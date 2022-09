Risultati del college football, classifiche, highlights: Ohio State, USC tra le prime 10 squadre a dare il via alla terza settimana

La terza settimana si è rivelata un grande momento per le prime 10 squadre del football universitario. Il settimo posto della USC è migliorato a 3-0 nella prima stagione di Lincoln Riley sabato sera con una vittoria su Fresno State 45-17 dietro un forte attacco a tutto tondo. Il quarterback Caleb Williams ha lanciato per 284 yard e due touchdown, mentre i sostenitori Travis Day e Austin Jones hanno segnato e colpito 100 yard a terra. L’inizio a caldo di Riley segna la prima volta che la USC ha segnato almeno 40 punti nelle prime tre partite della stagione dal 2005, l’anno in cui i Trojans Texas hanno giocato nel campionato nazionale.

Il quarterback di Fresno State Jake Hainer è stato costretto a lasciare il campo all’inizio del terzo quarto dopo aver subito un infortunio alla gamba quando è stato esonerato da Solomon Bird della University of Southern California. I Bulldogs erano solo 21-10 indietro in quel momento, ma la perdita di prestazioni dell’All-Mountain West è stata una perdita insormontabile.

Mentre la prestazione della USC è stata impressionante, la migliore uscita offensiva di una delle prime 10 squadre di sabato è stata la terza nello stato dell’Ohio. I Buckeyes hanno totalizzato 763 yard, le seconde nella storia della scuola, e 36 primi touchdown nella sconfitta per 77-21 di Toledo. Il quarterback CJ Stroud lanciò per cinque touchdown ed Emeka Igboka, Jayden Ballard e Marvin Harrison Jr. colpirono ciascuno 100 yard.

Mentre ciascuna delle prime 10 squadre del settore durante la settimana 3 ha vinto in doppia cifra, ci sono stati molti drammi in tutto lo sport poiché il numero 11 dello stato del Michigan, il numero 12 della BYU e il numero 13 di Miami hanno perso tutti. Dai un’occhiata al tabellone segnapunti completo che riassume la procedura di seguito.

Risultati del college football, tabella: settimana 3

No. 6 Oklahoma 49, Nebraska 14- Riassunto, da asporto

N. 1 Georgia 48, Carolina del Sud 7 – Riassunto, da asporto

N. 4 Michigan 59, Ocon 0 – un sommario

No. 22 Pennsylvania 41, Auburn 12 – Riassunto, da asporto

N. 25 Oregon 41, N. 12 BYU 20 – un sommario

No. 2 Alabama 63, Louisiana Monroe 7 – un sommario

N. 3 Stato dell’Ohio 77, Toledo 21 – un sommario

N. 10 Arkansas 38 Missouri 27-un sommario

Washington 39, n. 11 Stato del Michigan 28- un sommario

N. 5 Clemson 40, UTSA 28 – un sommario

N. 21 Texas 41, UTSA 20 – un sommario

N. 24 Texas A&M 17, N. 13 Miami 9 – Riassunto, da asporto

N. 7 USC 45, Stato di Fresno 17- un sommario

Dai un’occhiata all’intero tabellone segnapunti della settimana 3

