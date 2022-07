Home » World Rishi Sunak e Sajid Javid si dimettono dal governo del Regno Unito in un colpo su Boris Johnson World Rishi Sunak e Sajid Javid si dimettono dal governo del Regno Unito in un colpo su Boris Johnson 0 Views Save Saved Removed 0

I consiglieri Rishi Sunak e Sajid Javid hanno annunciato le loro dimissioni in messaggi pubblicati su Twitter a pochi minuti l’uno dall’altro martedì sera.

“Il pubblico si aspetta giustamente che il governo proceda in modo corretto, efficiente e serio”, ha affermato Sunak nella sua lettera di dimissioni. “Mi rendo conto che questo potrebbe essere il mio ultimo lavoro ministeriale, ma penso che valga la pena lottare per questi standard ed è per questo che mi dimetto”.

“In preparazione per la nostra proposta di indirizzo congiunto sull’economia la prossima settimana, è diventato chiaro per me che i nostri approcci sono fondamentalmente molto diversi”, ha aggiunto Sunak nella lettera. “Sono triste di lasciare il governo, ma con riluttanza sono giunto alla conclusione che non possiamo continuare così”.

Javid ha scritto che “è stato un grande onore per me interpretare questo ruolo, ma mi dispiace di non poter più continuare in buona coscienza”. Javid ha aggiunto che il voto di fiducia del mese scorso al primo ministro è stato “un momento di umiltà, pugno e nuova direzione”.

Javid ha scritto: “Mi dispiace dire, tuttavia, che per me è chiaro che questa situazione non cambierà sotto la tua guida – e quindi ho perso anche la mia fiducia”. Scandalo dopo scandalo La controversia più urgente che Johnson deve affrontare è il modo in cui Downing Street ha gestito le dimissioni della scorsa settimana del vicepresidente di Whip Chris Pincher, che si è dimesso giovedì scorso tra le accuse di aver armeggiato con due ospiti durante una cena privata la sera prima. READ I legislatori dell'UE hanno votato per vietare la vendita di auto a benzina entro il 2035 Downing Street ha lottato per spiegare perché Pincher fosse al governo in primo luogo, in mezzo a una raffica di rivelazioni sul suo precedente presunto comportamento, negando a Johnson qualcosa di specifico sulle accuse. Martedì è emerso che una denuncia contro Pincher era stata presentata al Dipartimento di Stato circa tre anni fa e che Johnson era stato informato su quanto era successo. Pochi minuti prima che Sunak e Judd annunciassero le loro dimissioni, Johnson ha ammesso che è stato “un errore” nominare Pincher nel suo gabinetto. Il leader dell’opposizione britannica Keir Starmer ha affermato che era “ovvio” che il governo stesse “cadendo a pezzi”. “I ministri conservatori del gabinetto hanno sempre saputo chi è questo Primo Ministro. Sono stati suoi fan durante questa sfortunata saga. Lo hanno sostenuto quando ha infranto la legge. E lo hanno sostenuto quando ha mentito ripetutamente. E lo hanno sostenuto quando ha ridicolizzato il sacrifici del popolo britannico”, ha affermato il leader laburista in un comunicato diffuso dopo le due dimissioni. Per mesi, Johnson ha dovuto affrontare una raffica di critiche sul suo comportamento e su quello del suo governo, comprese feste illegali per rompere il blocco organizzate nei suoi uffici di Downing Street per le quali lui e altri sono stati multati.

Johnson ha dovuto affrontare molti altri scandali che hanno danneggiato la sua posizione alle urne, nonostante abbia vinto una valanga di 80 seggi solo due anni e mezzo fa. Questi includono accuse di utilizzo improprio del denaro dei donatori per pagare i lavori di ristrutturazione della sua casa di Downing Street e fustigazioni di parlamentari per proteggere un collega che ha violato le regole di lobbying. Il mese scorso è sopravvissuto al voto di fiducia, ma il conteggio finale dei parlamentari che si sono ribellati contro di lui è stato più alto di quanto si aspettassero i suoi sostenitori: il 41% del suo partito parlamentare si è rifiutato di sostenerlo.

Johnson ha dovuto affrontare molti altri scandali che hanno danneggiato la sua posizione alle urne, nonostante abbia vinto una valanga di 80 seggi solo due anni e mezzo fa. Questi includono accuse di utilizzo improprio del denaro dei donatori per pagare i lavori di ristrutturazione della sua casa di Downing Street e fustigazioni di parlamentari per proteggere un collega che ha violato le regole di lobbying. Il mese scorso è sopravvissuto al voto di fiducia, ma il conteggio finale dei parlamentari che si sono ribellati contro di lui è stato più alto di quanto si aspettassero i suoi sostenitori: il 41% del suo partito parlamentare si è rifiutato di sostenerlo.

Secondo un sondaggio del 22-29 giugno di Ipsos UK, il Partito conservatore di Johnson è al livello più basso da oltre un decennio quando si tratta di essere considerato "adatto a governare". Solo il 21% degli intervistati ha dichiarato di essere idoneo a governare, il numero più basso per conservatori o laburisti da quando Ipsos ha iniziato a monitorare quella metrica nel 2011. Ma mentre è riuscito a vincere il voto di fiducia, ha subito un altro colpo alla fine del mese scorso quando il suo partito Ha perso alle elezioni parlamentari suppletive In una notte solleva nuove domande sulla sua leadership. Più dimissioni Javed e Sunak non sono stati gli unici ad andare martedì.

Poco dopo che i due hanno lasciato il lavoro, il vicepresidente del Partito conservatore Pim Avulami ha annunciato in diretta televisiva che anche lui si sarebbe dimesso. Durante un’intervista con Tom Newton Dunn del News Desk, Afulami ha dichiarato: “Penso che il primo ministro non abbia più il mio sostegno… Sostenere più il partito o il Paese”. READ L'Ucraina afferma che almeno 52 persone sono state uccise in un attacco missilistico russo alla stazione ferroviaria di Kramatorsk Avulami ha chiesto a Johnson di dimettersi, poi ha detto che avrebbe anche rassegnato le sue dimissioni. “Penso che dovresti dimetterti perché non posso servire sotto il primo ministro”. Più tardi martedì, anche diversi altri funzionari governativi minori hanno annunciato le loro dimissioni.

Luke McGee, Sarah Dean, Luke Henderson, Lauren Kent, Jorge Engels e Maija Ehlinger hanno contribuito al reportage.