Risultati del college football, calendario, partite di oggi: West Virginia vs. Pitt dà il via all’azione della Settimana 1 giovedì

I fan del college football che desiderano una serie completa di azioni della Settimana 1 inizieranno alla grande con 16 partite giovedì sera che porteranno alle prime partite complete del sabato della stagione. Sebbene solo sei squadre di Football Bowl Subdivision siano l’una contro l’altra nelle gare di giovedì, tre squadre classificate saranno tra quelle attive.

Innanzitutto, Backyard Brawl è un aggiornamento perché il n. 17 Pitt e West Virginia giocano per la prima volta dal 2011 in quello che potrebbe essere un incontro serrato. Nel frattempo, il numero 12 dell’Oklahoma State inizia, cercando di vendicare la sconfitta casalinga del 2016 contro il Michigan centrale. No. 22 Wake Forest completa le squadre classificate per giocare giovedì I Demon Deacons ospitano il VMI con Mitch Griffis che sostituisce il quarterback mentre la star QB Sam Hartman attende l’autorizzazione medica.

Al di fuori dei primi 25, Penn State e Purdue sono bloccati in una resa dei conti dei Big Ten, con il Minnesota che ottiene il suo ex allenatore, Jerry Gill, che ora guida lo Stato del New Mexico. CBS Sports sarà presente in ogni fase del percorso per tenerti aggiornato con gli ultimi punteggi, momenti salienti e trame per tutta la serata. Est in ogni momento

Risultati del college football, calendario: settimana 1

No. 17 a West Virginia — ESPN

Michigan centrale n. 12 a Oklahoma State — FS1

Ball State al Tennessee — Rete SEC

VMI n. 22 Wake Forest — Rete ACC

UAB — Alabama A&M su CBS Sports Network

Louisiana Tech al Missouri — ESPNU

Penn State a Purdue — Fox

Stato del New Mexico in Minnesota – 21:00 su Big Ten Network

Cal-Poly a Fresno State — 22:30 su FS1

