuelsen in una dichiarazione. Pertanto, i capi ricorrono ad incolpare i lavoratori quando sorgono problemi di sicurezza piuttosto che affrontare la loro cattiva gestione del sistema.

I funzionari della Mass Transit Authority hanno respinto i risultati e hanno affermato che intendono presentare ricorso. Hanno affermato che gli incidenti in cui i lavoratori sono stati quasi investiti dai treni lo scorso anno erano insignificanti rispetto al numero di volte in cui i loro dipendenti sono riusciti a tornare a casa sani e salvi.

“Saremo interessati a sapere se la NYCTA stabilisce uno standard che supera questo record di sicurezza del 99,97%”, ha scritto Demetrius Crichlow, capo ad interim della New York City Transit Authority, in una lettera alla New York City Transit Authority.

Ogni caso di collisione con un treno in movimento viene “investigato a fondo per determinarne la causa, in modo da poter implementare nuove misure di mitigazione o migliorare quelle esistenti per prevenire incidenti futuri”, ha scritto Crichlow.