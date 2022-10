Rishi Sunak è il favorito per essere il nuovo Primo Ministro britannico dopo il ritiro di Boris Johnson

Londra

CNN

–



L’ex ministro delle finanze britannico Rishi Sunak è emerso come il primo candidato per essere il prossimo nel paese primo ministrodopo, dopo Boris Johnson Si ritirò in gran parte dalla corsa per essere il leader del Partito conservatore.

L’attuale primo ministro, Liz Truss, si è dimessa la scorsa settimana dopo appena sei settimane di disastro in carica. Graham Brady, il funzionario del Partito conservatore responsabile della competizione per la leadership, ha detto che il nuovo primo ministro sarebbe in carica entro venerdì.

Candidati per sostituzione dell’ingranaggio Hai tempo fino alle 14:00 (9:00 ET) di lunedì per assicurarti il ​​sostegno di 100 legislatori Tory per partecipare alla corsa per diventare il partito e il nuovo leader del paese.

La decisione di Johnson di ritirarsi dal concorso lascia Sunak, l’ex Cancelliere dello Scacchiere, a gareggiare contro il leader della Camera dei Comuni Benny Mordaunt.

Se entrambi i candidati riceveranno il sostegno di 100 deputati, sarà quasi all’altezza 172.000 membri del Partito conservatore Per scegliere il nuovo leader nel voto online.

A partire da lunedì mattina, Sunak è stato l’unico della coppia ad aver raggiunto il minimo necessario di 100 nomination.

Se Sunak rimane l’unico a raggiungere questo numero di sostenitori, diventerà automaticamente il nuovo leader del Partito conservatore. La maggioranza parlamentare del partito assicura che diventerà anche il prossimo primo ministro del Paese.

Dopo giorni di speculazioni, Sunak ha annunciato ufficialmente che avrebbe preso parte al concorso domenica, scrivendo su Twitter: “Il Regno Unito è un grande Paese ma stiamo affrontando una profonda crisi economica. Ecco perché sono il leader del Partito conservatore e il tuo prossimo Primo Ministro. Voglio sistemare la nostra economia, unire il nostro partito e aiutare il nostro Paese”.

“Ci sarà integrità, professionalità e responsabilità a ogni livello di governo che guido e lavorerò giorno dopo giorno per portare a termine il lavoro”.

Molti sostenitori di Johnson hanno incolpato Sunak per aver contribuito a estromettere Johnson dal potere a luglio a seguito di una serie di scandali, ma domenica sera ha elogiato l’ex primo ministro dopo che si è ritirato dalla corsa.

“Boris Johnson ha consegnato la Brexit e il grande lancio del vaccino. Ha guidato il nostro Paese attraverso alcune delle sfide più difficili che abbiamo mai affrontato, poi ha affrontato Putin e la sua barbara guerra in Ucraina. Gli saremo sempre grati per questo”, ha twittato Sunak . “Sebbene abbia deciso di non candidarsi più alla carica di primo ministro, spero davvero che continui a contribuire alla vita pubblica in patria e all’estero”.

Nella sua dichiarazione in cui annunciava il suo ritiro dalla corsa, Johnson ha affermato di essersi assicurato le nomination di 102 parlamentari, sebbene il numero di parlamentari che hanno dichiarato pubblicamente il loro sostegno per lui fosse molto inferiore. E ha preso un colpo a Sunak e Truss dopo che non è riuscito a convincerli a sostenere il suo ritorno.

“Ci sono ottime possibilità che io abbia successo alle elezioni con i membri del Partito conservatore – e che tornerò davvero a Downing Street venerdì”, ha detto Johnson. “Ma nel corso degli ultimi giorni sono purtroppo giunto alla conclusione che questa semplicemente non sarebbe la cosa giusta da fare. Non si può governare efficacemente se non si ha un partito unito in Parlamento”.

“E anche se ho contattato sia Rishi (Sunak) che Benny (Mordaunt) – perché speravo che potessimo lavorare insieme nell’interesse nazionale – sfortunatamente non siamo riusciti a trovare un modo per farlo”, ha aggiunto. . “Quindi temo che la cosa migliore sia che non lascerò andare avanti la mia candidatura e impegnerò il mio sostegno a chiunque ci riesca. Penso di avere molto da offrire, ma temo che semplicemente non sia il momento”.

Mordaunt è stata la prima ad annunciare la sua candidatura venerdì. Ha promesso un “nuovo inizio” per il Regno Unito, con l’obiettivo di “unificare il nostro Paese, mantenere i nostri impegni e vincere le prossime elezioni generali”. Funziona anche con un hashtag accattivante: “PM4PM”.

Ha anche elogiato Johnson per la sua decisione di ritirarsi dalla competizione, dicendo che l’ex primo ministro “mette lo stato prima del partito, il partito prima di se stesso”.

Ha lavorato per garantire il mandato e la maggioranza di cui oggi godiamo. “Dobbiamo farne buon uso e so che lavorerà con noi per farlo”, ha detto su Twitter.

Mordaunt è arrivato terzo nelle ultime elezioni per la leadership, perdendo di poco il posto di fronte ai membri. Dopo aver ricevuto 105 voti da parte dei parlamentari nelle ultime elezioni, ci si aspetta anche che superi la nuova soglia e si comporterà bene tra i membri del partito, in parte grazie alle sue credenziali militari. Mordaunt è un riservista della Royal Navy e ha servito per un breve periodo come Segretario di Stato alla Difesa.

L’ultima volta che i conservatori hanno tenuto una corsa alla leadership – dopo la fine del governo Johnson – Truss è arrivato primo, Sunak secondo e Mordaunt terzo. Johnson non ha corso.

Keir Starmer, il leader del partito laburista di opposizione, ha rinnovato la sua richiesta di elezioni generali domenica, dopo aver affermato che le persone sono “stanche fino ai denti” della leadership conservatrice e delle conseguenze delle decisioni del loro governo.

“C’è una scelta da fare. Abbiamo bisogno di elezioni generali! Lascia che sia il pubblico a decidere… Vogliono continuare in questo caos totale o vogliono stabilità sotto un governo laburista?”, ha chiesto Starmer durante un’intervista alla BBC.