Risultati Canelo vs GGG 3: live bottom card e aggiornamenti sull’evento principale

MMA Fighting ha i risultati in tempo reale di Canelo vs GGG 3 per la carta di combattimento Canelo Alvarez vs. Gennadiy Golovkin 3 alla T-Mobile Arena di Las Vegas sabato sera.

Quando l’evento principale inizia, intorno alle 23:00 ET, dai un’occhiata al nostro sito Canelo vs GGG 3 aggiornamenti in tempo reale round dopo round Sul nostro live blog per l’evento principale.

Dai un’occhiata al blog Canelo vs.

Ali Akhmedov contro Gabriel Rosado

primo round:

secondo round:

Terzo turno:

Quarto turno:

Quinto turno:

Round 6:

Round 7:

Ottavo giro:

Round 9:

Round 10:

Jesse Rodriguez vs Israel Gonzalez

primo round:

secondo round:

Terzo turno:

Quarto turno:

Quinto turno:

Round 6:

Round 7:

Ottavo giro:

Round 9:

Round 10:

Round 11:

Round 12:

Austin Williams contro Keiron Conway

primo round: Williams guida con i suoi scioperi. Scende mentre Conway attende una risposta. Williams si lancia con sicurezza mentre Conway si alza contro le corde. Bel tiro al corpo di Conway. Williams vuole rispondere con un pugno ripetuto, ma Conway lo sorprende con un altro pugno nella carne. Williams gli scivola nella mano sinistra.

MMA Fighting Points Round 10-9, Williams.

secondo round: Williams Conway entra nell’angolo e Conway ha mostrato una buona difesa mentre ha strappato. Williams sta cercando di attaccare il corpo ora / Conway lo rafforza con un 1-2. Più lavoro fisico da parte della Williams, sta segnando. Conway sta cercando di mantenere la Williams alla fine di un jab. Conway segna con la destra. Williams resta aggressivo, ma attento mentre Conway tiene alzata la mano destra. Williams per il corpo. Interviene per un pugno pesante e Conway gli fa spingere un contro set.

MMA Fighting Points Round 10-9, Williams. In generale, 20-18 Williams.

Terzo turno: Williams apre il terzo round con una buona mano destra. Stava dettando il ritmo di questa lotta. Conway triplica in un jab che cattura l’attenzione di Williams, poi Conway lo afferra con un jab severo. Un’altra mano destra difficile ha Williams sulla difensiva. Williams va al suo braccio per riprendere il controllo. Williams è tornato nel suo corpo e ora ha problemi ad allontanarsi da quel pugno.

Punteggio di combattimento MMA round 10-9, Conway. Complessivamente, 29-28 Williams.

Quarto turno: Conway sta facendo un ottimo lavoro tenendo Williams fuori dai piedi con i pugni fuori portata ora. Williams lo mescola e lascia cadere le gocce per il corpo. Conway si attacca alla pugnalata. Williams inspira con un cappuccio. Ora è Williams a vincere il pugno. Conway fa schifo su Williams con un netto contro destro. Williams sta ancora lavorando al jab, ma ha difficoltà a colpire qualsiasi pugno elettrico.

Punteggio di combattimento MMA round 10-9, Conway. In generale, 38-38.

Quinto turno: Williams ferma Conway con una siringa. Ha fatto un backup in questo round e Conway è tornato per rispondere. Conway avanza, allungando un jab. Entrambi i combattenti adottano un approccio calcolato a questo round. Conway evita alcuni pugni duri quando il round è finito.

Punteggio di combattimento MMA round 10-9, Conway. Complessivamente, 48-47 Conway.

Round 6: Gran diritto della Williams di perdere un seguito. Una presa intelligente da Conway. Williams si insinua un colpo al corpo e ripristina le sue difese mentre Conway ribatte. La buona sinistra è in alto per Conway. Williams continua ad attaccare il corpo. Conway raddoppia su un jab. Williams tira un jab lì. Il bel 1-2 di Conway attira l’attenzione di Williams. Williams accoltella il corpo.

MMA Fighting Points Round 10-9, Williams. In generale, 57-57.

Round 7:

Ottavo giro:

Round 9:

Round 10: