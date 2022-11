Risultati dei playoff del college, programma: la partita Texas vs Baylor inizia oggi, classifica NCAA top 25

L’ultimo fine settimana della stagione regolare del football universitario è arrivato e ci porta una lista piena di partite di rivalità che dovrebbero mandarci nella postseason con una nota memorabile. Mentre la maggior parte dell’azione è fissata per sabato, c’è anche una solida lista di giochi in agenda anche per venerdì.

Cinque partite inizieranno venerdì a mezzogiorno EST per darti qualcosa da guardare mentre mangi gli avanzi del Ringraziamento. Il numero 19 di Tulane affronta il numero 24 di Cincinnati in un match fondamentale nell’AAC, mentre il numero 23 del Texas ospita Baylor nella stessa finestra. Sulla CBS, Boise State cercherà di coronare una corsa imbattuta attraverso il gioco di Mountain West mentre ospita lo Utah State.

La competizione si svolge sul ponte nel pomeriggio con lo Stato dell’Arizona che ospita lo Stato dell’Arizona, la Carolina del Nord che ospita lo Stato della Carolina del Nord e il Missouri che ospita l’Arkansas in uno scontro tra divisioni su CBS. L’Iowa può anche conquistare il Big Ten West in quanto ospita il Nebraska. L’ultima partita della serata è la sedicesima partita della Florida che ospita la Florida in una rivalità tra acerrimi nemici.Dobbiamo iniziare sabato con una nota positiva.

CBS Sports sarà presente in ogni fase del percorso per tenerti aggiornato con gli ultimi punteggi, momenti salienti e trame per tutto il giorno. Tutti i tempi sono orientali

Punteggi di college football, tabella: settimana 13

Utah a Boise – CBS – Guarda in diretta

No. 19 Tulane al No. 24 Cincinnati – ABC – GameTracker

Baylor al numero 23 del Texas – ESPN – GameTracker

AZ AT Arizona – FS1 – GameTracker

Arkansas, Missouri – 15:30 su CBS – Scelte degli esperti e anteprima

NC State al numero 17 della Carolina del Nord – 15:30 su ABC

Nebraska in Iowa – 16:00 sulla rete Big Ten

# 18 UCLA at Cal – 16:30 su Fox

Florida al #16 Florida State – 19:30 su ABC – Scelte degli esperti e anteprima

Dai un’occhiata all’intero tabellone della Settimana 13

