Rishi Sunak dice: “Non restituirò i soldi del donatore che divide la razza Frank Hester”.

Il primo ministro Rishi Sunak ha resistito alle richieste dell’opposizione di restituire denaro a un donatore conservatore che, secondo quanto riferito, ha affermato che la deputata Diane Abbott “dovrebbe essere fucilata”.

Il Primo Ministro ha affermato che i presunti commenti di Frank Hester erano “sbagliati” e “razzisti”.

Ma ha ripetutamente detto ai parlamentari che il signor Hester si era scusato e che il suo “rimorso dovrebbe essere accettato”.

Hester ha donato più di 10 milioni di sterline al Partito conservatore e a novembre ha regalato a Sunak l'uso di un elicottero per una visita politica da 15.000 sterline.

In risposta alle domande del Primo Ministro, la deputata laburista Marsha de Cordova ha chiesto direttamente a Sunak se avrebbe restituito la donazione dell'elicottero.

Lui ha risposto: “No. Sono felice che questo signore sostenga un partito che rappresenta uno dei governi più diversi nella storia di questo paese, guidato dal primo primo ministro asiatico britannico in questo paese”.

La signora Abbott – che siede come deputata indipendente dopo essere stata sospesa dal Labour – era presente alla Camera dei Comuni ma non è riuscita a convincere il presidente, Sir Lindsay Hoyle, a contattarla in modo che potesse porre una sua domanda.

Un portavoce di Sir Lindsay ha detto che doveva dare la priorità ai parlamentari elencati nel documento e che “non c'era abbastanza tempo per contattare tutti i membri che volevano fare una domanda”.

Il leader laburista Sir Keir Starmer – che finora ha resistito alle richieste di reintegrare Abbott come deputato laburista – ha detto che il Primo Ministro deve avere il “coraggio di restituire i 10 milioni di sterline”.

Rishi Sunak sta affrontando la richiesta di restituire 10 milioni di sterline a un donatore conservatore

Sir Keir ha chiesto: “Il Primo Ministro è orgoglioso di accettare finanziamenti da qualcuno che usa un linguaggio razzista e misogino quando dice che il deputato di Hackney North e Stoke Newington (la signora Abbott) 'ti fa venire voglia di odiare tutte le donne nere?'” Sir Keir chiesto. “”.

Il signor Sunak ha risposto: “I presunti commenti erano sbagliati, erano razzisti, per questo si è giustamente scusato e questo rimorso deve essere accettato”.

“Non c’è posto per il razzismo in Gran Bretagna, e il governo che guido ne è la prova vivente”.

Sir Keir ha anche osservato che Sunak aveva cercato di “fingere di essere una sorta di unificatore” nella sua retorica sull'estremismo fuori Downing Street, ma ora si era ritrovato “senza lingua, rannicchiato in sofismi, sperando di poter deviare abbastanza a lungo da farcela”. lavoro”. Tutto se ne va.”

Sunak ha detto che “non accetterà alcuna lezione” da Sir Keir, il quale ha affermato di “aver scelto di servire un leader che ha permesso all'antisemitismo di dilagare nel partito laburista, e queste sono le sue azioni, questi sono i suoi valori, e questo è il modo in cui si comporta.” “Dovrebbe essere giudicato.”

Sir Keir ha risposto: “Il problema è che sta descrivendo un partito laburista che non esiste più”.

Anche il leader del Partito nazionale scozzese Stephen Flynn ha invitato il primo ministro a restituire le donazioni e lo ha accusato di “mettere i soldi prima della moralità”.

Ha descritto la difesa del signor Hester da parte di Sunak come “una totale assurdità” e ha descritto l'uomo d'affari come “razzista” ed “estremamente pericoloso”.

“Non è l’estremismo ciò di cui dovremmo tutti preoccuparci? [are] Quali opinioni dei donatori conservatori abbiamo letto questa settimana?” ha chiesto il Primo Ministro.

Il signor Flynn e Sir Keir sono stati visti parlare con la signora Abbott al termine dell'udienza. Resta inteso che la signora Abbott ha chiesto a Sir Keir di riportarla nel partito parlamentare laburista, quando lui le ha chiesto se c'era qualcosa che poteva fare.

Il giornale ha riferito che nel 2019 Hester aveva detto: “È come cercare di non essere razzista, ma vedi Diane Abbott in TV e dici proprio come odio, vuoi solo odiare tutte le donne nere perché lei è là fuori, e non odio tutte le donne nere.” “Niente affatto, ma penso che dovrebbero spararle.”

La BBC non ha ascoltato alcuna registrazione e non è stata in grado di verificare in modo indipendente le presunte dichiarazioni. Al signor Hester è stato chiesto se i commenti riportati fossero accurati.

In una dichiarazione rilasciata lunedì, Hester ha affermato di “ammettere di essere stato scortese nei confronti di Diane Abbott in un incontro privato diversi anni fa, ma le sue critiche non avevano nulla a che fare con il suo sesso o il colore della pelle”.

I conservatori scozzesi hanno affermato di non aver mai accettato una donazione da Hester e che “il Partito conservatore britannico dovrebbe esaminare attentamente le donazioni ricevute da Hester in risposta ai suoi commenti”.