Risultati delle elezioni per il sindaco di Boston: Michelle Woo farà la storia dopo che Annisa Scibe George sarà d’accordo, piani della CNN

“Da ogni angolo della nostra città, Boston ha parlato. Siamo pronti ad affrontare questo momento. Siamo pronti a diventare Boston per tutti”, ha detto Wu a una folla di sostenitori martedì sera. “Voglio essere chiaro. Non è la mia visione del ballottaggio, è la nostra, era insieme”.

Il consigliere comunale Annisa Scyby George Boston Meyer ha riconosciuto il concorso, che ha ancora una grande quota di voti in attesa di essere conteggiata.

“Vorrei estendere le mie grandi congratulazioni a Michelle Woo”, ha detto SCP George a una folla di sostenitori alla sua cena elettorale. “È stata la prima donna e la prima asiatica americana ad essere eletta sindaco di Boston”.

Woo è destinato a succedere al primo sindaco nero e donna di Boston, Kim Jenny. Jenny, l’allora presidente del consiglio comunale, era incaricata di guidare la città quando il sindaco di Boston Marty Walsh è stato nominato segretario del lavoro del presidente Joe Biden a gennaio.

Nelle settimane precedenti le elezioni, i sondaggi hanno continuato a mostrare che Wu aveva una presenza più chiara di SBP George, una donna di colore.

Fin dall’inizio, questa elezione è stata un significativo allontanamento dalla storia di Boston. A Boston è difficile trovare corse a sindaco incompetenti, dove non c’è un incumbent, e in una città con un’alta concentrazione di democratici è spesso difficile attirare primarie affollate. Nella competizione primaria non vincolata di quest’anno, ogni concorrente serio era una persona di colore, la maggior parte delle quali donne.

Ha vinto politiche di Hallmark come il Green New Deal per Boston, Woo, Rep. Ianna Presley, Senso. Ha ricevuto il sostegno dei migliori progressisti del Massachusetts come Ed Margie ed Elizabeth Warren. Presley, che rappresenta una parte di Boston, ha fatto parte del Consiglio comunale di Boston sia con Wu che con Scibee George.

Wu ha funzionato su una piattaforma progressiva, inclusa una richiesta di un sistema di trasporto gratuito.

Mentre entrambi i candidati disabilitano il sostegno di molti dei più potenti sindacati di Boston, Scibe George ha affermato che le approvazioni sono arrivate dai vigili del fuoco di Boston, dall’EMS di Boston, dagli elettricisti, dai lavoratori dell’acciaio, dalla Massachusetts Nurses Association e da diversi sindacati locali.

Il supporto di Woo include i sindacati 1199 SEIU United Healthcare Workers East e Massachusetts Bay Transportation Authority.

Tuttavia, gran parte del sostegno di Woo è venuto da organizzazioni progressiste come il Working Families Party, il capitolo locale del Sunrise Movement Boston, la National Youth-led Climate Commission e la genitorialità pianificata nel Massachusetts.

Sebbene entrambi i candidati abbiano cercato di prendere le distanze dalle solite divisioni progressiste e moderate all’interno del Partito Democratico, fonti esterne hanno aggiunto qualche pressione. Prima del giorno delle elezioni, SCP George pro-super PAC, Wu ha annunciato che “voleva ritirare la polizia”. La campagna di Wu l’ha definita “disonesta e diffidente”.